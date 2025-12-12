„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Po poddaniu ocenie blisko 400 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu w pierwszym kroku zadecydowało o wyodrębnieniu listy TOP60, czyli wyboru 60 najciekawszych realizacji, które miały prawo walczyć o Grand Prix, tytuł Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska, przyznawanego przez architektów i architektki.

Na ostatnim posiedzeniu jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński zadecydowało o przyznaniu Grand Prix realizacji Park Akcji „Burza”.

Jego autorami są: Archigrest: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek oraz topoScape: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk. Zespół autorski tworzyli: Joanna Chylak, Agata Holdenmajer, Natalia Janek, Rafał Murawski, Karolina Potębska, Jerzy Przychodni, Anna Sternytska i Agnieszka Tama.

i Autor: Szymon Starnawski Zbigniew Benbenek wręcza nagrodę Grand Prix konkursu zwycięzcom czyli przedstawicielom pracowni Archigrest i topoScape

Uzasadnienie wyboru Parku Akcji „Burza"

Park Akcji „Burza” jest wybitnym przykładem współczesnej przestrzeni publicznej, w której projekt urbanistyczno‑krajobrazowy dojrzałe interpretuje miejsce o wyjątkowym ciężarze historycznym. Zlokalizowany na Kopcu Powstania Warszawskiego – uformowanym z wojennych gruzów miasta – nie zatraca pamięci o swoim pochodzeniu, lecz czyni ją fundamentem kompozycji przestrzennej i narracyjnej. Zachowane relikty ruin, topografia i czytelne osie widokowe budują ciągłość między tragiczną przeszłością a współczesnym, żywym miastem.

Projekt wyróżnia się wysoką jakością rozwiązań przestrzennych, klarownym podziałem funkcjonalnym oraz harmonijnym połączeniem stref refleksji, rekreacji i edukacji. Materiały z rozbiórek, wykorzystane w małej architekturze i układach terenowych, nadają miejscu autentyczność i silną tożsamość, wpisując się jednocześnie w ideę zrównoważonego gospodarowania zasobami. Park jest otwartą, dostępną przestrzenią publiczną, sprzyjającą różnorodnym formom użytkowania i integracji społecznej.

Jak podkreślają autorzy projektu: „To przestrzeń, która zmienia się w czasie, gdzie surowe struktury gruzobetonu będą stopniowo wkomponowywać się w krajobraz, porastać zielenią, a przyroda przejmie nad nią częściową kontrolę.” Cytat ten doskonale oddaje zamysł projektowy – historia miejsca i surowe elementy miejskie współistnieją z procesami naturalnej sukcesji, tworząc dynamiczny krajobraz.

Na szczególne uznanie zasługuje świadoma decyzja projektantów o zachowaniu i wyeksponowaniu przyrody ruderalnej jako pełnoprawnego składnika krajobrazu. „Dzikość” tego terenu nie została ujarzmiona, lecz potraktowana jako wartość – świadectwo regeneracji i naturalnej adaptacji środowiska. Odwaga w podjęciu tej decyzji wyraża zaufanie do przyrody i głębokie zrozumienie miejsca, w którym życie odradza się mimo traumatycznych warunków początkowych.

Projekt Parku ma także istotny wymiar intelektualny. Ogniskuje w sobie długoletnią dyskusję na temat zieleni (toczyła się pod hasłem "betonozy") oraz ruin (np. projekt badawczy "Zgruzowstanie" A. Przywary). Przekształca wnioski z tych dyskusji w unikalną formę architektoniczno-krajobrazową, która mogła wyrosnąć tylko na gruncie polskim. Uważamy, że jest dzięki temu ważnym polskim wkładem w ogólnoeuropejską dyskusję o architekturze.

Przeczytaj więcej o innych wyróżnionych i nagrodzonych realizacjach:

>>Oto zwycięzcy Życia w Architekturze 2025! Grand Prix dla Parku Akcji Burza w Warszawie

Uzasadnieniu towarzyszą jesienne zdjęcia Parku wykonane przez Szymona Starnawskiego. Ich dobór jest celowy - pokazują bowiem, że przestrzeń i przyroda są ważne i potrzebne również w mniej słonecznych porach roku.

i Autor: Szymon Starnawski Park Akcji „Burza” w Warszawie został zaprojektowany przez Archigrest (Maciej Kaufman, Marcin Maraszek) i topoScape (Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk).

