- Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o odejściu Zenona Prętczyńskiego – nestora wrocławskiej architektury, jednego z najbardziej aktywnych zawodowo architektów powojennego Wrocławia i naszego wieloletniego Przyjaciela - napisali na Facebooku 29 września 2025 roku przedstawiciele Muzeum Architektury we Wrocławiu. - Rodzinie i Bliskim Pana Zenona składamy wyrazy szczerego współczucia - dodali.

Kim był Zenon Prętczyński

Jego sylwetkę przypominaliśmy w Architekturze - murator przy okazji jego wystawy w Muzeum Architektury: Zenon Prętczyński urodził się 16 grudnia 1925 roku w Kamieniu koło Kalisza. W 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 1951 pod kierunkiem profesora Zbigniewa Kupca.

Rok później podjął pierwszą pracę jako architekt w Centralnym Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego, a od 1954 do 1979 roku był czynnie związany z Biurem Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Wrocław jako główny projektant inwestycji szkolnych. W latach 1965–1979 pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora w Wydziale Architektury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W tym czasie był też konsultantem do spraw przebudowy miast Dolnego Śląska. Od 1979 do 1982 roku był głównym projektantem we wrocławskim Biurze Projektowym PKS.

Odbudowa zniszczonego Wrocławia

Muzeum Architektury wspomina też: Zenon Prętczyński od 1952 roku czynnie uczestniczył w odbudowie zniszczonego miasta. Do jego najważniejszych architektonicznych osiągnięć należą budynek Szkoły Podstawowej nr 84 przy ulicy Łukasza Górnickiego 20 i wyjątkowy pod względem konstrukcyjnym kościół św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu. Jest także współautorem kompleksu mieszkalno-usługowego Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych odznaczeń, między innymi tytuł Budowniczego Wrocławia w 1960 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1987 roku, Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia za działalność dla rozwoju miasta w 1996 roku, a w roku 2012 Złotą Odznakę Stowarzyszenia Architektów Polskich i Odznakę za 60-lecie pracy twórczej przyznaną przez wrocławski oddział SARP.

- Zenon Prętczyński był pasjonatem i niestrudzonym kronikarzem dziejów Wrocławia, przez lata podtrzymywał pamięć o najważniejszych momentach i postaciach w powojennej historii miasta. Był autorem wielu wspomnień o wrocławskiej architekturze i jej twórcach oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych kulturze Wrocławia. W grudniu tego roku skończyłby 100 lat. Panie Zenonie, będzie nam bardzo brakowało Pana pasji, pozytywnej energii i setek anegdot, którymi zawsze Pan się z nami dzielił. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie nam przekazał Pan swoje archiwum z działalności projektowej - kończą przedstawiciele Muzeum Architektury.

