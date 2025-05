Spis treści

Aleja Dębowa na wrocławskim Borku

Osiedle Aleja Dębowa 17-19 we Wrocławiu jest jedną z tych realizacji, które w rzeczywistości wyglądają lepiej, niż na wizualizacjach, i to nie ze względu na niską jakość wizualizacji, lecz dobry projekt i wykonanie.

Atrakcyjności zdecydowanie dodaje lokalizacja – wrocławski Borek jest prestiżowym osiedlem willowym z kameralnymi i zielonymi uliczkami. O charakterze okolicy stanowią głównie przedwojenne wille i kamienice, a także kilkadziesiąt budynków z okresu PRL-u. Wkomponowanie się w tak bogaty kontekst nie stanowiło problemu dla Pracowni Projektowej Maćków, która swobodnie porusza się w minimalistycznej estetyce.

Na taką też zdecydowano się przy realizacji tego osiedla, projektując proste, geometryczne rozwiązania nowoczesnej architektury, subtelnie odwołującej się do przeszłości i otoczenia.

Białe elewacje nawiązują do modernizmu

Od strony alei Dębowej spośród drzew wyłaniają się niskie budynki wielorodzinne o skromnych, białych elewacjach nawiązujących do modernizmu. Dopiero po wejściu w głąb osiedla można zauważyć, że elewacje południowe urozmaicono dużymi tarasami i detalami w postaci ażurowych ścianek z drewna. Jednak najciekawszym rozwiązaniem w tych budynkach jest użytkowa funkcja dachów, zlokalizowano bowiem na nich tarasy dla mieszkań ostatnich kondygnacji.

W głębi kompleksu zaprojektowano domy szeregowe z drewnianą okładziną na elewacji, która ociepla estetykę osiedla, a zarazem pełni funkcję izolacji akustycznej, zwiększającej komfort użytkowania przestrzeni zewnętrznej. Dachy skośne nawiązują do typologii domów jednorodzinnych oraz willowych, jednak zastosowanie niemalże identycznych proporcji, jak w budynkach wielorodzinnych zapewnia spójność architektoniczną całego osiedla. Architekci nie zapomnieli również o energooszczędnych rozwiązaniach technologicznych, które dziś powinny być już standardem. Zastosowali m.in. panele fotowoltaiczne czy system retencji wody.

Kameralne osiedle we Wrocławiu

Założenie jest kameralne i przyjazne w odbiorze, opiera się bowiem na skali człowieka, odpowiednio dobranych proporcjach, zastosowaniu jasnych, naturalnych kolorów i materiałów. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również hierarchiczność przestrzeni, stopniowana od publicznych, przez półprywatne przydomowe ogródki, aż po prywatne przestrzenie wewnątrz budynków.

Osiedle można nazwać hybrydowym – oferuje mieszkania o zróżnicowanym standardzie, wielkości i typie, dzięki czemu każdy nabywca może znaleźć coś dla siebie. Niejednorodna typologia zabudowy zawsze sprzyja tworzeniu sąsiedztw zróżnicowanych społecznie.

i Autor: Maciej Lulko 13 | Budynek w zabudowie szeregowej widziany od strony północnej – wejścia do domów jednorodzinnych. Na elewacji zastosowano modrzew, charakteryzujący się dużą odpornością i wytrzymałością

W projektowaniu zespołów mieszkaniowych oprócz walorów estetycznych i funkcjonalnych niezwykle ważne są również części wspólne, rekreacyjne i przestrzenie interakcji sąsiedzkich. Takie podejście projektowe jest alternatywą wobec komercyjnego masowego budownictwa deweloperskiego. Niewielka skala założenia i otwartość prywatnych ogródków na przestrzenie wspólne stwarzają dogodne warunki do nawiązywania i utrzymywania kontaktów sąsiedzkich. Tarasy i ogródki dzięki dużym wymiarom są rzeczywiście funkcjonalne i zapewniają dodatkową zewnętrzną powierzchnię mieszkania, w której może toczyć się życie.

i Autor: iwum pracowni, Archiwum prywatne 2 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – budynek wielorodzinny; 2 – budynek jednorodzinny Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-fC25-5pnj-UPop_osiedle-aleja-debowa-2.jpeg

Lewitująca rzeźba Jerzego Kędziory

Osiedle będzie budowało tożsamość miejsca również za pomocą sztuki – „lewitująca” rzeźba w wykonaniu artysty Jerzego Kędziory ma być wizytówką tej przestrzeni. W kapitalistycznej rzeczywistości to rynek, podaż, inwestor i deweloper kreują jakość architektury mieszkaniowej.

