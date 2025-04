Nowa Skra w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oddajemy dyspozycji mieszkanek i mieszkańców stolicy kilkanaście hektarów odnowionej Skry. Przed nami kolejne etapy prac, ale już teraz serdecznie zapraszam na stadion treningowy, boisko do rugby oraz na przepiękne tereny rekreacyjno-sportowe pośród zieleni – powiedziała podczas niedzielnego pikniku Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

W niedzielę 27 kwietnia odbyło się wielkie otwarcie Nowej Skry. I długo wyczekiwane. A my przypominamy historię legendarnego miejsca.

Modernizację Skry poprzedziła batalia sądowa

Władze m.st. Warszawy planują rozpocząć długo wyczekiwaną modernizację stadionu Skry. W ubiegłym roku, po trwającej 13 lat sądowej batalii, ratusz ostatecznie przejął obiekt od dotychczasowego zarządcy: klubu sportowego Skra. Trzy lata wcześniej miasto rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na nowe zagospodarowanie terenów przy ul. Wawelskiej.

Zwyciężył zespół Aleksandra Wadasa, Weroniki Marek i Anny Odulińskiej. W założeniu autorów nowy park sportowy miał być przestrzenią publiczną o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej oraz funkcjonalnej, służąc zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Park oparto na osiowych założeniach – główne ciągi piesze poprowadzono długimi prostymi alejami, uzupełniając je systemem ścieżek parkowych o organicznym układzie – tłumaczą projektanci.

Czytaj też: Modernizacja Skry – wyniki konkursu |Na osi widokowej stadionu zaproponowali utworzenie rekreacyjnego zbiornika wodnego, w południowej części terenu – usypanie trzech wzniesień o zróżnicowanych funkcjach, a we wschodniej – budowę zespołu odkrytych basenów. W zaprezentowanej koncepcji zachowane zostały wszystkie wartościowe elementy założenia, a nowe zaprojektowano w oparciu o pierwotne osie kompozycyjne – uzasadniało jury.

i Autor: Archiwum Architektury Planowana na II etapie modernizacja stadionu obejmuje m.in. całkowitą przebudowę trybun i przekrycie ich zadaszeniem z membrany na konstrukcji złożonej z sekwencji stalowych kratownic

Dwa etapy modernizacji Skry

Władze miasta od początku zakładały, że przywracanie stadionu Skry warszawiakom przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym, którego realizacja wkrótce ma się rozpocząć, przewidziano budowę stadionu treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefę rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części, stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. Inwestycja miała rozpocząć się w drugiej połowie 2023 roku i pochłonąć 52 mln zł brutto. Dopiero po jej zakończeniu władze miasta przystąpią do budowy kolejnych obiektów, w tym stadionu głównego. Efekty pierwszego etapu prac można zobaczyć na poniższym filmie.

Stadion Skry: krótka historia

Teren u zbiegu Żwirki i Wigury i Wawelskiej Biuro Odbudowy Stolicy przekazało władzom RKS Skra w 1946 roku. Początkowo powstał tu stadion żużlowy, ale w latach 50. przebudowano go na obiekt lekkoatletyczny według projektu inżynierów Kokozowa i Wasilewskiego. Czasy świetności kompleksu przypadają na lata 70. W 1969 roku na stadionie położono pierwszą w Polsce sztuczną nawierzchnię. Następnie na jego koronie uruchomiono hotel, stołówkę, przychodnię sportowo-lekarską i gabinet odnowy biologicznej, tworząc w ten sposób Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Odbywały się tu wielkie imprezy lekkoatletyczne, takie jak memoriały Janusza Kusocińskiego i Jerzego Michałowicza, mistrzostwa Polski, mecze międzypaństwowe, rozgrywki o Puchar Europy.

i Autor: Archiwum Architektury Baseny RKS Skra w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5, fot. Grażyna Rutkowska, zbiory NAC

Tak zmieniała się Skra od lat 70.

Lata 90. Skra popada w ruinę

Od lat 90. obiekty sportowe Skry zaczęły popadać w ruinę. Ówczesne kierownictwo klubu poprzez działalność gospodarczą i transakcje mieniem starało się poprawić sytuację. W 2000 roku prawa do 58% terenu sprzedały firmie Esher Properties, a ta sześć lat później odprzedała udziały funduszowi Global Partners Investement. Fundusz planował realizację nowego stadionu w zamian za możliwość wybudowania dużego kompleksu biurowo-usługowego, ale tego typu inwestycję wykluczył uchwalony w międzyczasie plan zagospodarowania Pola Mokotowskiego.

W 2009 roku władze Warszawy wystąpiły z pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Po trwającym kilka lat procesie w styczniu 2014 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta, a w listopadzie 2015 roku Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez Global Partners Investement i RKS Skra.

W październiku 2016 roku ratusz powołał specjalny zespół ds. określenia planu rozwoju nieruchomości. Zgodnie z jego rekomendacją m.st. Warszawa wezwał klub RKS Skra do wydania nieruchomości, co udało się dopiero w ubiegłym roku. od tego czasu przestrzeń uporządkowano, a okoliczne tereny zieleni i bieżnię na stadionie głównym oddano do dyspozycji mieszkańców. Odbywają się tu już m.in. organizowane przez miasto wydarzenia sportowe, w tym treningi biegowe Aktywnej Warszawy czy zawody przełajowe o Puchar Syrenki CX. Tereny sportowe na Ochocie mają od teraz funkcjonować pod nową nazwą, jako Ośrodek Wawelska.

