Rozmowa z Oskarem Grąbczewskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

A@W GDAŃSK to ekskluzywne wydarzenie branżowe dla społecznośći architektury i designu. Po ponad 15 latach sukcesów w całej Europie oraz czterech wyjątkowych edycjach w Warszawie, ARCHITECT@WORK powraca do gospodarczo niezwykle istotnego miasta Gdańsk, gdzie wydarzenie odbędzie się po raz drugi.

- Architektura i design zawsze opierały się na innowacjach, dlatego właśnie innowacyjność jest kluczowym kryterium na ARCHITECT@WORK! Udział w A@W Gdańsk umożliwi Ci odkrycie ponad 200 innowacyjnych produktów prezentowanych przez szeroką gamę renomowanych marek - przypominają organizatorzy.

To też świetna okazja, by nawiązać nowe kontakty w unikalnej atmosferze.

ARCHITECT@WORK Gdańsk 2025

AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdansk

19 & 20 listopada 2025

Codziennie od 11:00 do 18:00

Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać wstęp:

Link do rejestracji - ARCHITECT@WORK

Dlaczego Gdańsk?

Bo tętniące życiem, miejskie centrum - Gdańsk, Sopot i Gdynia - to najszybciej rozwijający się ośrodek budowlany w Polsce, napędzany odważnymi projektami infrastrukturalnymi i dynamiczną urbanizacją. ARCHITECT@WORK daje miejsce w pierwszym rzędzie do obserwowania innowacji, które kształtują ten dynamiczny region.

Z radością ponownie organizujemy ARCHITECT@WORK w Trójmieście, gdzie szybki rozwój, napędzany urbanizacją i strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, czyni region kluczowym graczem na polskiej mapie budownictwa.

Dla kogo?

ARCHITECT@WORK to wydarzenie zamknięte, dedykowane architektom, projektantom wnętrz oraz specjalistom z branży budowlanej, którzy chcą wyprzedzać trendy. Niezależnie od tego, czy szukasz przełomowych materiałów, czy inspirujących historii kreujących przyszłość projektowania - to właśnie tutaj dzieje się przyszłość.

Czego się spodziewać?

Odkryj przełomowe innowacje, weź udział w inspirujących seminariach i panelach dyskusyjnych, zobacz nowoczesną ekspozycję materiałów i skorzystaj z wyjątkowych okazji do networkingu.