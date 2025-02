Spis treści

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ruszyły nabory do projektów

Od 15 stycznia można zgłaszać się do trzech flagowych projektów Łódź Design Festival: make me!, must have oraz open programme. To szansa dla twórców, by zaprezentować swoje idee i realizacje szerokiej, międzynarodowej publiczności podczas 19. edycji ŁDF, która odbędzie się w dniach 20–25 maja 2025 roku.

Open programme. Zrealizuj swoje pomysły

Open programme to przestrzeń dla twórców i organizacji, które chcą zaprezentować swoje projekty w ramach festiwalu. Można zgłaszać wystawy, instalacje artystyczne, działania miejskie, warsztaty czy wydarzenia towarzyszące. Nabór jest otwarty zarówno dla indywidualnych twórców, jak i zespołów projektowych, fundacji, instytucji edukacyjnych czy grup artystycznych – warunek jest jeden: projekt musi być gotowy do realizacji podczas ŁDF.

Termin zgłoszeń: do 15 lutego 2025 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: lodzdesign.com/open-programme

i Autor: ŁDF 2025

Must have. Promuj najlepszy polski design

Od 2011 roku plebiscyt must have wyróżnia najlepsze wdrożenia w polskim designie, podkreślając znaczenie współpracy projektantów z producentami. Produkty nagrodzone tym znakiem jakości zyskują uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas Łódź Design Festival, a możliwość bezpłatnego korzystania ze znaku must have wzmacnia ich rozpoznawalność wśród klientów oraz ekspertów z branży.

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2025 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: lodzdesign.com/musthave

i Autor: ŁDF 2025

Make me. Inspiruj świat do zmian

Make me! to międzynarodowy konkurs dla młodych projektantów (20–35 lat), który od 2008 roku odkrywa talenty, promuje innowacyjne podejście do designu i wspiera rozwój kariery. Skierowany jest do twórców dostrzegających nowe potrzeby i wyzwania, eksperymentujących z materiałami i redefiniujących funkcję przedmiotów. Pula nagród make me! Design Awards 2025 wynosi 50 000 zł, a wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane na wystawie w ramach Łódź Design Festival. To wyjątkowa szansa na międzynarodowy debiut i promocję twórczości.

Termin zgłoszeń: do 1 kwietnia 2025 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: lodzdesign.com/makeme

i Autor: ŁDF 2025

Podcast miejski Flip Springer. Architektura ma kłopot