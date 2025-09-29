Czerwona róża z czarną wstążką, symbolizująca żałobę, trzymana w dłoni na cmentarzu. To hołd dla zmarłego Zenona Prętczyńskiego, nestora wrocławskiej architektury, o którym przeczytasz na Architektura Murator Plus.

i

Autor: Dorota Niećko Czerwona róża z czarną wstążką, symbolizująca żałobę, trzymana w dłoni na cmentarzu. To hołd dla zmarłego Zenona Prętczyńskiego, nestora wrocławskiej architektury, o którym przeczytasz na Architektura Murator Plus.

W grudniu tego roku skończyłby 100 lat. Nie żyje nestor wrocławskiej architektury Zenon Prętczyński

Dorota Niećko
Dorota Niećko
2025-09-29 12:36

Nie żyje nestor wrocławskiej architektury i jeden z najbardziej aktywnych zawodowo architektów powojennego Wrocławia - Zenon Prętczyński. - Panie Zenonie, będzie nam bardzo brakowało Pana pasji, pozytywnej energii i setek anegdot, którymi zawsze Pan się z nami dzielił. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie nam przekazał Pan swoje archiwum z działalności projektowej - napisali przedstawiciele Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wrocław z góry

- Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o odejściu Zenona Prętczyńskiego – nestora wrocławskiej architektury, jednego z najbardziej aktywnych zawodowo architektów powojennego Wrocławia i naszego wieloletniego Przyjaciela - napisali na Facebooku 29 września 2025 roku przedstawiciele Muzeum Architektury we Wrocławiu. - Rodzinie i Bliskim Pana Zenona składamy wyrazy szczerego współczucia - dodali.

Kim był Zenon Prętczyński

Jego sylwetkę przypominaliśmy w Architekturze - murator przy okazji jego wystawy w Muzeum Architektury: Zenon Prętczyński urodził się 16 grudnia 1925 roku w Kamieniu koło Kalisza. W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 1951 pod kierunkiem profesora Zbigniewa Kupca.

Rok później podjął pierwszą pracę jako architekt w Centralnym Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego, a od 1954 do 1979 roku był czynnie związany z Biurem Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Wrocław jako główny projektant inwestycji szkolnych. W latach 1965–1979 pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora w Wydziale Architektury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W tym czasie był też konsultantem do spraw przebudowy miast Dolnego Śląska. Od 1979 do 1982 roku był głównym projektantem we wrocławskim Biurze Projektowym PKS.

Przeczytaj także:
Powołanie Muzeum Architektury to było jego dzieło życia. Prof. Olgierd Czerner.…

Odbudowa zniszczonego Wrocławia

Muzeum Architektury wspomina też: Zenon Prętczyński od 1952 roku czynnie uczestniczył w odbudowie zniszczonego miasta. Do jego najważniejszych architektonicznych osiągnięć należą budynek Szkoły Podstawowej nr 84 przy ulicy Łukasza Górnickiego 20 i wyjątkowy pod względem konstrukcyjnym kościół św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu. Jest także współautorem kompleksu mieszkalno-usługowego Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych odznaczeń, między innymi tytuł Budowniczego Wrocławia w 1960 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1987 roku, Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia za działalność dla rozwoju miasta w 1996 roku, a w roku 2012 Złotą Odznakę Stowarzyszenia Architektów Polskich i Odznakę za 60-lecie pracy twórczej przyznaną przez wrocławski oddział SARP.

- Zenon Prętczyński był pasjonatem i niestrudzonym kronikarzem dziejów Wrocławia, przez lata podtrzymywał pamięć o najważniejszych momentach i postaciach w powojennej historii miasta. Był autorem wielu wspomnień o wrocławskiej architekturze i jej twórcach oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych kulturze Wrocławia. W grudniu tego roku skończyłby 100 lat. Panie Zenonie, będzie nam bardzo brakowało Pana pasji, pozytywnej energii i setek anegdot, którymi zawsze Pan się z nami dzielił. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie nam przekazał Pan swoje archiwum z działalności projektowej - kończą przedstawiciele Muzeum Architektury.

Zobacz projekty Prętczyńskiego na archiwalnych szkicach i zdjęciach

Wystawa Zenona Prętczyńskiego
12 zdjęć

Czytaj też:

Kolorowy budynek plomba we Wrocławiu

Wrocław. Budynek przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 36
35 zdjęć
Podcast Architektoniczny
Michał Sikorski. Architektura z odzysku
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News