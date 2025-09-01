Achitektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury, zapowiedź Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wykład „Architektura jako poszukiwanie sensu”

We wtorek, 14 października 2025 roku, o godzinie 18:00 w Krakowie odbędzie się wykład Giona Antoniego Caminady zatytułowany „Architektura jako poszukiwanie sensu”. Spotkanie, organizowane przez firmę Geberit Polska, będzie okazją do bezpośredniego spotkania z jednym z najbardziej cenionych współczesnych architektów.

Caminada, na co dzień pracujący w rodzinnej wsi Vrin w szwajcarskich Alpach, opowie o swojej filozofii projektowania, mocno osadzonej w lokalności, tradycji i relacji społecznych. Podczas wystąpienia poruszy także tematykę wykorzystania naturalnych materiałów, przede wszystkim drewna, którego innowacyjne zastosowania stały się znakiem rozpoznawczym jego twórczości. Wykład będzie prowadzony w języku niemieckim, a dla publiczności zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na język polski. Udział jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.



i Autor: Lucia Degonda/ Materiały prasowe Realizacje. Gion Antoni Caminada

Konferencja „Gion A. Caminada i architektura miejsca”

Dzień później, w środę 15 października 2025 roku, w Warszawie odbędzie się konferencja „Gion A. Caminada i architektura miejsca”. Wydarzenie potrwa od 13:30 do 20:30 i zostanie zorganizowane przez Geberit Polska. Centralnym punktem programu będzie wykład Caminady, dopełniony prezentacjami architektek i architektów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tworzą projekty w ścisłym dialogu z lokalnym kontekstem przestrzennym i społecznym.

Zaplanowano również rozmowę z udziałem głównego bohatera, pozostałych prelegentów i publiczności. Organizatorzy podkreślają, że będzie to wyjątkowa okazja do refleksji nad rolą architektury w kształtowaniu miejsc i społeczności, a także nad nowymi formami wykorzystania lokalnych materiałów. Konferencja jest częścią cyklu wydarzeń z udziałem światowej sławy twórców – po spotkaniach z Shigeru Banem (2022) i Alejandrem Araveną (2023). Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Gion Antoni Caminada i jego sprzeciw wobec marinalizacji

Gion Antoni Caminada urodził się w 1957 roku w alpejskiej wsi Vrin, gdzie mieszka i pracuje do dziś. Jego projekty, często powstające w rodzinnym regionie Gryzonia, łączą lokalne tradycje z nowoczesnymi rozwiązaniami. Do najbardziej znanych realizacji należą sala sportowo-wielofunkcyjna we Vrin-Cons, wspólnotowa rzeźnia, masarnia, stodoły i domy mieszkalne, a także obiekty poza ojczystą wsią – szkoły, internaty, hotele czy wieże widokowe.

Caminada od początku swojej drogi zawodowej czerpał z doświadczenia rzemieślniczego – zaczynał jako stolarz, a dopiero później ukończył architekturę na ETH w Zurychu, gdzie następnie przez wiele lat wykładał. W jego filozofii kluczową rolę odgrywa troska o lokalne społeczności i sprzeciw wobec marginalizacji wsi. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Global Award for Sustainable Architecture (2016) i Swiss Arc Award (2024). Twórczość Caminady inspiruje architektów na całym świecie, pokazując, że architektura może być jednocześnie zakorzeniona w tradycji i otwarta na przyszłość.