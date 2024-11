Jacek Barski został Architektem Miasta we Wrocławiu: "Szybki rozwój wymusza szukanie odpowiedzi na wciąż nowe wyzwania"

Dworzec w Lublinie dostał architektonicznego Oscara. Jak po otwarciu oceniali go mieszkańcy? "Są pewne niedociągnięcia"

Pałac Saski. Co się teraz dzieje na placu budowy? Podpisanie umowy na projekt przed nami

Spis treści

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aktualizacja, listopad 2024

Muzeum Historii Polski w Warszawie zostało uznane za najlepszą inwestycję w sektorze kulturalnym na świecie. Zaprojektowana przez pracownię WXCA siedziba muzeum, czyli serce nowego, reprezentacyjnego kompleksu kulturalnego na Cytadeli Warszawskiej, zdobyła prestiżową nagrodę ULI Global Award for Excellence 2024. Przyznawana od 1979 r. przez specjalistów z międzynarodowej organizacji Urban Land Institute nagroda jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży nieruchomości. Jury konkursu ocenia nie tylko architektoniczną i urbanistyczną jakość, ale też takie aspekty inwestycji jak funkcjonalność z perspektywy użytkownika, korzyści dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności, parametry proekologiczne oraz finalny „market performance” obiektu.

To nie pierwsze międzynarodowe wyróżnienie dla zaprojektowanego przez pracownię WXCA Muzeum Historii Polski w Warszawie. Przed kilkoma miesiącami jury nagrody architektonicznej Prix Versailles umieściło siedzibę muzeum na liście „World’s Most Beautiful Museums 2024”, która utytułowała 7 najpiękniejszych nowo otwartych obiektów muzealnych z całego świata. Jurorzy docenili wtedy autorską koncepcję architektoniczną WXCA z jej intrygującą, wielowarstwową symboliką, a także perfekcję wykonania samej bryły, przez autorów określaną mianem „kamiennego monolitu historii”:

- Misja muzeum została subtelnie wyryta na ścianach kamiennego monolitu Muzeum Historii Polski. Koncepcja pracowni WXCA zakładała pokrycie fasady płytami marmuru ułożonymi w poziome pasma, które podkreślają warstwową strukturę kamienia i zróżnicowanie poszczególnych kompozycji poprzez zmiany tonalności i faktury – chwali Prix Versailles, podkreślając, że dzięki reliefom symbolicznie odnoszącym się do motywów z tradycji architektonicznej, goście mogą „wyczytać misję muzeum na jego fasadzie.

ULI Global Award for Excellence. Co to za nagroda?

Nagroda przyznawana jest przez organizację Urban Land Institut. Jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży nieruchomości. Jury konkursu ocenia nie tylko architektoniczną i urbanistyczną jakość realizacji, ale również takie aspekty inwestycji jak funkcjonalność i „user experience”, korzyści dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności, parametry proekologiczne oraz ostateczny ekonomiczny „market performance” obiektu. Proces ewaluacji każdego z nominowanych obiektów jest kilkuetapowy – w tym jest prezentacja przed międzynarodowym jury, a później wizyta jego przedstawicieli, spotkanie z projektantami i użytkownikami obiektu.

Jak podkreślił przewodniczący jury Doug Voigt, Partner w pracowni Skidmore, Owings & Merrill (SOM) z Chicago:

- Każdy ze zwycięzców poszczególnych kategorii wykazuje głębokie zaangażowanie w rozwiązywanie najbardziej palących lokalnych problemów i pozytywny wpływ na swoje społeczności i otoczenie. Razem prezentują różnorodność pomysłowych strategii przekształcania miast na całym świecie, służąc jako przykłady do naśladowania zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej, które wspierają podstawową misję ULI - czytamy w informacji prasowej.

Wcześniej pisaliśmy:

Imponująca fasada Muzeum Historii Polski z marmuru z Portugalii

Muzeum Historii Polski na terenie warszawskiej Cytadeli zostało uroczyście otwarte w 2023. Gmach według projektu biura WXCA powstawał razem z Muzeum Wojska Polskiego autorstwa tej samej pracowni. Budynek oblicowano płytami z marmuru portugalskiego o różnorodnym rysunku. Do wykończenia elewacji wykorzystano ok. 27 tys. m² kamienia, w tym ok. 1000 m² płyt reliefowanych.

- Są one ułożone w poziome pasy, podkreślające warstwową, stratygraficzną strukturę. To struktura właściwa materii geologicznej, ale też naszej archeologii – zachodzącym po sobie procesom naturalnym, społecznym i kulturowym. Dlatego zdecydowaliśmy się na marmur, który jest kamieniem o bardzo wyrazistym rysunku. Każda z marmurowych płyt jest inna, niepowtarzalna, tak jak cała historia składa się z niepowtarzalnych, jednostkowych zdarzeń – tłumaczy architekt Paweł Grodzicki z pracowni WXCA.

W ramach tych warstw znalazły się – niczym pochodzące z różnych okresów pozostałości w przekroju archeologicznym – motywy z polskiej tradycji architektonicznej. Nie są to jednak dosłowne cytaty, a poddane transformacjom geometrycznym ornamenty będące odniesieniem do takich jak wzorów jak m.in. relief z Drzwi Gnieźnieńskich, znane z gotyku sklepienie kryształowe czy motyw z modernistycznej hali Spodek w Katowicach.

