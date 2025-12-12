Osiedle w Łowiczu udowadnia, jak ważne jest angażowanie architektów w tanie budownictwo mieszkaniowe

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Po poddaniu ocenie blisko 400 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu w pierwszym kroku zadecydowało o wyodrębnieniu listy TOP60, czyli wyboru 60 najciekawszych realizacji, które miały prawo walczyć o Grand Prix, tytuł Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska, przyznawanego przez architektów i architektki.

Na ostatnim posiedzeniu jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński zadecydowało o przyznaniu tej realizacji wyróżnienia za podejście w projektowaniu miejsc do mieszkania.

To projekt autorstwa GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur (współpraca: Marta Sacha, Paweł Serafiński, Justyna Majewska).

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Uzasadnienie decyzji jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Osiedle w Łowiczu, zrealizowane w ramach programu Mieszkanie Plus, udowadnia, jak ważne jest angażowanie architektów w tanie budownictwo mieszkaniowe i może stanowić inspirację dla tych wszystkich publicznych inwestorów, którym wydaje się, że w niskim budżecie nie można liczyć na dobrą architekturę. Stanowi też argument za tezą, że architekci mogą wziąć odpowiedzialność za tworzenie dobrej przestrzeni zamieszkiwania i zaproponować dobre rozwiązania nawet w skomplikowanych sytuacjach projektowych.

Jury wyróżniło ten projekt za zaprojektowanie funkcjonalnych, przemyślanych, doświetlonych i przewietrzalnych mieszkań - czyli zaoferowanie standardu, który bardzo często umyka inwestycjom komercyjnym. Rzuty mieszkań wyróżniają się ustawnym, zbliżonym do kwadratu, kształtem pomieszczeń z ich wielością w obrębie każdego z lokali. Warte docenienia jest także to, że większość mieszkań - poza najmniejszymi kawalerkami - są dwustronne. Architektura budynków twórczo wykorzystuje nawiązania do socmodernistycznej architektury, wykazuje troskę o detal opartą o proste i niedrogie rozwiązania oraz zachowanie ludzkiej skali w projektowaniu.

Architekci - mimo niesprzyjającej lokalizacji i konieczności zlokalizowaniu na działce licznych miejsc parkingowych - zadbali również o organizację życia sąsiedzkiego oraz bezpieczną i czytelną komunikację dla ruchu pieszego w obrębie osiedla. W przyszłości - gdy zmienią się standardy i przyzwyczajenia dotyczące posiadania samochodów - osiedle można także łatwo wzbogacić o przestrzenie zielone przekształcając jeden z parkingów w park.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. Założenia Autorskie

Osiedle budynków wielorodzinnych w Łowiczu zostało zaprojektowane jako jedno z pierwszych dla rządowego programu mieszkań na wynajem. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu było stworzenie wysokiego standardu mieszkania z wykorzystaniem powszechnie stosowanej technologii budowlanej w celu zminimalizowania kosztów inwestycji. W tym przypadku najistotniejszym elementem wyrazu architektonicznego tych budynków stały się ich czytelna konstrukcja, odpowiednia skala oraz proporcje.

Istotnym zagadnieniem podczas projektowania było wybudowanie mieszkań, które w sposób maksymalny zapewnią przyszłym najemcom efektywne wykorzystanie każdego metra. Nasz projekt stanowi dowód na to, że nadal można realizować tanie budynki mieszkalne zapewniając jednocześnie zapomniane na rynku komercyjnym praktyki jak ustawne proporcje pomieszczeń oraz przede wszystkim możliwość ich naturalnego przewietrzania. Tę możliwość udało nam się uzyskać nawet w niewielkich czterdziestometrowych mieszkaniach. Na najwyższej kondygnacji zlokalizowane są najmniejsze mieszkania, natomiast największe przeznaczone dla dużych rodzin, zlokalizowane są głównie na parterze i mają dostęp do przylegających do nich ogródków.

Naszym głównym celem było zrealizowanie budynków, które w swojej logice przestrzennej są uniwersalne. Punktem wyjścia była odpowiednia proporcja przestrzeni pokoju i odpowiedniego oświetlenia go naturalnym światłem. Pionowa proporcja okna w odpowiedniej relacji do wymiarów człowieka i pomieszczenia pozwala na osiągnięcie podobnego efektu, który do dziś zachwyca w osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych kamienicach. Operowanie takimi przestrzeniami mieszkalnymi pozwala na osiągnięcie zarówno w rzucie jak i na elewacji budynku czytelnego i harmonijnego rytmu. Projektując w ten sposób, cały nacisk położony jest na kompozycję architektoniczną, natomiast detal, materiał oraz cały kostium architektoniczny mają drugorzędne znaczenie.

i Autor: GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur/ Archiwum prywatne Białe, nowoczesne budynki mieszkalne osiedla przy ul. Krudowskiego w Łowiczu z oknami, balkonami i trawnikiem przed elewacją, widoczne pod błękitnym niebem. O projekcie można przeczytać na portalu Architektura Murator Plus.

Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu, budynek wielorodzinny

Inwestor: PFRN

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ZAB-BUD

Powierzchnia zabudowy: 1 948,84 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 965,73 m2

Powierzchnia całkowita: 7 228,6 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 479 m2/28 914,4 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2021

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.

---

Dziękujemy, że tu jesteś

Posłuchaj także naszego Podcastu Architektonicznego:

Ładnie, tylko lepiej? Gruz, dzikość i narracja w architekturze ArchigrestuRozmowa z Maciejem Kaufmanem i Marcinem Maraszkiem z Archigrestu o tym, dlaczego architektura publiczna nie musi być gładka, symetryczna i od linijki. O zostawianiu gruzu w parku, sadzeniu nieklonowanych drzew, pracy bez PR-u i znaczeniu dobrze opowiedzianej historii. Wszystko to zaś w tle krążącego z kuluarach przekonania, że ich architektura w istocie architekturą nie jest.