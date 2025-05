Spis treści

Mija dekada od oddania nowej wyjątkowej drogi startowej w Pyrzowicach

Taką drogę startową, o długości powyżej trzech kilometrów mają tylko trzy lotniska w Polsce – Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie, Port Lotniczy w Jasionce i Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Drogi startowe w pozostałych dwunastu portach lotniczych są krótsze i mieszczą się w przedziale długości od 2 500 metrów do 2 800 metrów.

Budowa nowej drogi startowej Katowice Airport pozostaje największą inwestycją w historii katowickiego lotniska. Do tej pory zajmuje pierwsze miejsce zarówno pod względem skali robót i kosztów. Wybudowana i oddana pod koniec maja 2015 roku droga startowa ma 3 200 m długości i 45 m szerokości.

Rekordowa inwestycja. Budowa, która zmieniła Katowice Airport

Inwestycja została zrealizowana w wyjątkowo krótkim czasie. Decyzja o budowie zapadła w 2008 roku. W trakcie zaledwie siedmiu lat spółka zarządzająca katowickim lotniskiem sprawnie przeprowadziła cały projekt, począwszy od montażu finansowego, wyboru w przetargu projektanta i wykonawcy, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, realizacji prac budowlanych, odbiorów, a skończywszy na skomplikowanym i zakończonym pełnym sukcesem przeniesieniu ruchu lotniczego ze starej drogi startowej o długości 2 800 metrów na nową.

Tak naprawdę ciężki sprzęt i maszyny budowlane pojawiły się na placu budowy dopiero w 2013 roku. Sama budowa trwała niecałe dwa lata.

Wykonawcą inwestycji, w przetargu, wybrano Budimex. Firma podczas budowy wykorzystała m.in.

120 tys. m³ betonu drogowego i konstrukcyjnego,

56 tys. ton mieszanki mineralno-bitumicznej,

421 tys. ton kruszywa.

9 000 kg farby na oznakowanie poziome.

zasilanie 1 097 świateł nawigacyjnych, w które wyposażono nową infrastrukturę, zostało zapewnione dzięki obejmującej 235 km sieci kabli elektrycznych.

Łącznie na budowę nowej drogi startowej zostało przywiezionych ponad 1 mln ton materiałów budowlanych.

W budowę nowej drogi zaangażowanych było bezpośrednio ponad 1 500 osób i ponad 220 jednostek sprzętu.

Koszt inwestycji wyniósł 157 mln zł netto, z czego 73 mln zł GTL S.A. pozyskało z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Incydent, który stał się anegdotą, czyli jak samolot wylądował na nieskończonym pasie

Ale, jak to na budowie bywa, nie obyło się bez spektakularnego incydentu, o którym mówiła cała Polska. 5 lipca 2014 roku na nieczynnym pasie startowym nowej drogi, czyli na placu budowy, wylądował przez pomyłkę samolot rejsowy Lufthansy.

To była tak naprawdę świeżo zabetonowana droga startowa. Pas był w trakcie budowy. Na szczęście dla samolotu i jego pasażerów beton zdarzył już związać. Załoga samolotu typu Bombardier CRJ-700 obsługująca rejs LH1360 z Frankfurtu do Katowic wylądowała na budowanej nowej drodze startowej pyrzowickiego lotniska sądząc, że to właściwy pas. Na pokładzie maszyny było wówczas 51 pasażerów i czterech członków załogi. Nikt nie został poszkodowany. Także samolot nie został uszkodzony. Do incydentu, szczęśliwie doszło w niedzielę, kiedy firma nie prowadziła prac. Pas był pusty, nie stały na nim żadne maszyny budowlane. Lotniskowe procedury przewidują właśnie , by w czasie gdy nie są prowadzone prace, na płycie nie było żadnych maszyn.

Lądowanie przez pomyłkę, ale potem konieczny był start... z placu budowy

Po wylądowaniu, pasażerów bezpiecznie ewakuowano. Problemem jednak był fakt, że nieczynny jeszcze pas startowy nie miał utwardzonego połączenia z lotniskową płytą postojową. Samolot nie mógł więc przejechać na płytę. Od nowej drogi startowej dzieliły ją porośnięte trawa tereny. Dlatego też podjęto decyzję o tym, by samolot po prostu wystartował z nowego pasa i bezpiecznie ponownie wylądował już na właściwym pasie Katowice Airport. Tak się też stało. Dziś to już anegdota, o której opowiada się często przy okazji budowy nowej drogi startowej.

Droga startowa, która otworzyła nowe możliwości dla lotniska

Nowa droga startowa sprawiła, że lotnisko w Pyrzowicach awansowało do trójki portów z najdłuższymi drogami startowymi. Inwestycja Oddanie do użytku nowej drogi startowej w Katowice Airport umożliwiła udostępnienie załogom statków powietrznych II kategorii operacji lotniczych, co oznacza, że lądowania mogą odbywać się przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 metrów i przy pułapie chmur nie niższym niż 30 metrów. Dla porównania, na wcześniej używanej drodze startowej o długości 2 800 metrów minima dla lądowania wynosiły odpowiednio 550 metrów i 60 metrów. W dniu oddania do użytku nowej drogi startowej został podniesiony kod referencyjny katowickiego lotniska z 4D do 4E. Oznacza to, że infrastruktura portu w całości przystosowana jest do przyjęcia dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 65 m.

Droga startowa to serce każdego portu lotniczego. Od końca maja 2015 roku do końca maja 2025 roku korzystające z tej infrastruktury linie lotnicze przewiozły z i do katowickiego lotniska ponad 41 mln pasażerów, a na pokładach frachtowców operujących z Katowice Airport dostarczono prawie 270 tys. to frachtu. W trakcie dekady na drodze startowej zanotowaliśmy ponad 370 tys. startów i lądowań statków powietrznych. Dane te pokazują, jak wielkie znaczenie dla funkcjonowania portu i całego województwa śląskiego miało oddanie do użytku tej infrastruktury – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Nowy terminal, centrum przesiadkowe i nie tylko. Plany lotniska na lata 2024-2032

Budowa nowej drogi startowej była realizowana w ramach programu rozwoju infrastruktury Katowice Airport na lata 2007-2018. W tym czasie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zrealizowało kilkadziesiąt innych nwestycji o łącznej wartości około 690 mln zł, z czego ponad 170 mln zł pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej. Obok budowy nowej drogi startowej, do najważniejszych inwestycji programu inwestycyjnego na lata 2007-2018 należy zaliczyć: nową strefę cargo wraz z nowoczesnym terminalem towarowym, terminal pasażerski C, stworzenie bazy do obsługi technicznej samolotów, czy też rozbudowę i modernizację płyt postojowych i dróg kołowania.

Obecnie na Katowice Airport jest realizowany kolejny ogromny program inwestycyjny na lata 2024-2032. Jego najważniejszym punktem jest budowa nowego, głównego terminalu pasażerskiego oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci centrum przesiadkowego, nowego układu drogowego oraz tunelu łączącego terminal ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”.

Inwestycja w transport towarów i paliw

Do 2032 roku GTL S.A. zaplanowało również dużą rozbudowę parkingów terenowych oraz budowę parkingu wielopoziomowego. Ponadto w Katowice Airport powstanie drugi terminal cargo oraz nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Aktualnie trwa budowa nowej bazy służb utrzymania lotniska oraz hangaru H4. W ramach programu inwestycyjnego zaplanowano również budowę multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.