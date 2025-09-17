Upper One zastąpił Ulubieńca Warszawy. Nowy wieżowiec od medusa group pnie się w górę

Nazwa obiektu Upper One Adres obiektu Warszawa, al. Jana Pawła II 23 Autorzy Medusa Group, MHM, architekci Łukasz Zagała, Przemo Łukasik, Florian Molzbichler, Sebastian Haselsteiner Współpraca autorska Dawid Beil, Miłosława Niezgoda, Aleksandra Nowak, Marko Maric, Magdalena Tamoń-Będkowska, Monika Rychlicka-Borzechowska, Maciej Rudecki, Joanna Jakimiuk, Magdalena Cichosz, Katarzyna Bobrowska, Patrycja Stołtny-Sapko, Natalia Duczmal, Jacek Pisarczyk, Kamil Szołtysek, Michał Sokołowski, Aleksandra Mazur, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Michał Gawron, Damian Mikrut, Adil Krasniqi Konstrukcja Buro Happold Instalacje Buro Happold Generalny wykonawca STRABAG Inwestor STRABAG Projekt 2019-2022

W ramach inwestycji pod nazwą Upper One zaplanowano dwa obiekty: 34-kondygnacyjny biurowiec i 17-kondygnacyjny hotel The Cloud One, oferujące odpowiednio 36 tys. i około 11 tys. m² powierzchni użytkowej. Rok 2024 upłynął inwestorowi na pracach przy części podziemnej kompleksu, zaś wiosną 2025 r. rozpoczęto prace przy części nadziemnej.

Deweloper rozpoczął od uzyskania pozwolenia na wyburzenie stojącego w tym miejscu budynku Atrium International, zrealizowanego w 1995 roku według projektu Biuro Kazimierski i Ryba. Notabene przeznaczony do rozbiórki obiekt zdobył tytuł Ulubieńca Warszawy 1989-1995 w pierwszej edycji organizowanego przez naszą redakcję konkursu Życie w Architekturze.

Kompleks Upper One zaprojektowała śląska pracownia medusa group. Jak tłumaczą autorzy, nowy budynek będzie wyróżniać rzeźbiona światłem, asymetryczna fasada, pulsująca ruchem pięciu przeszklonych wind panoramicznych.

Projektowanie obiektów wysokościowych nakłada na projektantów bardzo dużą odpowiedzialność za określenie jakości przestrzeni oglądanej z odległych widoków i perspektyw. Upper One znajduje się na zamknięciu widoku południowej osi alei Jana Pawła II, która stopniowo odgina się w kierunku północnym od ronda ONZ. Lokalizacja ta była dla nas inspiracją dla zaprojektowania „żywej” fasady południowej wypełnionej szklanymi windami, które, będąc w ruchu, ujawnią funkcję budynku. Szklana fasada jest skromna, a zarazem elegancka. Jej płaszczyzny zostały przełamane w postaci zakrzywionych wertykalnych pasów, łamiących dosłowność odbić okolicy oraz wzmacniających smukłość budynku. Jako projektanci mamy nadzieję, że obiekt wpisze się we współczesny krajobraz Warszawy – mówi Łukasz Zagała, współwłaściciel pracowni medusa group.

W biurowcu znajdzie się w sumie osiem wind typu double-deck (trzy wewnętrzne i pięć przeszklonych), które obsłużą dwa piętra jednocześnie. Na najwyższych kondygnacjach zaplanowano dostępne dla najemców tarasy widokowe. Projekt, oprócz 34 kondygnacji naziemnych, zakłada również pięć podziemnych. Przewidziano tam m.in. 219 miejsc parkingowych, w tym punkty do ładowania samochodów elektrycznych. Jak zapowiada STRABAG, dzięki podzieleniu zabudowy na dwa osobne obiekty warszawiacy zyskają piesze przejścia łączące al. Jana Pawła II z ul. Ciepłą i osiedlem za Żelazną Bramą. Zwiększy to także dostępność punktów usługowych na tyłach Upper One. W ramach inwestycji powstanie też zielona strefa odpoczynku oraz niewielki amfiteatr. Energia do ogrzewania i chłodzenia Upper One pozyskiwana będzie m.in. ze źródeł podziemnych. Oprócz systemów geotermalnych obiekt zaopatrzony będzie w wiele rozwiązań proekologicznych i proużytkowych pozwalających inwestorowi ubiegać się o certyfikaty LEED Platinum i WELL Building Standard oraz „Obiekt bez barier” Fundacji Integracja.

Generalnym wykonawcą Upper One, odpowiedzialnym także za prace rozbiórkowe, jest spółka budowlana STRABAG. Rozbiórka Atrium International rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2023 roku i jeszcze w tym samym roku ruszyły prace przy części podziemnej Upper One. Zakończenie realizacji planowane jest na rok 2027.

Dla STRABAG Real Estate to niezwykle ważny i ekscytujący moment. Jako deweloper oferujemy Warszawie nowoczesny pod kątem architektury, designu i podejścia do technologii obiekt w niezwykle atrakcyjnej, ale i symbolicznej lokalizacji. To dokładnie tutaj, przy al. Jana Pawła II 23, w latach 90. kształtowała się kultura biznesowa stolicy. Stary biurowiec nie sprostał próbie czasu, a rozwoju gospodarczego miasta nie da się zatrzymać. Rozpoczynamy zatem nowy etap w historii tej lokalizacji, który nazwaliśmy Upper One. Naszą ambicją jest, aby odpowiedzieć na niewykorzystany dotąd potencjał działki oraz rosnącą w Warszawie aktywność najemców. Wierzymy, że wysoki na 131,5 metra biurowiec, pierwszy w kraju wyposażony w system geotermii oraz wiele rozwiązań proekologicznych, zdefiniuje nowy standard miejsca pracy i wyznaczy trendy dla branży nieruchomości na kolejne lata – zapowiada Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający STRABAG Real Estate w Polsce.

i Autor: Wizualizacje: STRABAG Real Estate/ Materiały prasowe