Nie żyje architekt Henryk Wilkosz. W poniedziałek, 22 września 2025, w Katowicach był pogrzeb współwłaściciela pracowni Stabil. Wilkosz zginął tragicznie. Miał 69 lat.

Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście wyrazy szczerego współczucia składa Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - napisali przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. - Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 22 września br. o godz. 10:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Komunalny w Katowicach, Aleja Murckowska 9.

Jak doszło do wypadku, w którym zginął Wilkosz?

Stało się to podczas wędrówki w Tatrach w poniedziałek, 15 września 2025. Mężczyzna spadł z Orlej Perci na odcinku pomiędzy Pośrednim a Skrajnym Granatem na stronę Dolinki Buczynowej w Tatrach. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem TOPR do Zakopanego, na lądowisko przy szpitalu.

Świadkami zdarzenia byli turyści, którzy przebywali w okolicy Skrajnej Sieczkowej Przełączki.

Kim był architekt Henryk Wilkosz

Urodził się 22 stycznia 1956 roku. Architekturę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ukończył w 1982 roku. Był członkiem SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od 1988 roku był współwłaścicielem firmy architektonicznej Stabil w Katowicach i jej wiceprezesem.

To m.in. autor projektów

Wydziału Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice (1996-2003) - współautorzy: Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Jerzy Stysia

Wydziału Teologiczny UŚ, ulicy H. Jordana 18, Katowice (~2004) - współautorzy: J. Stysia, T. Orzechowski, J. Kuś - nagroda Obiekt Roku w konkursie: „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2004”.

Brał też udział w konkursach m.in. na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w 2009 roku (współautorzy: Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Jerzy Stysia; współpraca: Rafał Stachowicz, Maciej Józefiak, Piotr Grabowski - wyróżnienie I stopnia równorzędne)

i Autor: CC0 3.0 Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach

Wydział prawa i teologii Uniwersytetu Śląskiego - budynki

Oba powstały na początku XXI wieku.

Wydział teologii Wilkosz zaprojektował wraz z Jerzym Stysiałem, Jackiem Kusiem i Tadeuszem Orzechowskim. Został wzniesiony w latach 2002–2004. To było spore wyzwanie, bo budynek powstał w gęstej zabudowie centrum Katowic, w bliskim sąsiedztwie Archikatedry Chrystusa Króla. Budynek został wyposażony w indywidualne dla niego zaprojektowany system informacji wizualnej, który został wyróżniony w konkursie designu Śląska Rzecz w 2006 roku. Gmach zdobył także Grand Prix Wojewody Śląskiego i SARP za najlepszy budynek w województwie śląskim 2005 roku.

Z kolei nowy wydział prawa otwarto w 2003 roku. Ma ponad 12 tys. m kw. powierzchni użytkowej i przypomina.... miasteczko.

- Sięgnęliśmy do sprawdzonych wzorów akademickich. Są: forum, agora i zamknięte audytoria - mówił dla Gazety Wyborczej na inauguracji nowego roku akademickiego Tadeusz Orzechowski, który wspólnie z Jackiem Kusiem i Henrykiem Wilkoszem projektował obiekt. Forum ma aż 20 m średnicy, jest wyłożone granitową posadzką. Nad forum biegnie przeszklony most.

i Autor: CC0 3.0 Wydział Prawa UŚ przy Bankowej 11 w Katowicach