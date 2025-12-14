Reportaż interaktywny Architektury-murator "Fest srogi familok..." z nagrodą Grand Press!

Opowieść o Superjednostce - monumentalnym bloku, w którym w centrum Katowic mieszka 3 tysiące ludzi, powstawała przez kilka tygodni poświęconych na zbieranie materiałów, pracę nad nimi oraz nad unikalną formą wizualną, w której podziwiać można ten utwór w tym miejscu. Zespół Architektury-murator przystąpił do pracy w składzie: Dorota Niećko (odpowiedzialna za tekst), Agata Gumółka (koncepcja wizualna, layout), Karol Gruszka (producent, realizacja wideo, produkcja www) oraz Szymon Starnawski (zdjęcia). Wielki blok zbudowany jest w reportażu z wielu ludzkich historii...

Pan Janusz, lokator z 15. piętra (widok z balkonu: na zachód) przeprowadził się do Superjednostki ze starego familoka na Nikiszowcu6 i… długo nie mógł się przyzwyczaić. To był rok 1986. 37 metrów, pokój dzienny, sypialenka, za przepierzeniem — kuchnia. Na takim metrażu zamieszkało młode małżeństwo: pan Janusz i pani Barbara. Bo pan Janusz „wżenił się” w Superunit. Dziś mieszka tu sam. W kuchni mruczy nowoczesny ekspres ciśnieniowy do kawy, a w sypialni stoi sprzęt grający. Poza tym jest tu dziś niemal tak samo jak 40 lat temu. Na półkach — kruche filiżanki ze śląskiej porcelany — prezent ślubny. — Ale widok z okna mi się bardzo zmienił — wychodzi na balkon lokator. Już ledwo widać Stadion Śląski czy osiedle Tysiąclecia.Od czasu, jak się tu wprowadził wyrosły: banki, biurowce, wieżowce Atal, biurowce Cavatiny. Powstał tunel i DTŚ.

Grand Press to coroczna nagroda przyznawana od 1997 dla najlepszych polskich dziennikarzy prasy, radia i telewizji przez wydawany w Poznaniu magazyn „Press”. Od 2023 wyłącznym organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press. Materiały do konkursu zgłaszane są przez kolegia redakcyjne polskich mediów. Nagroda uznawana jest powszechnie za najbardziej prestiżowe trofeum przyznawane w polskich mediach.