Życie w Architekturze 2025. Remont i przebudowa budynku w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego na budynek mieszkalno-usługowy B4 przy pl. Jana Pawła II 8 we Wrocławiu. Magister inżynier Arkadiusz Chamielec

Projekt nowego apartamentowca B4 opiera się na idei przywrócenia budynkowi stylu klasycystycznego nawiązując do projektu Carl’a Gottfried’a Geißler’a. Układ okien na elewacji pozostanie niezmieniony, jednocześnie zostaną zaakcentowane ich piony poprzez zróżnicowanie okładziny ściennej. Kolejnym zabiegiem mającym na celu przywrócenie dawnego charakteru obiektu jest odtworzenie boniowania parteru. Mając na uwadze również komfort przyszłych mieszkańców projekt przewiduje wprowadzenie balkonów oraz malowniczych lukarn.

Autor projektu:

magister inżynier Arkadiusz Chamielec

Zespół autorski:

Marcin Łopatka, Marta Leśniowska, Dominika Makarowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przedstawiany budynek należy do dużego kompleksu architektoniczno-urbanistyczego, zrewitalizowanego po dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego. Jest to przestrzeń zarówno dla mieszkańców całego kompleks jak i również dla mieszkańców Wrocławia i turystów.

Remont i przebudowa budynku w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego na budynek mieszkalno-usługowy B4 przy pl. Jana Pawła II 8 we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Remont i przebudowa budynku w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego na budynek mieszkalno-usługowy B4 przy pl. Jana Pawła II 8 we Wrocławiu, obiekt mixed-use

Inwestor: i2 Development S.A.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: KPB Sp. z o.o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.