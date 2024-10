Największe święto dizajnu w Holandii z udziałem polskiego wzornictwa

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aktualne spojrzenie na polski design

Polish Job 2.0 to przygotowana przez Łódź Design Festival przekrojowa wystawa projektów i wdrożeń ukazuje współczesną polską myśl wzorniczą, jej charakterystykę i unikatowość, aktualne trendy, rozwój marek, ewolucję produktów i najbardziej obiecujące kierunki rozwoju dizajnu w Polsce. Prezentacja jest pretekstem do analizy współczesnego polskiego rynku, przeglądem najciekawszych produktów oraz próbą uchwycenia kryteriów identyfikujących spójność marki. Pierwsza odsłona wystawy Polish Job miała miejsce podczas Milan Design Week w 2014 roku, wówczas zaprezentowane zostały trzy powiązane ze sobą wątki: lokalność, nostalgia i innowacyjność, charakteryzujące polskie wzornictwo. Aktualna perspektywa pokazuje, że polski dizajn poza czerpaniem z regionalnych motywów i zasobów, zabawą i przetwarzaniem wzorów z przeszłości czy próbami eksperymentowania i tworzenia nowych rozwiązań cechuje również odpowiedzialność i zaradność. Polscy projektanci coraz częściej proponują bardziej efektywne czy etyczne rozwiązania, minimalizując ilość odpadów lub podchodzą kreatywnie do ponownego użycia istniejących zasobów podczas produkcji. Wszystkie pięć kategorii przenika się i łączy w projektach i wdrożeniach wybranych na wystawę.

O kulisach powstania wystawy, o projektach i tego, jak przenikają się one przez pięć wyznaczników Polish Job 2.0, organizatorzy i projektanci opowiedzieli podczas oprowadzania kuratorskiego:

Wybór obiektów nie był łatwy. Przeanalizowaliśmy blisko 1000 produktów wyróżnionych w plebiscycie must have na przestrzeni 14 lat. Kolekcja ukazuje zmiany w polskim dizjanie, materiały używane przez projektantów oraz cechy, które definiują współczesne polskie wzornictwo. Pomimo ogromnej różnorodności krajowego dizajnu, główne wartości, którymi kierują się projektanci i producenci, skupiają się wokół pięciu przenikających się pojęć: innowacyjność, odpowiedzialność, zaradność oraz lokalność i nostalgia. Wybrana do prezentacji kolekcja idealnie odzwierciedla współczesność polskiego wzornictwa oraz kierunki jego rozwoju, niosące obietnicę ciągłego doskonalenia i świeżego spojrzenia na dominujące trendy w międzynarodowym designie, a jednocześnie łączenia tradycji i gwarancji jakości produktów – mówią organizatorzy

Plebiscyt must have to jedna z najważniejszych części, z których składa się Łódź Design Festival. Od 2011 rada ekspertów śledząc zmiany i nowinki polskiego designu, przyznaje znak jakości must have dostępnym na polskim rynku produktom, które są nowatorskie, wrażliwe społecznie, powstają w trosce o zasoby i skupiają uwagę pomysłowością. Plebiscyt inspiruje projektantów do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a producentów zachęca do inwestowania w design jako kluczowy element swojej strategii rynkowej.

1. Banffy, projekt: Klaudia Janikowska, Yuliya Neronskaya, produkcja: Noti

2. BraillePen24, projekt: Zespół Harpo pod kierownictwem mgr inż. Jarosława Urbańskiego, zespół Metaphor – Anna Wróblewska oraz projektantki Joanna Leciejewska i Agnieszka Mazurek, produkcja: HARPO

3. Emanui, projekt: Iga Słowik, Paul Lequay, produkcja: She is Lucid

4. Fotel RM58, projekt: prof. Roman Modzelewski, produkcja: VZÓR

5. HopOnTop, projekt: Magdalena Gazur, produkcja: Huta Julia w Piechowicach

6. Ilustracje do noszenia, projekt: Marcelina Jarnuszkiewicz, produkcja: Marcelina Jarnuszkiewicz

7. Kilimy z Polski, projekt: Wiktoria Podolec, produkcja: Tartaruga

8. Kolekcja plakatów „Wypoczynek”, projekt: Katarzyna Jasińska, produkcja: Gra-Fika

9. Krzesło Boto, projekt: Bartłomiej Pawlak, Łukasz Stawarski (Pawlak & Stawarski), produkcja: Holme

10. LaLa, projekt: Wooden Story Team, produkcja: Wooden Story

11. Meble Remiosło, projekt: Weronika Krygicz, Klaudia Piwowarska, produkcja: Remiosło

12. Plantacja, projekt: Alicja Patanowska, produkcja: Alicja Patanowska / Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”

13. Polish food, projekt: Katarzyna Hetman, produkcja: Hetman Jewelry

14. STEP FORWARD, projekt: Sebastian Szypuła, produkcja: BOHEMA Clothing

15. Stół Deska Do Deski, projekt: Agata Kulik, Paweł Pomorski, produkcja: MALAFOR

16. Tapeta BIOLEN TERRA, projekt: Studio Dekorami, produkcja: TECHNOCOLOR S.C. DULEWICZ JOANNA, BAUĆ WOJCIECH

17. Tynk gliniany wykończeniowy/Kolekcja Kolory Ziemi, projekt: Marcin Kacprzyk, produkcja: COSTKA Budownictwo Naturalne

18. UGLYTOYS Dorota Dziak, projekt: Dorota Dziak, produkcja: Dorota Dziak

19. VANK_CUBE, projekt: Anna Vonhausen, produkcja: VANK

20. In my forest, projekt: Aleksandra Kujawska dla DESA Home, produkcja: Aleksandra Kujawska

21. Woskowijka by Malu, projekt: Marta i Łukasz Wilczek, produkcja: Malu Marta Wilczek

22. Zestaw Hi-Fi Unitra, projekt: Wiktor Szulfer, produkcja: Unitra

23. Zestaw kawowo-herbaciany OTOK, projekt: Bartłomiej Pawlak, Łukasz Stawarski (Pawlak & Stawarski), produkcja: Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”

Organizatorzy wystawy Polish Job 2.0

Organizatorzy i twórcy wystawy: Łódź Design Festival (koncepcja wystawy), Bogusława Bronowicka (współpraca kuratorska), Małgorzata Jaguszewska (produkcja wystawy), Aleksandra Kietla (promocja & PR), Katarzyna Ludwisiak (grafika & projekt wystawy), Hanna Nadolska (wsparcie produkcji), Michał Piernikowski (kuratorowanie i tworzenie treści), Łukasz Piernikowski (koordynacja techniczna)

Wystawa Polish Job 2.0.

Dutch Design Week / Eindhoven

fffunction.studio, Halvemaanstraat 18H

19-26.10.2024 / 11:00-18:00

27.10.2024 / 11:00-16:00