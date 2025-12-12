Ta architektura silnie oddziałuje na zmysły i wyraża potęgę śmierci. Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu z wyróżnieniem

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Po poddaniu ocenie blisko 400 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu w pierwszym kroku zadecydowało o wyodrębnieniu listy TOP60, czyli wyboru 60 najciekawszych realizacji, które miały prawo walczyć o Grand Prix, tytuł Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska, przyznawanego przez architektów i architektki.

Na ostatnim posiedzeniu jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński zadecydowało o przyznaniu tej realizacji wyróżnienia za architektoniczną wrażliwość i oddziaływanie na zmysły.

Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu zaprojektowali BDR Architekci (zespół autorski Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski).

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Uzasadnienie decyzji jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Wyróżnienie dla Zespołu Kolumbariów w Radomiu przyznajemy za niezwykłą wrażliwość architektoniczną oraz oddziaływanie na zmysły, które przekształca przestrzeń pamięci i pożegnania w miejsce kontemplacji i wytchnienia.

Projekt BDR Architekci stanowi alternatywę architektoniczną i przestrzenną w polskiej architekturze cmentarnej. W dobie narastającego urbanistycznego szumu i pośpiechu, kolumbarium w Radomiu oferuje dosłowny i symboliczny „oddech”. Tworzy przestrzeń, w której spotkanie z pamięcią, a także z własną refleksją, nabiera intymnego i godnego wymiaru.

Oryginalność koncepcji polega na stworzeniu sieci intymnych dziedzińców i pokoi, a nie ciągłego muru. Przemieszczanie się pomiędzy nimi przywodzi na myśl atmosferę zwiedzania galerii bez sufitu.

Projekt odpowiada na zagadnienie pożegnania i pamięci. Zamiast monumentalizmu, oferuje ludzką skalę chroniącą intymność. Powtarzalność elementów i układ budują poczucie spokoju i porządku.

Kluczowy jest świadomy wybór materiału. Dobrze wykonane wykończenie z piaskowca, zamiast powszechnych marmurów czy granitów. Wybór matowego piaskowca jest aktem architektonicznej pokory i ciepła. Projekt ma wysoki potencjał do bycia architekturą ponadczasową.

Zespół Kolumbariów w Radomiu jest dobrym przykładem do naśladowania i rozwijania dla współczesnej architektury miejsc pamięci. To dzieło, które dzięki doskonałej skali, przemyślanym materiałom i sekwencji przestrzeni, tworzy przestrzeń do spotkania – ze sobą, z innymi i z pamięcią.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe laureat nagrody architektonicznej "Polityki"

Życie w Architekturze 2025. Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Założenia Autorskie

Projekt powstał w wyniku konkursu architektonicznego rozstrzygniętego w 2017 roku, którego celem było zaprojektowanie kolumbarium na 2000 nisz w centralnej części Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

Główną ideą projektu było stworzenie miejsca skupienia, zadumy i uniwersalnego sacrum – przestrzeni, która służy każdemu, niezależnie od wyznania czy przekonań. Inwestycja zakładała stworzenie zwartego założenia funeralnego o wysokiej intensywności pochówku, stanowiącego alternatywę dla rozprzestrzeniania się tradycyjnych grobów.

Program funkcjonalny podzielono na mniejsze komnaty cmentarne – bloki o zróżnicowanej wysokości – rozmieszczone wokół placu ekumenicznego, który wyznacza miejsce po niezrealizowanej kaplicy. Istniejący dom przedpogrzebowy wkomponowano w najwyższy blok, domykający dziedziniec. Zieleń zaprojektowano jako miękkie formy z płożącymi krzewami i 50 sosnami zwyczajnymi – gatunkiem lokalnym. Kolumbaria wykonano z prefabrykatów betonowych osadzonych na żelbetowej ławie. Zewnętrzne elewacje, attyki, półki i tablice nisz wykończono piaskowcem z lokalnych kamieniołomów. Posadzki o indywidualnym wykończeniu powstały w radomskim zakładzie betonowym, a place wysypano lokalnym tłuczniem. Projekt dopełniają drewniane ławki, punkty wodne oraz system identyfikacji wizualnej z mosiądzu.

Istotnym elementem stało się także nastrojowe oświetlenie – światło prowadzi odwiedzających i podkreśla architekturę wnętrz komnat. Silny akcent położono na lokalność – zarówno w materiałach, jak i pracy lokalnych rzemieślników. Całość wieńczy cytat z trenu Kochanowskiego, poety z pobliskiego Czarnolasu, czyniąc z przestrzeni miejsce szacunku, skupienia i godnego pożegnania. Projekt promuje kremację jako współczesną i potrzebną formę pochówku.

Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu, przestrzeń publiczna

Inwestor: Urząd Miasta w Radomiu , Cmentarz Komunalny w Radomiu

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Korporacja Budowlana Darco

Powierzchnia zabudowy: 516 m2

Powierzchnia terenu: 7400 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

i Autor: Archiwum serwisu Wnętrze komnat z czterema rzędami nisz na urny. Na zdjęciu są one jeszcze puste

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.

---

Dziękujemy, że tu jesteś

Posłuchaj także naszego Podcastu Architektonicznego:

Ładnie, tylko lepiej? Gruz, dzikość i narracja w architekturze ArchigrestuRozmowa z Maciejem Kaufmanem i Marcinem Maraszkiem z Archigrestu o tym, dlaczego architektura publiczna nie musi być gładka, symetryczna i od linijki. O zostawianiu gruzu w parku, sadzeniu nieklonowanych drzew, pracy bez PR-u i znaczeniu dobrze opowiedzianej historii. Wszystko to zaś w tle krążącego z kuluarach przekonania, że ich architektura w istocie architekturą nie jest.