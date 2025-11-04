Gigantyczny szpital onkologiczny powstaje we Wrocławiu

Ten gigantyczny, pięciokondygnacyjny szpital powstaje przy ulicy Hipokratesa. Będzie częścią Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Budowa ma się zakończyć w 2027 roku. Wtedy, jak deklaruje szpital, mają tu zostać przyjęci pierwsi pacjenci. W lipcu - firma PORR, informowała że zakończyły się właśnie prace konstrukcyjne gigantycznego obiektu. Dziś budowa jest dużo bardziej zaawansowana.

Budowa przebiega szybciej niż planowano i wyprzedza harmonogram o blisko cztery miesiące. Każdego dnia na tym ogromnym placu budowy, według deklaracji wykonawcy, pracuje od 350 do 400 osób.

Kilkanaście sal operacyjnych, bunkry dla akceleratorów do radioterapii

Nowy Szpital Onkologiczny będzie stał – przy ulicy Hipokratesa. W jednym nowoczesnym budynku będą się mieściły trzy dotychczasowe jednostki DCOPiH: onkologiczna znajdująca się obecnie przy pl. Hirszfelda oraz pulmonologiczna i hematologiczno-transplantacyjna położone przy ul. Grabiszyńskiej. Dzięki temu pacjenci będą mogli korzystać z kompleksowego leczenia w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się między różnymi lokalizacjami.

Na parterze, znajdą się m.in. przyszłe poradnie specjalistyczne. Sam blok operacyjny, będzie liczył 12 sal. Znajdą się tam również tzw. bunkry, w których już niedługo stanie siedem nowoczesnych akceleratorów do radioterapii.

Uruchomienie szpitala i przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest na 2027 rok. Szpital został zaprojektowany tak, aby zapewnić możliwie najkrótszą i najbardziej efektywną ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną dla leczenia danego rodzaju nowotworu. Pacjenci będą leczeni w nowoczesnych, jednoosobowych salach, a dla nich i ich bliskich powstanie specjalne Centrum Wsparcia.

Tak powstaje Centrum Onkologii DCOHiP - lipiec 2025

Największa inwestycja w służbę zdrowia w historii województwa dolnośląskiego

Jak już wcześniej pisaliśmy o tym obiekcie, to największa inwestycja w służbie zdrowia w całej historii Dolnego Śląska. Ogromny, o powierzchni ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych, szpital będzie miał 671 łóżek i 12 sal operacyjnych. Powstaje na działce o powierzchni 22 hektarów we Wrocławiu.

To będzie nowoczesny i przyjazny pacjentom obiekt. Pokoje dla pacjentów będą jedno i dwuosobowe. Wspominanych 12 sal operacyjnych umożliwi przeprowadzenie nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie.

W sumie w obiekcie znajdzie się aż 4660 pomieszczeń.

Przy budynku zostanie wybudowany parking z 1026 miejscami postojowymi.

Mimo wielkości obiektu, pacjent nie będzie tutaj zagubiony. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia blisko 50 przetargów, które będą polegać na wyborze dostawców sprzętu. Pomieszczenia są już częściowo przygotowane – zaznacza dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju DCOPiH.

Główny projektant szpitala - Zbigniew Maćków

Szpital został zaprojektowany przez znanego, wrocławskiego architekta. Głównym projektantem jest bowiem Zbigniew Maćków.

Obiekt będzie tworzył bryłę składająca się z sześciu, rozchodzących się gwiaździście ramion. Długość jednego ramienia liczona od środka budynku wynosi 141 m – prawie 1,5 długości boiska piłkarskiego.

Nowy szpital onkologiczny będzie miał 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Będzie się w nim mieściło 26 oddziałów stacjonarnych oraz 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego.

Przychodnia szpitalna będzie miała 73 gabinety co umożliwi zwiększenie zakresu lecznictwa otwartego.

Jedna siedziba dla wielu zakresów leczenia nowotworów

Nowy szpital onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych do niedawna w trzech jednostkach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.