Apteka Designu w poszukiwaniu trzeciej drogi

Apteka Designu funkcjonuje jako żywe laboratorium rozwiązań dla miasta, gdzie badania, prototypowanie i testy stają się codziennością. Dzięki współpracy z mieszkańcami, uczelniami (takimi jak Uniwersytet Jagielloński) i partnerami biznesowymi, Apteka Designu staje się platformą, na której powstają idee zmieniające Kraków. Rozpoczynając kolejny rok swojego funkcjonowania Apteka Designu zaprasza na poszukiwania trzeciej drogi, gdzie czas wolny odzyskuje swoje prawdziwe znaczenie.

- Szukając jej kierujemy się w stronę ludzi, którzy tworzą Aptekę Designu. Zapraszamy do udziału w inspirujących debatach, do dbania o swoje zdrowie i dostrzeżenia, jak design może zmieniać świat na lepsze - mówią o sobie.

Apteka Designu - Dzień Otwarty

Podczas celebracji drugich urodzin Apteki Designu i jej Dnia Otwartego, 27 września odbyła się debata „Życie na własnych zasadach” gdzie wraz z Olą Zając (SLOT Festival), Julianem Madejem (KBF) oraz Jackiem Peszko, przedstawicielem Wesoła Immersive, zastanawialiśmy się, jak rezygnacja z nadmiaru może stać się kluczem do lepszej jakości życia. To dobry wstęp do zmiany, ale również do kolejnych debat, które w dobie ciągłego przyspieszenia stają się nie tylko niezwykle aktualnym tematem, ale coraz bardziej palącą potrzebą wielu z nas.

Czy więcej w pracy zawsze oznacza lepiej?

Lata przyzwyczajeń i stąpania po wytartych ścieżkach życia zawodowego sprawiały, że wielu z nas brnęło w zaparte, stawiając pracę ponad wszystko. Dla wielu praca, nie była ważna. Była jedynym, co się liczy. Teraz jest za to czas, by stawiać jedyne słuszne pytania: czy „więcej” w pracy zawsze oznacza „lepiej”? „Pracuj dobrze, żyj lepiej?” – to warsztaty i rozmowy o pracy, wypaleniu i odmawianiu, które odbędą się 12 i 13 listopada w Aptece Designu. Spotkanie z Agatą Nowotny (ekspertką ds. wypalenia zawodowego) i Miczem Zalewskim (specjalistą od komunikacji) będzie świetną okazją do rozmowy o stawianiu granic, redefinicji ambicji zawodowych i dbaniu o dobrostan w pracy. Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem, w tym HR-owców i specjalistów rynku pracy.

Od tematów wypalenia zawodowego i zdefiniowaniu na nowo zawodowych ambicji wykonamy kolejny ważny krok ku zdrowiu i przejdziemy płynnie w cykl spotkań z neuronauką. Apteka Designu we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza bowiem na specjalny cykl, dla którego wspólnym mianownikiem będzie dbanie o zdrowie – szczególnie to dotyczące funkcjonowania mózgu. Pociemniało, poszarzało – Jesień, jak to tak? — to cykl sześciu spotkań w piątkowe popołudnie, gdzie podzielimy się praktycznymi wskazówki, jak zadbać o filary zdrowia psychicznego i fizycznego, o których w codziennym biegu regularnie bagatelizujemy. Sen, dieta, ruch, redukcja stresu, pamięć i odpoczynek — to nasze supermoce, który chcemy odzyskać. Po każdym popularnonaukowym wykładzie czekają na Ciebie praktyczne warsztaty.

i Autor: Apteka Designu/ Materiały prasowe Apteka Designu - Mniej znaczy więcej

Przyjdź i poznaj Aptekę Designu

Harmonogram spotkań (piątki w Aptece Designu):

26.09: Sen – Małgorzata Hołda (UJ) i metody relaksacji

10.10: Dieta – Zuzanna Setkowicz (UJ) i warsztaty z ziołami w doniczkach

24.10: Ruch – Tomasz Ligęza (UJ) i Neurofitness

7.11: Nauka/Pamięć – Mateusz Hohol (UJ) i ćwiczenia na lepszą pamięć.

Apteka Designu to żywe laboratorium innowacji w sercu Wesołej, gdzie kreatywność spotyka się z partycypacją społeczną. To miejsce, które od dwóch lat wspiera rozwój zrównoważonego miasta, testując rozwiązania miejskie w praktyce – od urbanistyki, przez kulturę, po bezpieczeństwo żywieniowe. Nie przegap! Odwiedź Aptekę Designu w Wesołej – miejscu, gdzie przyszłość Krakowa staje się teraźniejszością!