Gdański Dom z czapką dostrzeżony. Znalazł się w prestiżowym gronie

Projekt „Dom z czapką” autorstwa pracowni IFA Group z Gdańska został wyróżniony w tegorocznej edycji Design Educates Awards. Realizacja otrzymała Honorable Mention (wyróżnienie honorowe) w kategorii Architectural Design, znajdując się w gronie kilkunastu dostrzeżonych przez jury prac z całego świata – obok takich projektów jak nowa siedziba Berliner Sparkasse, Forest Park w Bangkoku czy Muzeum Historii Grupy China Merchants.

Choć Honorable Mention to najniższy z poziomów wyróżnień przyznawanych w konkursie (po Gold Prize, Silver Prize i Bronze Prize), to ze względu na skalę rywalizacji i międzynarodowe jury (m.in. Toyo Ito, Francine Houben, Benedetta Tagliabue, Oskar Zięta, David Basulto), już sama obecność w zestawieniu traktowana jest jako znaczący sukces.

i Autor: Archiwum serwisu Dom z czapką w Gdańsku, proj. IFAgroup; fot. Jakub Nanowski

Dom powstał jako rozbudowa i modernizacja domu z lat 70.

Na tle tegorocznych zwycięzców, „Dom z czapką” jawi się jako kameralna, ale nie mniej znacząca opowieść o relacji z miejscem i wrażliwości architektonicznej. Realizacja powstała jako rozbudowa i modernizacja domu z lat 70. w dzielnicy Gdańsk Oliwa. Architekci z IFA Group – Kamil Domachowski, Maciej Busch, Karolina Wood, Adrianna Jemioł i Jakub Brzuchański – zaproponowali wyrazistą formę mansardowego dachu, wykonanego z blachy tytanowo-cynkowej, który nadał całości nowe życie.

Nowa bryła domu została starannie wpisana w zastany kontekst urbanistyczny – u zbiegu modernistycznych bloków i zabytkowej tkanki willowej. „Czapka” – jak potocznie nazywany jest dach – nie tylko powiększa przestrzeń mieszkalną, ale działa również symbolicznie: oswaja skalę domu, nawiązuje do lokalnej tradycji budowlanej i jednocześnie nadaje obiektowi współczesny charakter. Wrażliwość materiałowa, dbałość o detal, konsekwencja kompozycyjna – wszystko to sprawiło, że projekt został zauważony przez jury i znalazł się na oficjalnej liście laureatów.

i Autor: Archiwum serwisu Dom z czapką w Gdańsku, proj. IFAgroup; fot. Jakub Nanowski

Helsinki Central Library Oodi z nagrodą główną tegorocznej edycji

Tegoroczną nagrodę główną – Winner of the Year – otrzymała Helsinki Central Library Oodi zaprojektowana przez ALA Architects. Jury uznało ją za modelowy przykład przestrzeni publicznej jako platformy edukacyjnej i społecznej, oferującej nie tylko dostęp do wiedzy, lecz także możliwości twórczego działania i integracji.

Wśród laureatów Złotej Nagrody (Gold Prize) znalazły się też:

Komera Leadership Center w Rwandzie – projekt edukacyjno-zdrowotny dla lokalnej społeczności;

CORA (Cathedral of Robotic Artisans) z Hiszpanii – eksperymentalna hala edukacyjna dla robotycznego rzemiosła;

Istanbul Modern autorstwa Renzo Piano Building Workshop;

oraz Warehouse Santos – przekształcony magazyn kawy w Rotterdamie, dziś siedziba Narodowego Muzeum Fotografii.

i Autor: Artur Celiński Keskustakirjasto Oodi w Helsinkach

Budynki, które edukują. Koncepcja Piotra Kuczi

Konkurs Design Educates Awards nie jest zwykłą nagrodą za piękno formy. Jego ideowym fundamentem są badania i działania dr. Piotra Kuczi, polskiego architekta, autora koncepcji „bildende Bauten” (budynków, które edukują), oraz książki Educating Buildings – Learning Sustainability through Displayed Design. To on jest inicjatorem i głównym kuratorem całego przedsięwzięcia.

Jak podkreśla Kuczia:

Wiele nagród architektonicznych i projektowych docenia i promuje „piękno” udanego designu. Jednak w Design Educates Awards chcieliśmy pójść o krok dalej. Nie chcemy tylko widzieć projektów atrakcyjnych estetycznie i technicznie – chcemy czegoś, co oferuje prawdziwą wartość dodaną. Chcemy dodatkowej korzyści o długoterminowych konsekwencjach, uwzględniającej rosnącą złożoność naszego życia, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

W skład jury wchodzą światowej sławy architekci i projektanci, tacy jak Prof. Toyo Ito, Prof. Benedetta Tagliabue, Francine Houben, Doriana Mandrelli Fuksas, Prof. Barbara Holzer, Prof. Rainer Mahlamäki i David Basulto.