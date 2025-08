PLGBC Green Building Summit 2025

Zrównoważone budownictwo – pilna potrzeba zmian

Globalne zmiany klimatyczne, gwałtowny rozwój miast i wyczerpywanie zasobów naturalnych wymagają od nas nowego, zintegrowanego podejścia do projektowania, budowania i zarządzania przestrzenią.

PLGBC Green Building Summit odbędzie się w formacie hybrydowym 9 i 10 października - online i w przestrzeni Sound Garden Hotel w warszawskim kompleksie Business Garden. Podczas dwudniowego wydarzenia specjaliści z różnych dziedzin omówią najpilniejsze wyzwania i przyszłościowe rozwiązania, które pozwolą tworzyć przestrzenie bardziej przyjazne ludziom, naturze i przyszłym pokoleniom.

Program pierwszego dnia skupi się na czterech strategicznych obszarach tematycznych:

Zero Carbon & Climate Resilience – Jak dzięki innowacjom i współpracy budować miasta odporne na kryzys klimatyczny i gotowe na przyszłość?

– Jak dzięki innowacjom i współpracy budować miasta odporne na kryzys klimatyczny i gotowe na przyszłość? Leadership for Circularity – Rola liderów zrównoważonego budownictwa w kształtowaniu cyrkularnej przyszłości przez strategiczne decyzje, współpracę i innowacje.

– Rola liderów zrównoważonego budownictwa w kształtowaniu cyrkularnej przyszłości przez strategiczne decyzje, współpracę i innowacje. Biodiversity First – Jak inwestycje w zrównoważone budownictwo mogą wspierać regenerację przyrody oraz integrację bioróżnorodności z miejskimi przestrzeniami?

– Jak inwestycje w zrównoważone budownictwo mogą wspierać regenerację przyrody oraz integrację bioróżnorodności z miejskimi przestrzeniami? Architecture and Buildings for Wellbeing – Jak projektowanie przestrzeni może przyczynić się do poprawy zdrowia, dobrostanu i wartości społecznej?

W ramach wydarzenia zaplanowano także nowość w programie – Experience Zone: Green Storytelling – specjalną strefę dla start-upów zrównoważonego budownictwa, która pokaże, jak innowacje mogą zmieniać sposób zarządzania i projektowania przestrzeni.

Innowacje, technologie i współprace międzynarodowe

PLGBC Green Building Summit to również przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Drugiego dnia wydarzenia, pod hasłem #BuildingLife – Jak budować przyszłość bez emisji, odbędą się merytoryczne sesje poświęcone dekarbonizacji budynków.

W gronie Keynote Speakerów swój udział już potwierdzili:

dr inż. arch. Monika Arczyńska, Architektka, współzałożycielka A2P2 architecture & planning. Adiunktka, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,

Dominik Campanella, Member of Leadership Group for Circular Construction at the European Commission, Niemcy,

James Drinkwater, Head of the Built Environment programme, Laudes Foundation, Holandia,

dr Whitney Austin Gray, Senior Vice President Research, International WELL Building Institute (IWBI), USA,

dr Anna Martens, CEO, OnData, Ekspertka Data Storytelling,

dr Noemi Zabari, Astrofizyk, współzałożycielka Muotech.io i Astroteq.ai, mentorka w programach NASA, Laureatka Strong Woman in IT i nagrody im. Kazimiery Bujwidowej oraz Bizneswoman Roku – Liderka Nowych Technologii.

Uczestnicy wydarzenia zapoznają się również z wynikami nowego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), który przedstawi analizę wbudowanego śladu węglowego różnych typów budynków.

PLGBC Green Building Summit – Praktyczne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju

PLGBC Green Building Summit to jedno z kluczowych wydarzeń dla profesjonalistów z branży budownictwa i architektury, którzy chcą poznać najnowsze rozwiązania, technologie i strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

To przestrzeń, w której spotykają się innowacje, badania i realne wyzwania, z jakimi mierzy się branża. Podczas dwóch dni sesji, paneli dyskusyjnych oraz praktycznych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów. To także możliwość zaprezentowania skutecznych rozwiązań, które mogą zmieniać sposób projektowania, budowania i zarządzania przestrzenią miejską, z uwzględnieniem najnowszych trendów i standardów ekologicznych.

