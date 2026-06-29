OSSA 2026 „Korzenie” – ogólnopolskie warsztaty integrujące studentów architektury i kierunków projektowych

Redakcja Architektury
Redakcja Architektury
2026-06-29 11:40

OSSA 2026 „Korzenie” to ogólnopolskie warsztaty integrujące studentów architektury i kierunków projektowych poprzez wspólne, zespołowe doświadczanie procesu twórczego. Tradycja OSSy sięga blisko 30 lat istnienia i co roku staje się przekazywanym doświadczeniem zbiorowym, które łączy ludzi z branży.

Grafika warsztatów OSSA 2026 „Korzenie”, prezentująca stylizowane litery OSSA z korzeni, otoczone abstrakcyjnymi kształtami przypominającymi splątane struktury, które symbolizują powrót do natury i tradycji. Więcej o wydarzeniu na Architektura Murator Plus.
Autor: OSSA 2026/ Materiały prasowe
W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator
Materiał sponsorowany

Tegoroczna edycja zachęca do powrotu do tego, co pierwotne – do projektowania rękami, pracy z naturalnymi materiałami i wsłuchiwania się w głos miejsca. Motyw „korzeni” rozumiemy szeroko: jako fundament wzrostu i źródło wiedzy, jako zapis historii i rodowodu dawnych społeczności, a także jako metaforę kontekstu – tego najcenniejszego narzędzia w architekturze, którego nie zastąpi żadna technologia.

Scenerią dla tegorocznych warsztatów został Supraśl - podlaska perełka nieopodal Białegostoku.

Region Podlasia jest pełen bogatej tradycji ludowej i lokalnych legend. Tutejsze tereny od wieków były miejscem, gdzie przyroda i kultura przenikały się w sposób niemal magiczny. Podlasie słynie z opowieści o duchach okolicznych lasów, rzek i puszcz, a także o cudownych zjawiskach oraz miejscach uważanych za szczególnie energetyczne. To region, w którym silne są wierzenia ludowe, a każdy zakątek — od starych cerkwi po ukryte wśród drzew ścieżki — kryje historię i pamiątki dawnych pokoleń. Supraśl, otoczony Puszczą Knyszyńską i rzeką Supraślą, wpisuje się w tę tradycję, oferując przestrzeń, która inspiruje do refleksji, twórczości i kontaktu z lokalną kulturą, zachowując przy tym autentyczny, historyczny charakter.

OSSA 2026 proponuje twórczy detoks od codziennego, cyfrowego tempa. Zamiast ekranów – doświadczanie materii; zamiast pośpiechu – praktyka uważności. Chcemy pokazać, że produktywność może płynąć z zanurzenia w tym, co „tu i teraz”, z dialogu z naturą i z pracy opartej na odpoczynku, rytmie miejsca oraz mądrości, którą niosą dawne tradycje. Wędrując śladami lokalnego folkloru, uczestnicy będą badać ludowość, architekturę i codzienne rytuały minionych pokoleń, ucząc się od nich wartości, które przetrwały próbę czasu.

Główną częścią programu są warsztaty prowadzone przez doświadczonych tutorów – oparte na wspólnym dochodzeniu do wniosków, wymianie doświadczeń i kolektywnym eksperymentowaniu. Efektem tej podróży będzie wspólne dzieło, którego forma nie zna ograniczeń: instalacja, przestrzeń, opowieść lub realna struktura – wszystko, co wyrasta ze współpracy i indywidualnej wrażliwości uczestników. Integralnym elementem wydarzenia są spotkania z rzemieślnikami, odkrywającymi przed uczestnikami tradycyjne techniki i materiałowe tajemnice, które rzadko trafiają do współczesnych, uczelnianych pracowni. Istotny jest również kontakt z lokalną społecznością, która oferuje ogrom wiedzy o tym jak funkcjonuje dana przestrzeń i w której możemy pozostawić po sobie ślad i dobre wspomnienie.

OSSA 2026 „Korzenie” jest zaproszeniem do odnalezienia swojego własnego języka projektowego – zakorzenionego w historii, naturze i intuicji, a jednocześnie otwartego na współczesność. To przestrzeń, w której przeszłość staje się inspiracją, a miejsce warsztatów – żywą legendą, zdolną nauczyć nas więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Tu zaczyna się opowieść, której autorami stają się wszyscy uczestnicy oraz często lokalna społeczność.

Podcast Architektoniczny
Barbara Rożek. Architekt dobrze ubezpieczony
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl