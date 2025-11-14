„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

11 września – 30 listopada, pon.–pt., godz. 10:00–18:00, Dom Noti

Dom Noti to miejsce na co dzień poświęcone polskiemu wzornictwu

W Domu Noti można oglądać wystawę „Regeneracja”, czyli fragment polskiej prezentacji designu, który wcześniej gościł w budynkach Rady UE i Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz w Strasburgu. Obie zagraniczne odsłony przygotował Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu kulturalnego polskiej Prezydencji w Radzie UE, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwotnie wystawie kuratorowała Aleksandra Kędziorek, a za projekt aranżacji odpowiadała architektka wnętrz Katarzyna Baumiller (która jest kuratorką obecnej odsłony wystawy). Dom Noti – miejsce na co dzień poświęcone polskiemu wzornictwu – stał się naturalnym kontekstem dla kontynuacji tej narracji.

Czym design może być we współczesnym świecie?

Baumiller zwraca uwagę, że architektura przestrzeni na Sadybie okazała się zaskakująco zbliżona do tej w Europarlamencie, co pozwoliło wiernie odtworzyć zarówno część konferencyjną, jak i przylegający minisalon. Jak podkreśla, efekt to instalacja, która zachęca do refleksji nad tym, czym design może być we współczesnym świecie.

Wśród uczestników znalazły się m.in.: AS Ćmielów / Fabryka Porcelany, BAAURA, Bimer light, BY HUMANS SPACE, DERIVE, FORMATE, Maciej Gąsienica Giewont, Gwiazda Studio, Malwina Konopacka, Piotr Kuchciński, Lines and Lines, MOST, Motyw Print, Mozi Studio, Pani Jurek, Alicja Patanowska, Monika Patuszyńska, Pawlak&Stawarski, Mati Sipora, Filomena Smoła, Speculo Studio, Magdalena Szmydtke, Arkadiusz Szwed, The Good Living & Co., Totem Studio, UAU Project, Paweł Zajiczek, Wanda Zawidzka-Manteuffel oraz Aleksandra Zawistowska.

Wystawa jest dostępna do końca listopada. Dom Noti przypomina przy tej okazji, że pozostaje nie tylko showroomem marki NOTI, lecz także przestrzenią współpracy i wymiany doświadczeń. Zdjęcia: Mery Wilczyńska.