Biennale Wenecja 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Płaskorzeźba Polifonia, czyli kobieta, która przywodzi na myśl wieszczki z greckich waz, a także muszle i subtelne linie na zewnątrz, a w środku - posadzki z szydłowieckiego marmuru, mahoniowa boazeria i światło jarzeniowe. To ukończony w 1975 roku budynek przy Podleśnej w Białymstoku, który powstał dla Zespołu Szkół Muzycznych i którego sala przez lata była główną estradą Filharmonii, aż do czasu, kiedy w 2012 roku otwarto Nowy gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Za projekt budynku odpowiadała architektka Krystyna Drewnowska, a płaskorzeźba, która powstała już w latach 80. to dzieło Jerzego Grygorczuka. Całość zaś to jeden z ciekawszych przykładów modernizmu w Białymstoku. Obecnie jest to Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej, która ma swoją główną siedzibę przy ul. Odeskiej.

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

Budowa zaczęła się w sierpniu 1969, a cały zespół ukończono w styczniu 1975, zatem trwała 6 lat. W kompleksie umieszczono:

podstawową i średnią szkołę muzyczną,

Filię Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie,

ognisko baletowe,

salę kameralną

główną salę koncertową Państwowej Orkiestry Symfonicznej dla 500 widzów

biblioteka i kawiarnia

pierwszym oddanym do użytku obiektem był internat z miejscami dla 120 uczniów

Poranny.pl przypomina:

Budynek filharmonii uchodził w tamtym czasie za bardzo nowoczesny, o wysokim standardzie, z posadzkami z szydłowieckiego marmuru, mahoniową boazerią i światłem jarzeniowym. Całości dopełniała zdobiąca gmach płaskorzeźba Polifonia autorstwa Jerzego Grygorczuka.

PRL. Pochody pierwszomajowe przy Filharmonii

To przy Filharmonii właśnie w czasach PRL kończyły się pochody pierwszomajowe, które w Białymstoku kroczyły reprezentacyjną ulicą Curie - Skłodowskiej (początek - przy Domu Partii) wytyczoną na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i zabudowanej w następnych latach.

Czytaj też:

- Jej nowoczesne domy stanowią świetną wizytówkę Białegostoku - czytamy w archiwalnym wydaniu Gazety Białostockiej. I dalej: - Szerokie chodniki, pasy zieleni, pasaże dla pieszych i wolne przestrzenie były wyrazem nowej urbanistyki, uciekającej od zwartej i ciasnej, pierzejowej zabudowy miejskiej, kształtującej się bardziej żywiołowo w przeszłości.

Krystyna Drewnowska - budynek szkoły w Białymstoku

Za projekt szkoły artystycznej przy Podleśnej w Białymstoku odpowiada architektka Krystyna Drewnowska, członkini SARP w tym mieście. Urodziła się 18 sierpnia 1926 roku, a zmarła 13 kwietnia 2005. To absolwentka Wydziału Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu z 1950 roku. Była projektantką w Wojewódzkim Biurze Projektów w Białymstoku i jest też autorką m.in. kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego budowa trwała od lat 80. do 90. W roku 1984 została odznaczona Srebrną Odznaką SARP.

Budową, którą prowadziło Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, kierował inż. Józef Gliszczyński.

Jerzy Grygorczuk, autor płaskorzeźby na Filharmonii

Jerzy Grygorczuk, autor płaskorzeźby, która tak rozgrzewała męskie serca, Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby oraz w Pracowni Projektowania Rzeźbiarsko-Architektonicznego u prof. Adama Smolany. Dyplom uzyskał w 1970 r. Przez lata pracował jako miejski plastyk w Białymstoku.

Izabela Popko na blogu "Sztuka publiczna" tak opisuje jego płaskorzeźbę Polifonia:

- Na froncie Filharmonii widzimy nagą kobietę w ekstatycznej pozie, przywodzącą na myśl starożytne wieszczki, uwiecznione na greckich wazach i mozaikach. Obok niej widzimy organiczne kształty kojarzące się z muszlami i subtelne linie, zapraszające nas do chłonięcia całym sobą nieskończonego, ponadczasowego piękna muzyki, ale też przyrody, w którą możemy zanurzyć się w sąsiadującym z filharmonią Parku Zwierzynieckim.

Budynek przy Podleśnej 2 w Białymstoku. Zdjęcia