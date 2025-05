Spis treści

Biennale Wenecja 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektura-murator w Wenecji. Relacja z Biennale na bieżąco

Tegoroczne Biennale Architektury w Wenecji, które trwa od 10 maja do 23 listopada 2025 roku, odbywa się w Giardini, Arsenale i innych punktach miasta. Pietrangelo Buttafuoco, przewodniczący La Biennale di Venezia, oraz Carlo Ratti, kurator 19. edycji, ogłosili, że hasłem przewodnim będzie "Intelligens. Naturalne. Sztuczne. Wspólne." Nasza redakcja jest obecna na miejscu już od pierwszych dni Biennale, a na naszym portalu i w mediach społecznościowych pojawią się relacje, teksty i zdjęcia z tego wydarzenia. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Wenecji.

Czytaj także: Biennale Wenecja 2025. Mamy zdjęcia! Zobacz, jak wygląda Polski Pawilon na Biennale Architektury. To „czułe spojrzenie na rytuały”

Nagrody towarzyszące Biennale - Złote Lwy - zostały wręczone podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się dzisiaj (10 maja) w siedzibie wydarzenia, Ca' Giustinian. Tegorocznych zwycięzców wybrało jury, w którego skład weszli szwajcarski kurator Hans Ulrich Obrist, starsza kuratorka architektury i designu MoMA Paola Antonelli i architekt Mpho Matsipa.

Canal Café ze Złotym Lwem na Biennale Wenecja 2025

W tym roku, Złoty Lew za najlepszy projekt prezentowany na Biennale powędrował do amerykańskiego studio Diller Scofidio + Renfro. Studio zaprezentowało kawiarnię Canal Café, gdzie serwowano espresso zaparzone na wodzie z miejskich kanałów. Pomysł może brzmieć kontrowersyjnie, ale dzięki zaawansowanemu systemowi oczyszczania woda ta jestcałkowicie bezpieczna do spożycia.

Kawiarnia mieści się z tyłu Arsenale, co umożliwia bezpośrednie pobieranie wody z laguny. Proces filtracji przebiega w dwóch etapach: najpierw woda przechodzi przez sztuczne mokradła, gdzie rośliny i bakterie oczyszczają ją w naturalny sposób, zachowując przy tym minerały. Następnie następuje filtracja przez odwróconą osmozę oraz dezynfekcja promieniami UV. Dopiero po tym etapie woda trafia do ekspresu, by stać się wyjątkową kawą o „weneckim smaku”, serwowaną wyłącznie na Biennale Architektury w Wenecji w 2025.

i Autor: Andrea Avezzu, dzięki uprzejmości La Biennale di Venezia

i Autor: Andrea Avezzu, dzięki uprzejmości La Biennale di Venezia

Pawilon Bahrajnu ze Złotym Lwem na Biennale Wenecja 2025

Drugiego Złotego Lwa na 19. Międzynarodowej Wystawie Architektury La Biennale di Venezia otrzymał pawilon Królestwa Bahrajnu zatytułowany Heatwave. Projekt, kuratorowany przez architekta Andreę Faragunę, porusza problem rosnących globalnych temperatur i ich wpływu na środowisko miejskie, w szczególności place budowy. W historycznej przestrzeni Artiglierie Arsenale zaprezentowano instalację, której zawieszony sufit i podłoga o tych samych wymiarach tworzą mikroklimat, oparty na pasywnych technikach chłodzenia wywodzących się z lokalnych tradycji.

Czytaj także: Tam, gdzie rytuał spotyka racjonalność. „Lary i Penaty” w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji

Pawilon powstał we współpracy z inżynierem Mario Monottim i ekspertem od termomechaniki Alexandrem Puzrinem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być wdrażany w różnych kontekstach miejskich jako alternatywa dla energochłonnych systemów klimatyzacji. Heatwave to innowacyjna i osadzona w lokalnym kontekście odpowiedź na wyzwania kryzysu klimatycznego.

i Autor: Andrea Avezzu, dzięki uprzejmości La Biennale di Venezia

i Autor: Andrea Avezzu, dzięki uprzejmości La Biennale di Venezia

Pawilon Stolicy Apostolskiej z wyróżnieniem

Srebrnego Lwa dla "wschodzących talentów" otrzymali Kate Crawford i Vladan Joler za swój projekt Calculating Empires, który analizuje związki między technologią a władzą od XVI wieku do dziś.

Podczas gali wręczenia nagród przyznano także kilka wyróżnień. Doceniono Pawilon Stolicy Apostolskiej oraz Pawilon Brytyjski, które powstały dzięki współpracy kuratorów z Wielkiej Brytanii i Kenii.

Wyróżnienie otrzymał też projekt Elephant Chapel autorstwa Bangkok Project Studio — konstrukcja z łuków z cegieł biologicznych, wykonanych z przetworzonych odchodów słoni. Jury uhonorowało także nigeryjską architektkę Tosin Oshinowo za jej projekt Alternative Urbanism, w którym bada spontanicznie organizujące się targowiska w Lagos jako formę miejskiej innowacji.

i Autor: Andrea Avezzu, dzięki uprzejmości La Biennale di Venezia