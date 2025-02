Spis treści

Białołęka to dzielnica pełna sprzeczności – z jednej strony szybka rozbudowa, gęsta zabudowa łanowa i gigantyczne osiedla wciskane na końcu wąskich uliczek, z drugiej – enklawy spokoju, domy jednorodzinne i dużo zieleni.

Ogromna dzielnica Warszawy, gdzie rodzi się najwięcej dzieci, wyrosła dosłownie w 20 lat i rośnie dalej. Tak istniejącą infrastrukturę Białołęki ocenił architekt Marcin Nowak-Buczyński jesienią 2023 roku:

Na początku lat 2000 władze Warszawy uraczyły Białołękę szeregiem MPZP (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – red.). Są to plany wadliwe i szkodliwe. Podstawową ich wadą jest całkowite pominięcie tego, do czego w gruncie rzeczy MPZP służą – dbałości o harmonijny rozwój dzielnicy i ład przestrzenny. Mamy za to MPZP dzielące arbitralnie dzielnicę na „obszary” gdzie dopuszczone są w zagadkowych czasem proporcjach niemal wszystkie rodzaje zabudowy, co powoduje niebywały wręcz chaos oraz konflikty. Te MPZP nie rozwiązują problemów, a raczej generują nowe.