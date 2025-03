Nowy budynek SGH, Midori House i dom w Orłowie. Do tego przegląd wyników architektonicznych konkursów u naszych sąsiadów

Autor: Piotr Śliwiński z wykorzystaniem zdjęcia Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH w Warszawie, autorstwa Marcina Czechowicza

<p>Kto jest aktualnie najlepszym architektem na świecie? Zdobywca Pritzkera za 2024 rok, Riken Yamamoto? A może duet Gustav Düsing i Max Hacke, którzy zostali uhonorowani Grand Prix nagrody im. Miesa van der Rohe 2024???</p> <p>Jeśli już idziemy w kierunku zdobywców najważniejszych laurów, to z pewnością trzeba wziąć pod uwagę Przemka Gawędę, który tytuł Architect of the Year zdobył nie raz, a dwa razy. I to z rzędu! W 2023 i 2024 roku zyskał uznanie w środowisku The Architect Community, opisywanym w niektórych polskich mediach jako „prestiżowe”.?Aspirujący architekci chcący inspirować się realizacjami Gawędy z pewnością nie przyjmą łatwo wiadomości, że tegoroczny tytuł otrzymał za dom, który jeszcze nie istnieje. Droga na szczyt – jak widać – wiedzie różnymi ścieżkami. Może nie zawsze chodzi o jakość, ale np. o liczbę zdobywanych nagród?</p> <p>Może więc – szukając najlepszych – warto przyglądać się nie tylko laureatom i laureatkom, ale też samym nagrodom architektonicznym? Po czym rozpoznać te najważniejsze? Jakie mają dla nas znaczenie? Jak wpływają na przyszłość architektury? Czy chodzi o wybór najpiękniejszych, czy może najmądrzejszych realizacji??</p> <p>Kierowani tymi pytaniami ruszamy z publikacją cyklu artykułów o nagrodach i architekturze. W tym numerze, razem z Tomaszem Malkowskim, przyglądamy się sytuacji w krajach sąsiadujących z Polską. Bo choć miano najlepszego na świecie ekscytuje wszystkich, to nasi czytelnicy są równie ciekawi tego, kto i dlaczego zdobywa dziś wyróżnienia w Czechach, Niemczech czy na Łotwie.</p> <p><strong>Artur Celiński</strong></p>