Poziome kamienne pasy na fasadzie

Imponująca fasada budynku stanowi metaforę naszych dziejów: nic bowiem nie dzieje się w oderwaniu od przeszłości, a najtrwalszym spoiwem wspólnoty jest tradycja. Tak właśnie można rozumieć poziome kamienne pasy, symbolizujące zachodzące po sobie, nawarstwiające się procesy społeczne i kulturowe. Ale także pęknięcia procesów historycznych, trudny i burzliwy niekiedy brak ciągłości dziejów. Pieczołowicie dobrane reliefy symbolizują bogactwo kultury materialnej ziem polskich: od średniowiecza aż po współczesność. Wszystko to razem składa się na symboliczną opowieść o dokonaniach Polaków. Opowieść, na którą niepodległa Polska czekała zbyt długo – mówił minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zgromadzeni na inauguracji goście mogli dowiedzieć się, że współautorem koncepcji architektonicznej gmachu jest architekt Piotr Walkowiak, pełnomocnik ministra kultury ds. budowy MHP.

Muzeum Historii Polski: wielkie otwarcie, ale bez wystawy

Uroczyste otwarcie Muzeum Historii Polski odbyło się 28 września 2023. Dzień później obiekt został udostępniony mieszkańcom. Placówka nie dysponuje jeszcze wystawą stałą. Na początek przygotowano ekspozycję inauguracyjną „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Zaprezentowanych zostało na niej blisko 500 obiektów, które muzeum pozyskiwało do swoich zbiorów od 2006 roku. Przedmioty te pokazują rozpiętość tematyczną i chronologiczną naszych zbiorów, bo mamy tutaj i średniowieczny denar Chrobrego, i opowieść o zeszłorocznej pomocy, której udzieliliśmy Ukraińcom – mówi Michał Przeperski, rzecznik prasowy MHP.

Oprócz tego na wystawie można zobaczyć pozostałości wazowskiego pałacu Villa Regia. Mamy je w swoich zbiorach, bo Szwedzi skuli ozdoby z tego i innych pałaców. Zdobyczne marmury miały być w całości przetransportowane do Szwecji, a jedna z łodzi, które je wiozły, zatonęła na wysokości mniej więcej Mostu Gdańskiego. Z dna Wisły wydobyli je archeolodzy – dodaje.

Projekt wystawy inauguracyjnej: warszawskie biuro WWAA

Projekt wystawy inauguracyjnej opracowało warszawskie biuro WWAA, laureaci konkursu na wystawę stałą z 2011 roku. Według ostatnich zapowiedzi ta zostanie udostępniona zwiedzającym dopiero w 2026 roku. 26 września, na trzy dni przed otwarciem Muzeum Historii Polski, podpisano umowę z wykonawcą, firmą EBS Bud. Realizacja ekspozycji pochłonie 629 mln zł.

Do 10 listopada Muzeum Historii Polski można zwiedzać za symboliczną złotówkę. Obiekt będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 10.00-18.00 od środy do niedzieli.

i Autor: WXCA

800 sal, 6 kondygnacji, 45 tys. m² powierzchni

Muzeum Historii Polski liczy 6 kondygnacji i dysponuje powierzchnią niemal 45 tys. m², w tym 8,7 tys. m² z przeznaczeniem na wystawy. To prostopadłościenna bryła o szerokości 100 i długości 200 metrów. W Muzeum Historii Polski, poza częścią ekspozycyjną oraz pomieszczeniami do przechowywania i konserwacji zbiorów, znajdują się liczne przestrzenie o funkcji kulturalnej: sala koncertowa na 600 osób, sala projekcyjno-teatralna na 1500 miejsc, biblioteka, sale konferencyjne i edukacyjne, a także taras z panoramą Warszawy. W sumie blisko 800 pomieszczeń. Pod obiektem zbudowano dwukondygnacyjny garaż na 700 samochodów.

Plan wnętrza zaprojektowaliśmy tak, by przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi przypominało wciągające doświadczenie przepływania wewnątrz kamiennej, monolitycznej bryły, meandrowania, wkraczania w głąb historii, odkrywania jej wielowymiarowości – opowiadają architekci z WXCA. Muzeum Historii Polski ma przyjmować ok. 500 tys. gości rocznie. Koszt realizacji gmachu wyniósł do tej pory 750 mln zł. Wykonawcą inwestycji była firma Budimex.

Muzeum Historii Polski Autorzy: WXCA, architekci Szczepan Wroński, Paweł Grodzicki, Krzysztof Budzisz, Katarzyna Billik, Rafał Boguszewski, Kamil Cedzyński, Anna Dobek, Małgorzata Gilarska, Beata Głaz, Marcin Jurusik, Michał Kasprzyk, Ludwik Kaizerbrecht, Marcin Kruk, Paulina Kucharska, Michał Lipiec, Anna Majewska, Krzysztof Marciszewski, Adam Mierzwa, Mariusz Niemiec, Magdalena Nowak, Magdalena Julianna Nowak, Barbara Płonczyńska, Zuzanna Rosińska, Michał Staniszewski, Łukasz Szczepanowicz, Kajetan Szostok, Krystian Tomczyk, Paweł Wolanin, Michał Żurek Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powierzchnia użytkowa: 45 000 m² Generalny wykonawca: Budimex Realizacja: 2023 Koszt inwestycji: 750 000 000 PLN

Muzeum Historii Polski. Zdjęcia