To będzie największa siedziba BWA Wrocław

W 2028 roku we Wrocławiu planowane jest otwarcie nowej, największej siedziby BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej. Obiekt ten powstanie przy ulicy Kolejowej 63, w zabytkowej hali, która niegdyś służyła jako miejsce montażu i naprawy charakterystycznych żółtych autobusów pocztowych Kraftpost w dawnym Breslau. Ta inwestycja będzie największym przedsięwzięciem w zakresie sztuki współczesnej we Wrocławiu od czasu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku i będzie miała istotny wpływ zarówno na miasto, jak i cały region.

Kluczowym krokiem w realizacji projektu było podpisanie porozumienia finansowego pomiędzy Gminą Wrocław a PFR Nieruchomości. To porozumienie stanowi punkt zwrotny w procesie przygotowania nowej siedziby instytucji, umożliwiając przejście do kolejnego etapu, jakim jest ogłoszenie konkursu architektonicznego.

Konkurs ten ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji aranżacji wnętrz obiektu – zarówno zabytkowej hali Kraftpost, jak i przylegającego do niej budynku administracyjnego. Ocenie poddane zostaną walory architektoniczne, funkcjonalne i przestrzenne proponowanych rozwiązań, które mają stworzyć nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń dla sztuki współczesnej.

Konkurs został podzielony na dwa etapy oraz finał

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają swoje zgłoszenia zawierające portfolio, wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zwięzły opis koncepcji – maksymalnie 1800 znaków ze spacjami. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze do sześciu zespołów, które przejdą do kolejnego etapu.

Etap I potrwa od 25 kwietnia do 20 maja 2025 roku (do godz. 10:00), a wyniki zostaną ogłoszone 28 maja o godz. 10:00. W drugim etapie wybrane grupy projektowe przygotują rozwinięty opis koncepcji oraz zestaw materiałów wizualnych prezentujących charakter proponowanych wnętrz – mogą to być nie tylko wizualizacje, ale także kolaże, szkice czy rysunki, które oddadzą atmosferę przyszłej przestrzeni.

Termin składania prac w drugim etapie mija 14 lipca 2025 roku o godz. 10:00. W finale Sąd Konkursowy przyzna trzy nagrody i rozpocznie negocjacje z laureatem pierwszej nagrody. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lipca 2025 roku.

Co czeka na zwycięzców konkursu?

Do wygrania w konkursie są gratyfikacje pieniężne o wartości 50.000 zł oraz wystawa pokonkursowa, ponadto umowę na wykonanie projektu z wygranym zespołem szacujemy na kwotę 350.000 zł.

Zespół, który zwycięży, przez kolejne 22 miesiące będzie realizował projekt po części samodzielnie, po części we współpracy z zespołem BWA Wrocław oraz głównym architektem inwestycji – pracownią Chamielec Architekci. Ponadto zwycięska grupa weźmie udział w projekcie "Wyprawa na 17. południk". W jego ramach w galerii SIC! do 19 października 2025 r. prowadzone są badania nad materiałami do wykończenia wnętrz w nowej siedzibie. Tam również odbędzie się wystawa pokonkursowa.

Dla zwycięskiego zespołu udział w tym etapie to szansa na bezpośredni wpływ na wybór materiałów oraz dialog z zespołem kuratorskim BWA i środowiskiem artystycznym. Praca nad projektem będzie miała charakter procesowy i twórczy, a jej efekt końcowy będzie wynikiem ścisłej współpracy wielu specjalistów.