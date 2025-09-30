A@W GDAŃSK to ekskluzywne wydarzenie branżowe dla społecznośći architektury i designu. Po ponad 15 latach sukcesów w całej Europie oraz czterech wyjątkowych edycjach w Warszawie, ARCHITECT@WORK powraca do gospodarczo niezwykle istotnego miasta Gdańsk, gdzie wydarzenie odbędzie się po raz drugi.
- Architektura i design zawsze opierały się na innowacjach, dlatego właśnie innowacyjność jest kluczowym kryterium na ARCHITECT@WORK! Udział w A@W Gdańsk umożliwi Ci odkrycie ponad 200 innowacyjnych produktów prezentowanych przez szeroką gamę renomowanych marek - przypominają organizatorzy.
To też świetna okazja, by nawiązać nowe kontakty w unikalnej atmosferze.
ARCHITECT@WORK Gdańsk 2025
- AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdansk
- 19 & 20 listopada 2025
- Codziennie od 11:00 do 18:00
Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać wstęp:
Link do rejestracji - ARCHITECT@WORK
Dlaczego Gdańsk?
Bo tętniące życiem, miejskie centrum - Gdańsk, Sopot i Gdynia - to najszybciej rozwijający się ośrodek budowlany w Polsce, napędzany odważnymi projektami infrastrukturalnymi i dynamiczną urbanizacją. ARCHITECT@WORK daje miejsce w pierwszym rzędzie do obserwowania innowacji, które kształtują ten dynamiczny region.
Z radością ponownie organizujemy ARCHITECT@WORK w Trójmieście, gdzie szybki rozwój, napędzany urbanizacją i strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, czyni region kluczowym graczem na polskiej mapie budownictwa.
Dla kogo?
ARCHITECT@WORK to wydarzenie zamknięte, dedykowane architektom, projektantom wnętrz oraz specjalistom z branży budowlanej, którzy chcą wyprzedzać trendy. Niezależnie od tego, czy szukasz przełomowych materiałów, czy inspirujących historii kreujących przyszłość projektowania - to właśnie tutaj dzieje się przyszłość.
Czego się spodziewać?
Odkryj przełomowe innowacje, weź udział w inspirujących seminariach i panelach dyskusyjnych, zobacz nowoczesną ekspozycję materiałów i skorzystaj z wyjątkowych okazji do networkingu.