Być może nadszedł już czas, aby potencjalni nabywcy mieszkań zaczęli wymagać od deweloperów budynków oraz otoczenia o odpowiedniej jakości, a architekci zaczęli tę jakość podnosić. Niezwykle ważne jest również dogęszczanie struktur miejskich w kontekście wzrastającej urbanizacji i niekontrolowanej ekspansji oraz rozproszenia zabudowy na obrzeżach miast. Realizacja na Borku potwierdza, że można na małej działce w centrum zaprojektować ciekawą, różnorodną ofertę mieszkaniową i zarazem wysokiej jakości nowoczesną architekturę wpisującą się w kontekst.

i Autor: iwum pracowni, Archiwum prywatne 3 | Rzut parteru budynku jednorodzinnego Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-V9Pm-tpk6-GhjK_osiedle-aleja-debowa-3.jpeg

Założenia autorskie: wille miejskie

W skład osiedla Aleja Dębowa wchodzą cztery wille miejskie sześcio- i dziewięciolokalowe oraz sześć bliźniaków dwulokalowych zamkniętych w trzech prostych bryłach. W sumie na prawie hektarowej działce zrealizowano 41 lokali mieszkalnych, w tym 11 jednorodzinnych.

Nowatorskim rozwiązaniem było wprowadzenie pod zespół budynków jednorodzinnych zbiorowego parkingu podziemnego, stanowiącego wraz z garażem części wielorodzinnej kubaturową całość. W projekcie przyjęto wiele rozwiązań przyjaznych środowisku, m.in. panele fotowoltaiczne.

Na fasadach południowych, wschodnich i zachodnich budynków jednorodzinnych zastosowano potężne przeszklenia (do 8 m), wyposażone w zewnętrzne rolety zintegrowane z systemem smarthouse, chroniące przed nadmiarem słońca. Na wyższych kondygnacjach podobne funkcję pełnią mechaniczne drewniane okiennice w systemach przesuwno-łamanych.

i Autor: iwum pracowni, Archiwum prywatne 4 | Rzut parteru budynku wielorodzinnego Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeghttps://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-KR6B-LvnU-SaEK_osiedle-aleja-debowa-4.jpeg

Południowe okna zabezpieczone przed nadmiarem nasłonecznienia

Południowe witrynowe okna na budynkach wielorodzinnych zabezpieczono przed nadmiernym nasłonecznieniem dzięki zastosowaniu głębokich tarasów (1,8-2 m). Dodatkowo w parterach każde mieszkanie i dom wyposażono w duży ogród (40-200 m2), a najwyższe kondygnacje willi – w tarasy na dachach.

Wszystkie fasady wykonano z drewna modrzewiowego. W przypadku budynków jednorodzinnych są one zrealizowane w technologii ściany trójwarstwowej z użyciem wysokiej jakości drewna i izolacji z wełny skalnej, natomiast w budynkach wielorodzinnych cała południowa osłona tarasów i balustrad jest z modrzewia klejonego.

Dopełnieniem osiedla jest plac zabaw z wyposażeniem bez użycia tworzyw sztucznych. Wszystkie elementy wykonano z nieimpregnowanej robinii akacjowej.

Działka znajduje się w bardzo zielonej części Wrocławia, dlatego zdecydowano się na liczne nasadzenia zieleni wysokiej, jak lipy i klony, średniej w postaci grabów oraz łąk kwietnych zatrzymujących wodę, w miejsce tradycyjnych trawników. Wprowadzono także zielone trawiaste miejsca parkingowe.

Zbigniew Maćków

i Autor: iwum pracowni, Archiwum prywatne 7 | Przekrój A-A Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-hocg-YgFt-PfdA_osiedle-aleja-debowa-7.jpeg

Osiedle Aleja Dębowa 17-19

Wrocław, al. Dębowa

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa, architekci Zbigniew Maćków (główny projektant), Przemysław Skwarek (architekt prowadzący), Eliasz Matuła

Współpraca autorska: Maćków Pracownia Projektowa, architekci Aleksandra Herman, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Pierucka, Bartłomiej Witwicki, Zuzanna Wojtasiak

Architektura krajobrazu: Maćków Pracownia Projektowa, architektka krajobrazu Patrycja Jonko

Konstrukcja: Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak

Generalny wykonawca: SPEC BAU POLSKA

Inwestor: Nacarat Polska

Powierzchnia terenu: 9448 m2

Powierzchnia zabudowy: 1499 m2

Powierzchnia użytkowa: 3227 m2

Powierzchnia całkowita: 5501 m2

Kubatura: 15 323 m3

Liczba mieszkań: 41

Powierzchnia mieszkań: 28-252 m2

Projekt: 2018

Realizacja: 2021

Nie podano kosztu inwestycji

Niejednorodna typologia zabudowy sprzyja tworzeniu sąsiedztw zróżnicowanych społecznie

White apartment buildings refers to Modernism. Wrocław

This district of Wrocław is residential, with narrow streets, old villas and multi-family pre- and post-war buildings. The new estate constructed here is composed of 4 multi-family buildings (with 6 and 9 apartments) and 3 row houses, each with 4 apartments. Underneath the entire estate, a parking garage serves the inhabitants of both types of houses.

The form of white apartment buildings refers to Modernism; they have large glass surfaces and terraces, and sunlight is screened by wooden trellises. Top-floor apartments have terraces on the roofs, and ground floor apartments are preceded by private gardens. Farther on into the estate, row houses with facades faced with larch boards have large glass surfaces on east, west and south elevations fitted with external blinds. Photovoltaic panels and a water retention system are among environment-friendly solutions employed here; playground for children does not use any plastic elements. The estate’s defining element is a “levitating” sculpture by Jerzy Kędziora.

