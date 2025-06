Spis treści

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska

Debata o architekturze, ciekawe tematy, interesujący goście i spektakularne widoki na Warszawę - tak zainaugurowaliśmy X edycję konkursu Życie w Architekturze. Wydarzenie odbyło się we wtorek 24 czerwca we wnętrzach i na tarasie Wolf Marszałkowska. Zobaczcie wideo i czytajcie dalej.

W rozmowie w debacie pt. "Umysł, ciało, natura i architektura" wzięli udział: Dorota Sibińska, Grzegorz Piątek i Michał Ciesielski, a poprowadził ją Artur Celiński. Rozmawialiśmy o tym, jakie relacje między przestrzenią a człowiekiem warto dziś projektować, jak je oceniać i które z polskich realizacji mogą być inspiracją do projektowania bardziej empatycznej architektury.

Na sali w przestrzeniach Wolf Marszałkowska byli też z nami m.in.:

Ewa Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associates

Dorota Sibińska, założycielka xyz studio

Michal Ciesielski z Saint-Gobain

Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Grzegorz Piątek, krytyk architektury,

Piotr Grochowski z Grupy Arche

Hubert Trammer, architekt i wykładowca

Przedstawiciele Human Space

Debatę prowadził Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury - Murator

- Wspólne dyskusje wokół tego konkursu i wokół architektury są niezwykle cenne - podkreślił Michał Ciesielski, Brand, Communication, Strategic Marketing and Digitalization Director w firmie Saint Gobain, która jest partnerem naszego konkursu.

Konkurs architektoniczny, który ocenia "sprawdzone" już realizacje

Grzegorz Piątek, krytyk architektury podkreślił, że to, co wyróżnia nasz konkurs, jest fakt, że oceniamy gotowe i "żyjące" już obiekty. Bo nie odbywa się co roku, a co kilka lat. Tym razem można zgłaszać realizacje, które powstały między latami 2020 a 2024. Druga rzecz to to, że jest to konkurs ogólnopolski.

- Więc mamy przykłady nie tylko z największych miast, na których na co dzień skupiona jest uwaga, ale może odkryjemy coś, co do tej pory umykało naszej uwadze? - zastanawia się.

Ewa Kuryłowicz z kolei przyznała, że sama jest bardzo ciekawa realizacji, jakie zostaną zgłoszone do konkursu, bo ostatnie lata w architekturze to wprawdzie czas niewielkiego wyhamowania, ale też - dużej różnorodności.

- Nasza współczesna debata architektoniczna wymaga odświeżenia, dlatego takie debaty i konkursy są potrzebne - nie ma wątpliwości Ewa Kuryłowicz. I dodaje: Ludzie muszą być przekonani, że warto mówić, że zostaną wysłuchani, i że z tego coś wynika.

Czy warto startować w konkursach? Przecież praca architekta jest wystawiana na ciągłą ocenę, często krytykę. Architekci ze znamienitych polskich pracowni są zgodni: Tak! Jednak wskazują też grupę, która szczególnie powinna się w nie angażować. To młode pracownie.

My już nie startujemy w otwartych konkursach, ale w zamkniętych - przyznał Szymon Wojciechowski z pracowni APA Architekci. - Ale o krytyce możemy sporo powiedzieć, szczególnie w kontekście naszej ostatniej realizacji - MSN - dodaje z uśmiechem.

Z kolei Dorota Sibińska przyznaje, że ocena użytkowników budynków jest zupełnie inna i ma inną wagę, niż ocena kolegów - architektów.

- Choć my akurat, z racji projektów "wrażliwych społecznie", jakie najczęściej realizujemy, jesteśmy oszczędzani - uśmiecha się.

Konkurs Życie w Architekturze - zgłoszenia

Życie w Architekturze to ogólnopolski konkurs architektoniczny organizowany od 1995 roku przez „Architekturę-murator”. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3 000 budynków. Ostatnia edycja odbyła się w 2020 roku. W tym roku na zgłoszenia realizacji z lat 2020 - 2024 czekamy do 30 czerwca 2025.

Szczegóły konkursu Życie w Architekturze

Nazwa konkursu jest kwintesencją zarówno jego celu, jak i kryteriów oceny. Tak więc są to kwestie społeczne i jakość życia w architekturze, promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce, pobudzanie społecznego zainteresowania problematyką związaną z rolą architektury w kreowaniu rozwoju miast.