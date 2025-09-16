Biennale Wenecja 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kopenhaskie Biennale Architektury – nowy punkt na mapie świata

Jesienią 2025 roku Kopenhaga po raz pierwszy stanie się gospodarzem międzynarodowego Biennale Architektury. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18 września – 19 października 2025 r., a jego hasłem przewodnim będzie „Slow Down”, czyli „zwolnij”. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić uczestników do refleksji nad tempem współczesnego życia, które w XX wieku osiągnęło niespotykaną skalę – szybki wzrost populacji, produkcji i konsumpcji, który doprowadził do ogromnego zużycia zasobów i energii. Biennale ma stać się przestrzenią do namysłu nad tym, jak architektura i urbanistyka mogą pomóc w procesie niezbędnego „Wielkiego Spowolnienia”.

Czytaj także: Złote Lwy rozdane! Nagrodzono espresso z weneckiego kanału, chłodny pawilon i cegły z odchodów słoni

Kuratorką wydarzenia jest Josephine Michau, filozofka i producentka wydarzeń kulturalnych, założycielka Copenhagen Architecture Forum. Michau ma na koncie m.in. kuratorowanie duńskiego pawilonu na Biennale Architektury w Wenecji w 2023 roku.

W programie zaplanowano ponad 150 wydarzeń, w tym wystawy, debaty i prezentacje pawilonów powstałych w ramach międzynarodowego open callu. Projekty wybranych architektów – m.in. duetu Slaatto Morsbøl oraz zespołu Tom Svilans x THISS Studio – potraktowano jako laboratoria przyszłości, w których testowane będą idee cyrkularności, innowacyjne materiały i niskoemisyjne technologie budowlane. Tymczasowy charakter instalacji pozwala eksperymentować i szukać nowych modeli, które w przyszłości mogą przenieść się do mainstreamu budownictwa.

i Autor: Tom Svilans x THISS Studio. Materiały prasowe organizatora/ Materiały prasowe Pawilon projektu Toma Svilansa x THISS Studio

Równolegle w Kopenhadze i w Malmö zostanie zaprezentowana wystawa „Slow Down”, która w 24 wybranych projektach z całego świata bada możliwości stworzenia nowych narracji dla współczesnej kultury zdominowanej przez pośpiech, nadprodukcję i przesyt bodźców.

Polska reprezentacja – „Architektura niebna” grupy Centrala

W gronie autorów, których prace zobaczymy w ramach wystawy „Slow Down”, znalazła się również polska grupa projektowa Centrala. Jej propozycja – „Niebna architektura” – to kontynuacja idei Rozproszonego Obserwatorium Zjawisk Atmosferycznych, projektu zachęcającego do uważnego przyglądania się niebu i relacjom pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

i Autor: Centrala. Materiały prasowe organizatora/ Materiały prasowe Slow Down: A Group Exhibition at theCopenhagen Architecture Biennial 2025

Instalacja w Kopenhadze rozszerzy pole obserwacji z rodzimych pejzaży na duńskie niebo, proponując nową wrażliwość na codzienne zjawiska atmosferyczne. Dla Centrali spowolnienie nie jest jedynie metaforą – to praktyka, która ma pomóc odbiorcom odzyskać czas na obserwację i kontemplację.

Assemble! – europejska konferencja o polityce architektonicznej

Biennale to nie tylko wystawy i pawilony, lecz także dyskusje o przyszłości sektora budowlanego. W dniach 18–19 września 2025 r. odbędzie się europejska konferencja Assemble!, organizowana we współpracy z duńskim Green Youth Movement. Jej celem jest wypracowanie narzędzi i strategii, które pozwolą projektować i budować w granicach możliwości planety, a jednocześnie tworzyć miasta sprzyjające ludziom.

Czytaj także: Biennale w Wenecji 2025. Architektura-murator jest na miejscu. Co będzie się działo na Biennale Architektury? Zapowiedź

Program podzielono na dwa dni. Pierwszy ma dostarczyć odważnych inspiracji – po wykładzie inaugurującym Katherine Richardson zaprezentowane zostaną propozycje nowych regulacji prawnych i rozwiązań systemowych. Panelowe dyskusje połączą przedstawicieli całego łańcucha wartości w budownictwie – od deweloperów i inżynierów po prawników, ekonomistów i aktywistów.

Drugi dzień skoncentruje się na wdrażaniu pomysłów w praktyce – zaplanowano warsztaty i sesje robocze, w ramach których uczestnicy będą opracowywać konkretne strategie, narracje i kampanie komunikacyjne. Assemble! ma być nie tylko miejscem wymiany poglądów, lecz także startem długofalowych działań, które zmienią sposób, w jaki projektujemy, budujemy i myślimy o miastach przyszłości.

Nasza redakcja także jedzie do Kopenhagi!

Redakcja Architektury-murator również będzie obecna na pierwszym Biennale Architektury w Kopenhadze. Dzięki naszej relacji będziecie mogli na bieżąco śledzić wydarzenia – od otwarcia wystaw i prezentacji pawilonów po konferencję Assemble!. Będziemy publikować zdjęcia, komentarze i najświeższe informacje prosto z Kopenhagi, abyście niczego nie przegapili. Bądźcie z nami!