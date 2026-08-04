Betonowy gigant, który nie wytrzymał próby czasu. Lekcja z Genui

Współczesna historia Genui dzieli się na czas przed i po 14 sierpnia 2018 roku. To wtedy, o godzinie 11:36, podczas gwałtownej burzy, w sercu portowego miasta rozległ się huk, który słychać było w całej dolinie Polcevera. Jeden z trzech głównych pylonów mostu Morandiego, najważniejszej arterii łączącej Włochy z Francją, rozpadł się, posyłając dziesiątki samochodów w 45-metrową przepaść. W kolejną, ósmą rocznicę tej tragedii, patrzymy na Genuę nie tylko przez pryzmat straty 43 ofiar, ale także jako na miejsce najbardziej niezwykłej transformacji inżynieryjnej XXI wieku.

Wizja Morandiego - betonowy optymizm lat 60.

Aby zrozumieć, dlaczego most Morandiego w ogóle powstał, musimy cofnąć się do lat 50. i 60. XX wieku, okresu tzw. włoskiego cudu gospodarczego. Genua, jako jeden z najważniejszych portów Europy, dusiła się w gęstej zabudowie. Dzielnica Polcevera, z rzeką, licznymi liniami kolejowymi i zakładami przemysłowymi, stanowiła barierę niemal nie do pokonania. Klasyczne podpory były tam niemożliwe do postawienia.

Do akcji wkroczył wówczas Riccardo Morandi, jeden z najwybitniejszych inżynierów swoich czasów i pionier betonu sprężonego. Morandi był wizjonerem, który wierzył, że przyszłość mostów nie należy do drogiej wówczas we Włoszech stali, lecz do betonu. Jego projekt, oficjalnie nazwany Viadotto Polcevera, wygrał konkurs dzięki innowacyjności, bo zakładał minimalne zajęcie gruntu przy ogromnych rozpiętościach przęseł, sięgających 210 metrów. Budowę prowadziła firma Società Italiana per Condotte d’Acqua w latach 1963–1967, a otwarcie odbyło się z wielką pompą w obecności prezydenta Włoch.

Grzech pierworodny projektu Morandiego - ukryte liny

Most Morandiego był konstrukcją wantową, ale skrajnie różną od tych, które znamy dzisiaj. Podczas gdy w nowoczesnych mostach stalowe liny są widoczne i łatwe do wymiany, Morandi zastosował autorski system M5: stalowe cięgna (wanty) zostały całkowicie zamknięte w grubym betonie sprężonym.

Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że był to błąd krytyczny. Morandi zakładał, że beton ochroni stal przed korozją i usztywni konstrukcję. W praktyce agresywne środowisko morskie i wyziewy przemysłowe z doliny Polcevera zaczęły niszczyć strukturę od środka. Beton pękał, a wilgoć i chlorki wnikały do środka, powodując korozję stali, której nie dało się zobaczyć gołym okiem ani kontrolować bez inwazyjnych badań.

Kronika zapowiedzianej katastrofy

To, co najbardziej uderza w historii tej konstrukcji, to fakt, że sam Morandi już w 1979 roku - zaledwie 12 lat po otwarciu - raportował o „niezwykłym zużyciu” obiektu. Most, projektowany dla ruchu z lat 60., musiał w końcu mierzyć się z 25 milionami pojazdów rocznie, w tym tysiącami ciężkich TIR-ów.

Choć w latach 90. wzmocniono pylon nr 11, dodając mu zewnętrzne kable stalowe, pylon nr 9, który zawalił się w 2018 roku, nigdy nie doczekał się pełnej modernizacji. Śledztwa i raporty po katastrofie wskazały na kombinację czynników - zaawansowaną korozję stalowych części wewnątrz betonowych want, wady wykonania (pustki przy iniekcji betonu) oraz rażące zaniedbania w konserwacji ze strony zarządców. W 2026 roku włoski sąd skazał wielu menedżerów odpowiedzialnych za stan mostu za zaniedbania.

Renzo Piano i nowoczesny most-statek nadziei

Po katastrofie nie było mowy o naprawie - w czerwcu 2019 roku resztki mostu Morandiego zrównano z ziemią za pomocą ładunków wybuchowych. Na jego miejscu musiał powstać obiekt, który odzyska zaufanie mieszkańców. Projekt nowego mostu, nazwanego Genova San Giorgio, podarował miastu bez honorarium Renzo Piano - światowej sławy architekt urodzony w Genui.

Piano, autor takich ikon jak Centre Pompidou czy The Shard, postawił na zupełne przeciwieństwo monumentu Morandiego. Jeśli stary most był eksperymentalnym popisem siły betonu, nowy jest hołdem dla prostoty i bezpieczeństwa. Konstrukcja przypomina kadłub statku, co nawiązuje do morskiej tradycji miasta. Most ma jasny, szaro-niebieski kolor, który odbija światło, i zamiast trzech pylonów opiera się na 18 regularnych, eliptycznych podporach.

Autor: Salini Impregilo/ Materiały prasowe Odbudowa mostu w Genui trwała tylko 15 miesięcy. Most odbudowały dwie firmy - Salini Impregilo oraz firma zajmująca się budową morskiej infrastruktury i statków Fincantieri.

Inżynieria przyszłości czyli most, który „widzi”

Budowa prowadzona przez konsorcjum PerGenova (Webuild - [dawniej Salini Impregilo] i Fincantieri) trwała rekordowe 12–16 miesięcy. Otwarty 3 sierpnia 2020 roku obiekt jest jednym z najbardziej inteligentnych w Europie.

W przeciwieństwie do konstrukcji Morandiego, San Giorgio posiada setki czujników monitorujących drgania, temperaturę, wilgotność i odkształcenia w czasie rzeczywistym.

Pod mostem kursują cztery roboty, które codziennie wykonują inspekcje i czyszczą elementy konstrukcji oraz panele fotowoltaiczne. Cała koncepcja opiera się na łatwości dostępu - tu nic nie jest ukryte, a każdy element można wymienić bez naruszania struktury.

Most Genova San Giorgio to jednak coś więcej niż tylko stal i beton. Renzo Piano umieścił na nim 43 latarnie - każda z nich symbolizuje jedną ofiarę katastrofy z 2018 roku. Pod przęsłami powstał park pamięci, który ma przypominać o tragicznej lekcji, jaką odebrała współczesna inżynieria.

Historia mostu w Genui to przestroga przed nadmierną wiarą w „wieczność” materiałów i lekceważeniem monitoringu. Pokazuje, że nawet najbardziej przełomowe projekty muszą ewoluować wraz z obciążeniem, któremu służą.

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