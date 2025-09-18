MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Projektant nowego terminala pasażerskiego poszukiwany - jest lista chętnych

Projektant nowego terminala głównego zostanie wybrany w przetargu, który odbywa się w formie dialogu konkurencyjnego. Postępowanie ogłoszono w październiku 2024 roku.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.), spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, zakończyło już weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór projektanta głównego terminalu pasażerskiego. Postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, opartego na negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami.

Weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakończono w sierpniu 2025 roku. Do dalszej części przetargu zakwalifikowano następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

ARTELIA, Société par actions simplifiée (Francja) – lider konsorcjum, partnerzy konsorcjum: ARTELIA AIRPORTS, Société anonyme à conseil d'administration (Francja), B-ACT SPÓŁKA AKCYJNA (Polska), Transprojekt Gdański sp. z o.o. (Polska).

Estudio Lamela SLP (Hiszpania).

Foster + Partners Limited (Wielka Brytania).

JSK ARCHITEKCI sp. z o.o. (Polska) – lider konsorcjum, partner konsorcjum: Zaha Hadid Limited (Wielka Brytania).

One Works SpA (Włochy) – lider konsorcjum, partner konsorcjum: Manens SpA (Włochy).

PIG Architekci sp. z o.o. (Polska).

To ogromne przedsięwzięcie, największe w historii tego lotniska, zarówno jeśli chodzi o nakłady finansowe, jak i skalę oraz wielopłaszczyznowość całego przedsięwzięcia. Budowa głównego terminalu pasażerskiego to największe przedsięwzięcie zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego katowickiego lotniska, który został ogłoszony w lutym bieżącego roku.

Zakwalifikowani wykonawcy zaproszeni zostaną do negocjacyjnej części dialogu konkurencyjnego. Procedura przetargowa prowadzona w trybie dialogu konkurencyjnego zakończy się wyborem projektanta nowego terminalu pasażerskiego i podpisaniem z nim umowy, co planowane jest na połowę 2026 roku.

Nowość w Pyrzowicach - rękawy lotnicze

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę terminalu pasażerskiego wyposażonego w rękawy lotnicze.

Zakres prac dotyczyć będzie również przygotowania dokumentacji dla:

rozbudowy strefy airside, w tym budowy płyty postojowej dla statków powietrznych w rejonie głównego terminalu oraz przebudowę dróg kołowania: Alfa, Echo 2 i Echo 3;

stworzenia nowego układu drogowego ze strefą Kiss & Fly oraz systemu parkingów;

budowy centrum przesiadkowego;

budowy łącznika pomiędzy nowym terminalem a stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko” i centrum przesiadkowym;

połączenia inwestycji z drogą wojewódzką nr 913.

Ponadto wykonawca przygotuje projekt etapizacji poszczególnych robót budowlanych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury. Zadaniem projektanta będzie również opracowanie koncepcji dalszej rozbudowy nowego terminalu pasażerskiego, w zależności od rozwoju ruchu pasażerskiego.

Bardzo zależy nam na tym, żeby projekt był doskonale przygotowany, dlatego w celu wyboru wykonawcy zdecydowaliśmy się na zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego, w którym proces udzielenia zamówienia oparty jest o negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, zaś samego zamówienia udziela się nie tylko na podstawie ceny czy też kosztów, ale także kryteriów jakościowych – mówił kilka tygodni temu Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Ogromny, nowy terminal - nowa jakość obsługi pasażerskiej na Katowice Airport

Nowy terminal będzie wyznaczał nową jakość w funkcjonowaniu Katowice Airport. Będzie to zupełnie nowy, ogromny, nowoczesny obiekt do obsługi ruchu pasażerskiego o powierzchni 49 tys. m kw. Obiekt będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”. Nowy terminal powstanie na wschód od obecnie istniejących terminali pasażerskich, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się najstarsza cywilna część lotniska. Będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na poziomie zero znajdzie się strefa odprawy biletowo-bagażowej oraz hala przylotów, na poziomie +1 zlokalizowana będzie centralna kontrola bezpieczeństwa, strefa kontroli paszportowej i hala odlotów. Nowy terminal połączony będzie tunelem o długości około 270 metrów ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”.

Kwardrat zaprojektuje nowy terminal cargo w Pyrzowicach

Ale nowy terminal pasażerski to niejedyny obiekt, jaki zostanie zaprojektowany w tym miejscu. W pierwszej połowie lipca 2025 r. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.), spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, podpisała umowę z firmą Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. K. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy drugiego terminalu cargo w Katowice Airport.

Kwadrat opracuje koncepcję projektową oraz projekt budowlany dla nowego obiektu przeznaczonego do obsługi frachtu. Będzie się mieścił w południowo-wschodniej części Katowice Airport, między istniejącym terminalem cargo (oddany do użytku w maju 2016 r.) a nową bazą służb utrzymania lotniska (w budowie). Nowy terminal cargo będzie obiektem magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni około 10 tys. mkw. Po jego oddaniu do użytku, całkowita powierzchnia infrastruktury do obsługi ruchu towarowego w Pyrzowicach wzrośnie do około 22 tys. m kw. Zakończenie prac projektowych planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku.

Po co na lotnisku w Pyrzowicach drugi terminal cargo?

Po co w Pyrzowicach kolejny terminal Cargo? Jak tłumaczą władze lotniska, ruch towarowy jest jednym z filarów działalności Katowice Airport, które jest największym regionalnym polskim portem lotniczym w segmencie komercyjnych przewozów cargo. W południowo-wschodniej części lotniska funkcjonuje strefa cargo, na którą składa się terminal towarowy o powierzchni około 12 tys. mkw. oraz płyta postojowa dla frachtowców. W 2024 r. Katowice Airport obsłużyło 37,1 tys. ton frachtu – był to drugi najlepszy wynik w historii lotniska. Rekordowy rezultat odnotowano w 2022 r., kiedy terminal cargo obsłużył ponad 40,6 tys. ton ładunków. W czasie gdy wybuchła wojna w Ukrainie, lotnisko było bowiem głównym hubem pomocy jaką dla Ukrainy wysyłano z całego świata.

Cały bieżący rok, drugi raz w historii, zamkniemy wynikiem ponad 40 tys. ton odprawionych ładunków. W długim okresie celujemy w około 100 tysięcy ton frachtu, głównie za sprawą rosnących przewozów na zlecenie branży e-commerce. Dlatego rozbudowa infrastruktury cargo jest niezbędna, stąd nasza decyzja o rozpoczęciu projektowania, a następnie budowy drugiego terminalu towarowego – podkreśla Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport.