Spis treści

Mercure Szczyrk Resort powstał na "Orlim Gnieździe"

Mercure Szczyrk Resort jest własnością prywatnego inwestora – Beskid Resort Properties Sp. z o.o.

Ma 9 kondygnacji. Podziemne i naziemne parkingi pomieszczą około 200 aut. Część kondygnacji została dobudowana do starego ośrodka wypoczynkowego Huty Katowice „Orle Gniazdo”, który prosperował tu w czasach PRL-u. Dziś nawiązuje do niego elewacja obiektu, podobna do wspomnianego orlego gniazda. Dawny hotel Centrum Konferencyjne „Orle Gniazdo” w Szczyrku przeszedł ogromną metamorfozę. Z PRL-owskiego obiektu, którego czas świetności powoli mijał, zmienił się w nowoczesny, ogromny hotel Mercure Szczyrk Resort.

Kiedyś hotel należał do Huty Katowice. To tutaj przyjeżdżali na wczasy jej pracownicy. Dziś obiekt jest własnością prywatnego inwestora i ma stać się nowoczesną wizytówką hoteli w Szczyrku i całych Beskidach.

Projekt hotelu - Pracownia ARC, wnętrza Q2 Studio

Hotel robi wrażenie rozmachem i usytuowaniem na górskim stoku.

Został zaprojektowany i zrealizowany w poszanowaniu natury, w odpowiedzi na duży potencjał turystyczny regionu. Za projekt budynku Mercure Szczyrk Resort odpowiada konsorcjum Pracownia ARC i Gronner&Rączka Architekci Sp.J. Architektami są: dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz prof. Politechniki Śląskiej - Pracownia ARC, mgr inż. arch. Paweł Rączka G&R, mgr inż. arch. Marek Gronner G&R.

Autorem projektu wnętrz jest Biuro Architektoniczne Q2Studio.

Operatorem hotelu jest Hotel Professionals Management Group.

Zostały tu również zastosowane rozwiązania OZE – jak ponad 120 paneli fotowoltaicznych na dachu hotelu.

Gigant na górskim zboczu w Szczyrku

To będzie prawdziwy gigant w Beskidach. Nowy, czterogwiazdkowy hotel ma oferować prawie tysiąc miejsc noclegowych w 447 pokojach i apartamentach. Warto dodać, ze każdy z pokoi zapewnia wspaniały widok, na najwyższy szczyt Beskidu Sląskiego – Skrzyczne.

Nie dzielimy pokoi na te z lepszym i gorszym widokiem – mówi Maciej Knyrek, dyrektor generalny Mercury Szczyrk Resort. - Wszyscy, ze wszystkich pokoi w hotelu będą mieli ten sam, piękny widok na Skrzyczne – mówi.

Mercure Szczyrk Resort

W sierpniu pisalismy: Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz hotelu. - Jesteśmy tuż przed zgłoszeniem hotelu do odbiorów strażackich, sanepidowskich i do inspektora nadzoru budowlanego. Kończymy polerowanie ścian, kładzenie wykładzin, wieszanie głośników, oświetlenia. To dla nas bardzo aktywny okres. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich kontraktów z pracownikami. Trwa także nabór i zaczynają się intensywne szkolenia – mówi dyrektor Maciej Knyrek.

Dziś, czyli 9 września, hotel został oficjalnie otwarty.

Otwarcie Mercure Szczyrk Resort

Mercure Szczyrk Resort został otwarty 9 września 2024 roku. Tego dnia zostali przyjęci tutaj pierwsi goście. Otwarta została także ogromna strefa SPA. Niestety nie będzie można jeszcze korzystać ze strefy basenowej, czyli sporej wielkości aquaparku. Ten zostanie oddany gościom dopiero miesiąc później, czyli w październiku 2024 roku.

Restauracja w Mercure Szczyrk Resort

Hotel będzie miał w sumie 6 punktów gastronomicznych, ale najważniejsze będą restauracje Flame i Seasons.

Jakiego rodzaju kuchnię będzie oferował nowy hotel w Szczyrku? Zapytaliśmy o to szefa kuchni tego obiektu.

Kuchnia w tym hotelu będzie w dużej mierze oparta na grillu. Będzie dużo wyrobów własnych. Będzie wędzenie, dużo wołowiny, będą do tego sosy własnej produkcji. Reszta bufetu to już będzie kuchnia międzynarodowa, Będzie dużo kuchni śródziemnomorskiej, polskiej będą też wstawki orientalne – mówi Piotr Nadolski, szef kuchni Mercure Szczyrk Resort.

Wśród kilku restauracji wyróżnią się szczególnie dwie. Restauracja Seasons może jednocześnie ugościć do 550 osób a w połączeniu z przylegająca salą konferencyjną- do 1200 osób.

Restauracja Flame – to będzie wyjątkowe miejsce na polskiej mapie kulinarnej – gdzie dania będą przygotowywane na żywym ogniu, nierzadko bezpośrednio przy stoliku, oferująca produkty z własnej wędzarni również na wynos.

No i prawdopodobnie jeden z mocniejszych punktów tego obiektu - WoW Bar ze spektakularnym widokiem na Skrzyczne, zachwycający również niesamowitym połączeniem regionalnego designu z nowoczesnością, pozwoli rozkoszować się poranną kawą czy wieczornym koktajlem z najlepszym widokiem w polskich górach. Ogromne przeszklone ściany z widokiem na Skrzyczne robią efekt. Przewidziano też kulinarną miejscówkę na świeżym powietrzu. Będzie to Luna Bar. To ma być idealne miejsce z kolei na podziwianie rozgwieżdżonego nieba na tarasie przy muzyce i drinku.

