Warsaw Home & Contract 2025 – architektura przyszłości i globalny dialog designu

Dziewiąta edycja Warsaw Home & Contract to największe wydarzenie branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej – przestrzeń, w której idee architektów i projektantów splatają się z innowacją technologiczną i rynkowym potencjałem.

Strefy tematyczne – mapa współczesnego projektowania

Wystawa podzielona została na sześć głównych stref tematycznych, które wyznaczają oś współczesnej debaty o architekturze i wnętrzach:

Furniture – prezentacja mebli, które redefiniują sposób aranżacji przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych, od modułowych rozwiązań po kolekcje premium.

– prezentacja mebli, które redefiniują sposób aranżacji przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych, od modułowych rozwiązań po kolekcje premium. Textile – tkaniny akustyczne, obiciowe i dekoracyjne, które kształtują klimat wnętrza i wspierają zrównoważone projektowanie.

– tkaniny akustyczne, obiciowe i dekoracyjne, które kształtują klimat wnętrza i wspierają zrównoważone projektowanie. Light – innowacyjne systemy oświetleniowe, w tym inteligentne sterowanie, które stają się integralnym elementem architektury.

– innowacyjne systemy oświetleniowe, w tym inteligentne sterowanie, które stają się integralnym elementem architektury. Kitchen – nowoczesne koncepcje ergonomii i zabudowy, technologie oszczędzania energii i wody, a także wzornictwo AGD w dialogu z estetyką wnętrza.

– nowoczesne koncepcje ergonomii i zabudowy, technologie oszczędzania energii i wody, a także wzornictwo AGD w dialogu z estetyką wnętrza. Bathroom – armatura, ceramika i rozwiązania wellness, które nadają architekturze mieszkalnej wymiar intymności i luksusu.

– armatura, ceramika i rozwiązania wellness, które nadają architekturze mieszkalnej wymiar intymności i luksusu. Build – materiały budowlane i wykończeniowe, stolarka, izolacje i technologie smart home, będące fundamentem współczesnego projektowania przestrzeni.

Dzięki temu podziałowi targi stanowią kompleksową panoramę rynku – od konstrukcji i technologii po detale kształtujące atmosferę wnętrz.

Kongres Design Trends – laboratorium myśli projektowej

Integralną częścią targów będzie Design Trends Congress, czyli główna konferencja skupiona na przyszłości projektowania, innowacjach technologicznych, estetyce przestrzeni i strategiach rozwoju sektora kreatywnego.

ArchiDAY – materiały przyszłości i praktyka architektów

Jednym z filarów kongresu pozostaje ArchiDAY – czterodniowy cykl obejmujący 8 bloków tematycznych, 24 warsztaty i szkolenia oraz wystawy tematyczne. Centralnym punktem programu będzie premiera projektu „Materiały gotowe na przyszłość”, koncentrującego się na innowacyjnych rozwiązaniach, które redefiniują podejście do trwałości, estetyki i funkcjonalności. To platforma wymiany doświadczeń między architektami, projektantami i producentami, która pozwala budować wspólny język przyszłej architektury.

Polski Dizajn Łączy – SPFP

Konferencja SPFP – Polski Dizajn Łączy ukaże znaczenie rodzimego wzornictwa przemysłowego i rolę polskich twórców w kształtowaniu nowej tożsamości gospodarki. To miejsce, w którym architekci spotkają się z projektantami i producentami, aby wspólnie zastanowić się nad potencjałem lokalnego designu w globalnym świecie.

Studio Targowe – Minimal Line

Nowością będzie Studio Targowe, w którym architektka wnętrz Klaudia Mączka-Rzewuska zaprezentuje cykl Minimal Line. Jej wystąpienia, m.in. Minimalistyczne dodatki, które naprawdę robią różnicę czy Projekt kawalerki – jak urządzić małą przestrzeń funkcjonalnie i estetycznie, pokażą, jak minimalizm staje się pełnoprawnym narzędziem kreowania przestrzeni – równoważąc estetykę, ergonomię i codzienną funkcjonalność.

Wydarzenia specjalne – sztuka w dialogu z architekturą

Silnym akcentem tegorocznej edycji są wydarzenia, które otwierają architekturę na inne pola twórczości:

Only Abstract – autorska przestrzeń łącząca sztukę współczesną, projektowanie wnętrz i performans. Ekspozycje 120 artystów abstrakcyjnych wpiszą się w dialog z projektantami, ukazując relację pomiędzy sztuką a przestrzenią użytkową.

