Otwarte biura i Archi-Spacery. Tak minął pierwszy dzień

Pierwszy dzień 15. Weekendu Architektury upłynął pod hasłem odkrywania Gdyni z nowych perspektyw. Rano odbyło się otwarcie wystaw fotograficznych i instalacji w przestrzeni Śródmieścia, których zadaniem było pokazanie miasta w "nieoczywistym ujęciu". W programie znalazły się różne formy spacerów: „Sky-Town” prowadzony przez Arkadiusza Brzęczka pozwolił spojrzeć na modernistyczną Gdynię z wysokości dachów i tarasów, natomiast FOTO-spacer Przemka Kozłowskiego skupił się na relacji bryły miasta z jego linią horyzontu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się powrót do tradycji pierwszych edycji festiwalu – „Otwarte biura i pracownie”, czyli wizyty w pracowniach architektonicznych, m.in. Studio Basta i APA Wojciechowski. Dzień zakończył się „spacerem otwarcia” z dr Anną Orchowską, dyskusją w ramach „Studia Architektura-murator” prowadzoną przez Artura Celińskiego oraz wernisażem wystawy „Monomoka – Pomodernizm” w Galerii GCF.

Studio podcastowe Architektury-murator w Gdyni

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Weekend Architektury ma studio podcastowe - zorganizowane z ramienia naszej redakcji. To tu podczas pierwszego dnia wydarzenia odbyła się dyskusja z udziałem Artura Celińskiego, Dominiki Zielińskiej i Doroty Sibińskiej. Rozmówcy podkreślali, że w przewodzącej wydarzeniu "otwartości" nie chodzi wyłącznie o przeciwieństwo zamknięcia, lecz o gotowość do dialogu, współpracy i tworzenia wyboru – zarówno dla mieszkańców, jak i dla architektów czy inwestorów. Jak zaznaczyła Zielińska, „najważniejsze jest zaprojektować wybór, a nie zmuszać ludzi do jednej wizji otwartości”. Sibińska dodała, że architekci muszą być otwarci na ekspertów spoza branży i na nietypowe spojrzenia.

W rozmowie pojawiły się przykłady konkretnych realizacji. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskiej Ochocie zostało przywołane jako przykład troski o naturę i ochronę drzew. Przystań Widna 2A w Gdyni pokazano jako model otwartej, dostępnej przestrzeni sąsiedzkiej, żyjącej na co dzień dzięki lokalnej społeczności. Dyskutowano również o kooperatywach mieszkaniowych, w tym inspirującym przykładzie z Amsterdamu, gdzie mieszkańcy wspólnie tworzą i zarządzają przestrzenią.

Rozmówcy przybliżyli słuchaczom program Weekendu Architektury, w tym prelekcje o otwartości miasta na rzekę (projekt Małgorzaty Dębowskiej), wykłady o zrównoważonym projektowaniu Adriana Krężlika czy krajobrazie Patryka Zaremby. Zapowiedziano także sobotnią debatę „Archi-stół”, prezentacje m.in. o Polskiej Ambasadzie w Berlinie oraz dyskusje o alternatywnych modelach mieszkaniowych i granicach otwartości w architekturze.

Piątkowe wydarzenia połączyły historię, naturę i postęp

Drugi dzień festiwalu skierował uwagę na relacje architektury z naturą i współczesnym miastem. Program rozpoczął się od spaceru po modernistycznych willach i ogrodach Kamiennej Góry, a także archi-trasy poświęconej „architekturze smaków i przyjemności”. Głównym punktem były Archi-prelekcje „Miasta otwarte” – z wystąpieniami m.in. Ryszarda Nakoniecznego (o idei otwartości w architekturze), Pauliny Szewczyk i Iwony Markešić (o planowaniu przestrzennym w Gdyni) czy Jakuba Piórkowskiego, który przedstawił Przystań Widna 2A jako przykład otwartości na lokalność.

W kolejnych blokach wspomniany już wyżej Adrian Krężlik mówił o czytaniu historii miasta, Patryk Zaręba o zielono-błękitnej infrastrukturze, a Małgorzata Dembowska o otwarciu miasta na rzekę. Nie zabrakło także Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys z prezentacją o zmysłowym odbiorze przestrzeni. Popołudnie i wieczór wypełniły dyskusje o technologiach i danych w miastach, spacery po powojennej architekturze Śródmieścia, otwarcie wystawy „Ruchome Horyzonty” Aurélie Pertusot oraz pokaz filmu dokumentalnego o architekturze w Czechosłowacji.

Zaakcentowano potrzebę otwartości miast na nowe technologie

W piątek w godzinach porannych w studio podcastowym Artur Celiński rozmawiał z Ryszardem Nakoniecznym, Agnieszką Kalinowską-Sołtys i Karoliną Scheibe-Skorczyk. Rozmówcy wskazali na tradycję modernizmu, gdzie otwartość oznaczała dostęp do światła, powietrza i natury – czego przykładem są sanatoria, m.in. Paimio Alvara Aalto czy sanatorium w Istebnej projektu Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody. Podkreślano rolę zmysłów i użytkowników w projektowaniu współczesnych budynków, przywołując m.in. realizacje APA Wojciechowski Architekci. Zaakcentowano również potrzebę otwartości miast na dane i nowe technologie, które mogą wspierać społeczności lokalne. W rozmowie pojawiły się także przykłady współczesnych realizacji, takich jak Waterfront II w Gdyni autorstwa JEMS Architekci, czy Ambasada RP w Berlinie.

W godzinach wieczornych odbyła się dyskusja podsumowująca. Tym razem gośćmi redaktora naczelnego Architektury-murator był Michał Kasperski z Public Twin, Adrian Krężlik i Małgorzata Dembowska.

