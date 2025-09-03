Życie w Architekturze 2025. Modernizacja, przebudowa i nadbudowa oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego. ArDJ Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Modernizacja, przebudowa i nadbudowa oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego. Założenia Autorskie

Celem projektu była adaptacja i rozbudowa niewielkiej oficyny gospodarczej w zabytkowym zespole Przytułku Św Franciszka Salezego [rejestr zabytków Nr 1442-A] przy Solcu na Powiślu w Warszawie, przy północnej granicy działki od strony nasypu kolejowego. Oficyna będzie częścią domu pomocy społecznej, przeznaczona dla opieki dziennej i terapii usprawniającej ruchowo osób niesamodzielnych życiowo z powodu wieku, choroby lub innej niepełnosprawności, obiekt otwarty na lokalną społeczność.

Ograniczeniem była ochrona konserwatorska oraz bliskość ściany z oknami "obcego sąsiada", zbudowanego z naruszeniem Art.12, ust.1, p.1 WT, ograniczające możliwości przestrzenne rozbudowy. Kluczowym celem projektu było połączenie oficynki z istniejącym budynkiem, takie by umożliwić nową windą pełny dostęp niepełnosprawnych i obsługę wózkami wszystkich części i poziomów od kuchni w piwnicy po poddasze oraz poprawić bezpieczeństwo pożarowe nową chronioną klatką schodową w nowej strefie pożarowej oficyny.

Zachowano wszystkie nośne ściany ceglane, ceglane odcinkowe stropy, ustabilizowano konstrukcyjnie i podwyższono oficynę, odcinając nową część współczesną stylistyką i materiałami, nawiązującymi kolorystycznie do wyremontowanych wcześniej fasad zabytkowego Przytułku. Obiekt jest powszechnie dostępny na wszystkich poziomach, zastosowano nowoczesne wyposażenie jak ruchome blaty, urządzenia sanitarne, dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Te cechy obiektu znalazły uznanie w przyznanej w 7 edycji Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy za rozwiązania zapewniające dostępność, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji oraz nagrodzie "Lider Dostępności" w edycji 2023r.

Życie w Architekturze 2025. Modernizacja, przebudowa i nadbudowa oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego. Autorzy

Autor projektu:

ArDJ Sp. z o.o., Warszawa, Rakowiecka 36

Zespół autorski:

Architektura: Paweł Detko, Piotr Jurkiewicz, Dobromiła Szymańska, Anna Stasiczak, pracownie współpracujące: konstrukcja - ATK Design Tomasz Kowal, Jacek Narewski; inst.sanit. - San-Dom Anna Magoń-Romanow, Grzegorz Robakowski; inst. elektr. i IT - Barbara Halicka-Pękala

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przytułek św Franciszka na warszawskim Powiślu w XIX-wiecznym zabytku mógł podzielić los wielu doprowadzonych do ruiny zabytków na atrakcyjnych działkach, sprzedanych deweloperom. Ocalał w centrum Stolicy, wyremontowany wspólnym wysiłkiem historycznej instytucji Towarzystwa Przytułku św Franciszka Salezego i od kilkunastu lat nad modernizacją zabytkowego Domu Opieki Społecznej architektów i inżynierów.

Jest dzisiaj nowoczesnym, niezwykłym miejscem opieki dla prawie setki podopiecznych, zapraszającym lokalną społeczność do dzielenia z nimi życia w uratowanym zabytku, siedzibie tej samej instytucji dobroczynnej, dla której zaprojektował ją w 1897roku Władysław Marconi. Oddanie do użytku rozbudowanej i odnowionej od fundamentów oficyny, jest kluczowym etapem, prowadzonej ze środków własnych Towarzystwa Przytułku św Franciszka Salezego, modernizacji Domu Opieki Społecznej. Powstała winda i schody, łączące wszystkie poziomy skomplikowanego zabytku, ułatwiająca ochronę pożarową i obsługę pensjonariuszy, zbudowano kuchnię społeczną, sale terapii i mediatekę, gabinety poradni, powiększono tereny zielone i rozwiązano problem zalewania wodami opadowymi, retencjonując je w gruncie. Dopełnia to wcześniej ukończone etapy rewaloryzacji elewacji, osuszenia i adaptacji piwnic, rekonstrukcji detali elewacji Przytułku. Towarzystwa Przytułku zbiera środki na ostatni etap: rekonstrukcji historycznego układu wnętrz budynku głównego, holu wejściowego i modernizacji systemów wewnętrznych.

Architekci ArDJ mają zaszczyt kontynuować pracę Władysława Marconiego, drugiego z rodu wybitnych architektów warszawskich z XIX i pocz. XX wieku, autora takich gmachów Stolicy jak hotel BRISTOL. Marconi był członkiem Towarzystwa i jednym z jego darczyńców, pozyskując materiały i nadzorując budowę pro publico bono. W archiwach Towarzystwa zachowały się projekty, opisane cyrylicą przez Marconiego, ostemplowane przez carskich urzędników, z których korzystaliśmy przy badaniach i projektowaniu.

Modernizacja, przebudowa i nadbudowa oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Modernizacja, przebudowa i nadbudowa oficyny Przytułku św. Franciszka Salezego, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Towarzystwo Przytułku Św Franciszka Salezego w Warszawie, ul. Solec 36a, Warszawa, świecka organizacja opiekuńcza i filantropijna/WK INVEST Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 38/1, 01-824 Warszawa

Wykonawca konstrukcji: WK Invest i Stump - Fundamentowanie pośrednie

Powierzchnia zabudowy: 150 m2 (tylko oficyna)

Powierzchnia użytkowa: 200 m2 (bez holi, wind i klatki schodowej)

Powierzchnia całkowita: 510 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4 675 m2/1 800 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

