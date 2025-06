Spis treści

Największe targi ceramiki – Cevisama 2025 w Walencji

Aż 80 000 m² powierzchni ekspozycyjnej, 400 wystawców i 60 000 gości z całego świata – za nami kolejna edycja Cevisamy, jednych z największych targów branży ceramicznej w Europie, organizowanych w Walencji przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Płytek Ceramicznych (ASCER). Jak co roku podczas wydarzenia przyznano nagrody w konkursie na najlepszą realizację z wykorzystaniem hiszpańskiej ceramiki.

W tegorocznej, 23. edycji jury pod przewodnictwem architekta Rafaela de la Hoza wyróżniło sześć realizacji w kategoriach Architektura oraz Architektura wnętrz, a także dwa projekty na najlepszą pracę dyplomową. Przyglądając się wybranym realizacjom, nietrudno zauważyć, że wszystkie łączy jedna cecha – minimalizm i poszanowanie dla tradycji i otoczenia. W każdej można dostrzec nienachalną próbę wpisania się w krajobraz. Nie epatują one swoją odmiennością, są wręcz niezauważalne, co czyni je jeszcze bardziej widocznymi.

Punkt widokowy w Puebla de Arenoso – I nagroda w kategorii Achitektura

Główną nagrodę (15 tys. euro) w kategorii Architektura otrzymał Javier López Bautista za projekt punktu widokowego w Puebla de Arenoso. Architektowi udało się w delikatny sposób tchnąć życie w zaniedbany, ale przepiękny teren z widokiem na prowincję Castellón. Tradycyjne płytki kamionkowe zostały zestawione z porcelanowymi. Uzupełniona stalowymi i betonowymi detalami przestrzeń świetnie komponuje się z górzystym krajobrazem oraz okoliczną zabudową. Zachowane niedoskonałości nadały przestrzeni autentyczność.

Dom Dosmurs w Barcelonie – wyróżnienie w kategorii Architektura

W kategorii Architektura przyznano też dwa wyróżnienia. Pierwsze trafiło do pracowni Mesura za projekt domu Dosmurs w Barcelonie, drugie zdobyło biuro La Errería za The Yellow Tile Road – rewitalizację ścieżki prowadzącej do historycznej kaplicy w Canet lo Roig. W Dosmurs architektom zależało na stworzeniu domu--schronienia, odizolowanie go od sąsiednich zabudowań i otwarcie dużym przeszkleniem na morze. Bryła o tarasowym układzie, osadzona na zboczu górzystego terenu, jeszcze bardziej potęguje to uczucie. Ze względu na formę domu dach staje się najważniejszą fasadą. To tutaj ceramiczne płytki grają pierwsze skrzypce. Ich faktura i kolorystyka tworzą naturalny dialog ze śródziemnomorskim otoczeniem.

The Yellow Tile Road – wyróżnienie w kategorii Architektura

Tytułowa żółta ścieżka w drugiej wyróżnionej realizacji stanowi nawiązanie do motta z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, bo najważniejsze nie jest dotarcie do celu, ale wszystko, co dzieje się po drodze. Jury doceniło fakt, że w projekcie wytłaczana kamionkowa płytka została użyta nie tylko do wykończenia kluczowego elementu realizacji – drogi do kaplicy – ale również do wszystkich detali małej architektury wzdłuż trasy.

Hill House - I miejsce w kategorii Architektura wnętrz

W kategorii Architektura wnętrz zwyciężył projekt Hill House pracowni studioNOLET (15 tys. euro) – modernizacja domu z lat 80. w Sant Feliu de Guíxols. Przy renowacji wykorzystano nieużywane dotąd przestrzenie i otwarto je na ogród. Uwagę zwracają geometryczne wzory i gra kontrastów – płytki w naturalnych odcieniach gliny z dodatkiem czerwieni w połączeniu z bielą. Ceramikę wykorzystano nie tylko do pokrycia powierzchni, lecz także do stworzenia elementów wyposażenia.

Dom jednorodzinny w Guardamar del Segura – wyróżnienie w kategorii Architektura wnętrz

Pierwsze wyróżnienie w tej kategorii zdobył Bernardo Cerrato Hernández za projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Guardamar del Segura. Wyzwanie stanowiła wąska działka (5 x 9 m), a co za tym idzie zapewnienie naturalnego światła i wentylacji. Odpowiedzią był centralnydziedziniec, który stał się głównym elementem organizacji całego domu. Płytki ceramiczne odgrywają tu kluczową rolękompozycyjną – pokryto nimi trzon komunikacyjny na parterze, a także ściany w łazienkach, kuchni i sypialni.

Dom 9/3 w Barcelonie – wyróżnienie w kategorii Architektura wnętrz

Drugie wyróżnienie trafiło do pracowni CAVAA Arquitectes za projekt domu 9/3 w Barcelonie. Punktem wyjścia przebudowy dawnej winiarni był istniejący fragment sklepienia z płytek ceramicznych. Tradycyjne kafle w kolorze terakoty w precyzyjny sposób dzielą obiekt na poszczególne strefy. Ceramika wykorzystana na nowej wewnętrznej elewacji oraz na odnowionej fasadzie tworzy spójny język dla dwóch elementów zbudowanych w tak różnych okresach historycznych.

Hotel Cevisama – nowa instalacja tegorocznych targów

Oprócz konkursu imprezie towarzyszyło też wiele wykładów i dyskusji. Nowością targów była instalacja Hotel Cevisama, autorstwa pracowni Héctora Ruiza-Velázqueza, odwzorowująca w skali 1:1 wnętrza śródziemnomorskiego hotelu o powierzchni ponad 800 m². Dzięki wykorzystaniu produktów różnych firm z branży, m.in. ceramika Ape Grupo, Decocer, Exagres, Realonda, STN Cerámica czy Vives, potencjalni klienci mogli na żywo zobaczyć, jak konkretne rozwiązania prezentowane na targach sprawdzają się w realnym projekcie.