Życie w Architekturze 2025. Park Akcji „Burza”. Założenia Autorskie

Kopiec Powstania Warszawskiego to wysypisko gruzu Warszawy zburzonej podczas II WŚ. Użytkowany do poł. 60. XX w., stał się sztucznym wzniesieniem o wysokości 35 m. To zarazem obszar trzykrotnie odzyskany. Po pierwsze: symbolicznie. W 1994 weterani wystawili na jego szczycie pomnik-znak Polski Walczącej. Jako obszar zdegradowany został odzyskany przez Czwartą Przyrodę-rośliny pionierskie bez ingerencji ludzi stworzyły tu dziki las. Jako teren rekreacyjny Kopiec odzyskali mieszkańcy okolicy, choć pozostał nieodstępny i niebezpieczny.

Przystępując do projektowania chcieliśmy uczyć się od Kopca i kontynuować procesy odzyskiwania w oparciu o jego materialność-ożywioną i nieożywioną. Zakładaliśmy modelowanie sukcesji naturalnej w kierunku zwiększenia bioróżnorodności i obecności rodzimych gatunków, poparte wiedzą fitosocjologiczną; użycie metod bioinżynieryjnych (żywe zapory i drenaże) dla zatrzymania wody i erozji oraz zainicjowania glebotwórstwa. Na polach gruzu zaplanowaliśmy ruderalną łąkę znaną z badań roślinności wojennych ruin.

Chcieliśmy również wyeksponować antropogeniczną geologię wzgórza. Badania historyczne pokazały nam na gruz nie jako odpad, a surowiec, zaś odbudowę Warszawy-jako prekursorską wobec postulatów cyrkularnego budownictwa. Wszelkie ingerencję w stoki Kopca były podytkowane dostępnością, a jednocześnie pozwoliły wyeksponować jego zapomnianą, sztuczną strukturę. Na użyty tu gruzobeton-materiał z odzysku-przeszczepiliśmy mchy. Dwa razy w roku, zgodnie z testamentem Powstańców, Kopiec staje się sceną obchodów rocznicowych. Ale jego codzienność Powstańcy widzieli inaczej: jako żywy, miejski park. Dlatego widzieliśmy w nim strefy nieformalnej rekreacji i naturalistyczny plac zabaw. Mieszkańcy byli włączeni w projekt jeszcze przed budową w ramach konsultacji społecznych i inwentaryzacji ekologicznej BioBlitz. A po zakończeniu budowy 100 ochotników sadziło las kieszonkowy, a my przeprowadziliśmy 50 spacerów edukacyjnych dla ponad pół tysiąca osób.

Przeczytaj więcej o tej realizacji TUTAJ

i Autor: Szymon Starnawski Laureaci Grand Prix X edycji konkursu "Życie w Architekturze": Maciej Kaufman i Marcin Maraszek z Archigrest oraz Justyna Dziedziejko i Magdalena Wnęk z topoScape, prezentują nagrody za projekt Parku Akcji "Burza" w Warszawie. Więcej o ich pracy przeczytasz na Architektura Murator Plus.

Park Akcji „Burza”. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Park Akcji „Burza”, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni Miejskiej

Generalny wykonawca: Remondis

Wykonawca konstrukcji: Sorted

Powierzchnia terenu: 82919 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2022/2023

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.

---

Dziękujemy, że tu jesteś

Posłuchaj także naszego Podcastu Architektonicznego:

Ładnie, tylko lepiej? Gruz, dzikość i narracja w architekturze Archigrestu

Rozmowa z Maciejem Kaufmanem i Marcinem Maraszkiem z Archigrestu o tym, dlaczego architektura publiczna nie musi być gładka, symetryczna i od linijki. O zostawianiu gruzu w parku, sadzeniu nieklonowanych drzew, pracy bez PR-u i znaczeniu dobrze opowiedzianej historii. Wszystko to zaś w tle krążącego z kuluarach przekonania, że ich architektura w istocie architekturą nie jest.