W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany

Tegoroczna edycja zachęca do powrotu do tego, co pierwotne – do projektowania rękami, pracy z naturalnymi materiałami i wsłuchiwania się w głos miejsca. Motyw „korzeni” rozumiemy szeroko: jako fundament wzrostu i źródło wiedzy, jako zapis historii i rodowodu dawnych społeczności, a także jako metaforę kontekstu – tego najcenniejszego narzędzia w architekturze, którego nie zastąpi żadna technologia.

Scenerią dla tegorocznych warsztatów został Supraśl - podlaska perełka nieopodal Białegostoku.

Region Podlasia jest pełen bogatej tradycji ludowej i lokalnych legend. Tutejsze tereny od wieków były miejscem, gdzie przyroda i kultura przenikały się w sposób niemal magiczny. Podlasie słynie z opowieści o duchach okolicznych lasów, rzek i puszcz, a także o cudownych zjawiskach oraz miejscach uważanych za szczególnie energetyczne. To region, w którym silne są wierzenia ludowe, a każdy zakątek — od starych cerkwi po ukryte wśród drzew ścieżki — kryje historię i pamiątki dawnych pokoleń. Supraśl, otoczony Puszczą Knyszyńską i rzeką Supraślą, wpisuje się w tę tradycję, oferując przestrzeń, która inspiruje do refleksji, twórczości i kontaktu z lokalną kulturą, zachowując przy tym autentyczny, historyczny charakter.

OSSA 2026 proponuje twórczy detoks od codziennego, cyfrowego tempa. Zamiast ekranów – doświadczanie materii; zamiast pośpiechu – praktyka uważności. Chcemy pokazać, że produktywność może płynąć z zanurzenia w tym, co „tu i teraz”, z dialogu z naturą i z pracy opartej na odpoczynku, rytmie miejsca oraz mądrości, którą niosą dawne tradycje. Wędrując śladami lokalnego folkloru, uczestnicy będą badać ludowość, architekturę i codzienne rytuały minionych pokoleń, ucząc się od nich wartości, które przetrwały próbę czasu.

Główną częścią programu są warsztaty prowadzone przez doświadczonych tutorów – oparte na wspólnym dochodzeniu do wniosków, wymianie doświadczeń i kolektywnym eksperymentowaniu. Efektem tej podróży będzie wspólne dzieło, którego forma nie zna ograniczeń: instalacja, przestrzeń, opowieść lub realna struktura – wszystko, co wyrasta ze współpracy i indywidualnej wrażliwości uczestników. Integralnym elementem wydarzenia są spotkania z rzemieślnikami, odkrywającymi przed uczestnikami tradycyjne techniki i materiałowe tajemnice, które rzadko trafiają do współczesnych, uczelnianych pracowni. Istotny jest również kontakt z lokalną społecznością, która oferuje ogrom wiedzy o tym jak funkcjonuje dana przestrzeń i w której możemy pozostawić po sobie ślad i dobre wspomnienie.

OSSA 2026 „Korzenie” jest zaproszeniem do odnalezienia swojego własnego języka projektowego – zakorzenionego w historii, naturze i intuicji, a jednocześnie otwartego na współczesność. To przestrzeń, w której przeszłość staje się inspiracją, a miejsce warsztatów – żywą legendą, zdolną nauczyć nas więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Tu zaczyna się opowieść, której autorami stają się wszyscy uczestnicy oraz często lokalna społeczność.