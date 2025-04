Powołanie Muzeum Architektury to było jego dzieło życia. Prof. Olgierd Czerner. Dziś świętowałby 96. urodziny

To dzięki niemu mamy Muzeum Architektury we Wrocławiu i Panoramę Racławicką. Prof. Olgierd Czerner, architekt, konserwator zabytków, wykładowca akademicki, 15 kwietnia świętowałby 96. urodziny. Konserwatorem zabytków Wrocławia został, kiedy miał zaledwie 26 lat! "Mój Boże, jaka to była straszna ruina” - mówił o zniszczonym wojną Wrocławiu. Jest pochowany na cmentarzu przy Bujwida, a na jego grobie jest miniatura klasztoru - dziś muzeum.