– autorska przestrzeń łącząca sztukę współczesną, projektowanie wnętrz i performans. Ekspozycje 120 artystów abstrakcyjnych wpiszą się w dialog z projektantami, ukazując relację pomiędzy sztuką a przestrzenią użytkową. Strefa Ekspertów Łygan Design – prezentacja mebli wielofunkcyjnych, które redefiniują sposób gospodarowania przestrzenią w projektach mieszkalnych i komercyjnych.

– prezentacja mebli wielofunkcyjnych, które redefiniują sposób gospodarowania przestrzenią w projektach mieszkalnych i komercyjnych. Dni Parkieciarza – warsztaty i pokazy innowacji w obróbce podłóg, które pokazują, jak technologia rzemiosła spotyka się z wymaganiami współczesnej architektury.

– warsztaty i pokazy innowacji w obróbce podłóg, które pokazują, jak technologia rzemiosła spotyka się z wymaganiami współczesnej architektury. Wiśnia Buduje – unikalny projekt łączący tematykę budowy domu z psychologią procesu inwestycyjnego, uzupełniony spotkaniami ze specjalistami i wydarzeniami artystycznymi.

Poland Design Festival – największe święto designu w Polsce

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów tegorocznej edycji będzie Poland Design Festival – wydarzenie, które zajmie wszystkie hale targowe i stworzy ponad 20 różnorodnych stref tematycznych. To nie tylko ekspozycje marek i projektów, ale także przestrzeń spotkań z twórcami, rozmów o stylu i odkrywania najnowszych pomysłów na wnętrza.

Festiwal organizowany jest we współpracy z cenionymi partnerami – Only Abstract, SPFP, Łygan Design i Architekt Innowacji – co gwarantuje, że prezentacje będą na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i artystycznym.

Strefa Designu Warsaw Home – rozmowy o estetyce i przyszłości

Wyjątkowym akcentem tegorocznej edycji będzie Strefa Designu Warsaw Home, w której wystąpią projektanci od lat kształtujący globalny dyskurs o formie i przestrzeni.

Karim Rashid – twórca, którego język designu rozpoznawalny jest na całym świecie. Jego kolorowe, płynne formy wprowadzają do wnętrz energię i nowoczesność. Rashid pokazuje, że projektowanie to nie tylko estetyka, lecz także sposób na demokratyzację piękna i uczynienie go częścią codzienności.

– twórca, którego język designu rozpoznawalny jest na całym świecie. Jego kolorowe, płynne formy wprowadzają do wnętrz energię i nowoczesność. Rashid pokazuje, że projektowanie to nie tylko estetyka, lecz także sposób na demokratyzację piękna i uczynienie go częścią codzienności. Ross Lovegrove – wizjoner inspirujący się biologią i procesami naturalnymi. Jego projekty, przypominające organiczne rzeźby, stają się symbolem nowego, ekologicznego podejścia do architektury i wzornictwa. Lovegrove od lat udowadnia, że przyszłość należy do rozwiązań, które są jednocześnie poetyckie i technologicznie zaawansowane.

– wizjoner inspirujący się biologią i procesami naturalnymi. Jego projekty, przypominające organiczne rzeźby, stają się symbolem nowego, ekologicznego podejścia do architektury i wzornictwa. Lovegrove od lat udowadnia, że przyszłość należy do rozwiązań, które są jednocześnie poetyckie i technologicznie zaawansowane. Fabio Novembre – architekt i projektant, który odważnie łączy tradycję z emocją. Jego prace często balansują na granicy sztuki i designu, prowokując do refleksji nad tożsamością i funkcją. Krzesła i fotele jego autorstwa stają się nie tylko elementem wyposażenia, ale także manifestem estetycznym, który przyciąga uwagę i skłania do dyskusji.

Obecność Rashida, Lovegrove’a i Novembre sprawi, że Strefa Designu zamieni się w przestrzeń dialogu o tym, jak architektura i wzornictwo mogą kreować nie tylko wnętrza, ale i kulturę współczesności.

Przestrzeń spotkania i refleksji

Warsaw Home & Contract 2025 to wydarzenie, w którym architektura spotyka się ze sztuką, technologią i rynkiem. To laboratorium idei, w którym twórcy i producenci wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość przestrzeni, materiały i funkcję designu w życiu człowieka.

Więcej informacji i rejestracja: www.warsawhome.eu