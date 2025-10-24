Większa swoboda w projektowaniu budynków z płaskim dachem
W projektowaniu nowoczesnych budynków z płaskim dachem architekci poszukują rozwiązań, które łączą funkcjonalność z estetyką oraz pozwalają świadomie kształtować przestrzeń światłem dziennym. Nowe elektryczne okno wyłazowe VELUX CXU otwiera przed architektami możliwości tworzenia jasnych przestrzeni w obiektach, w których wykorzystywane są wyłazy. Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do celów serwisowych, pełni funkcję źródła naturalnego światła, dzięki temu architekci mogą w pełni wykorzystać potencjał światła dziennego jako integralnego elementu projektu.
Design i technologia w jednym
Elektryczne okno wyłazowe do płaskich dachów zostało zaprojektowane na tej samej platformie co okna do dachów płaskich nowej generacji VELUX. Nowe rozwiązanie dostępne jest z pakietem z 2- lub 3-szybowym, który charakteryzuje się wysoką efektywność energetyczną i doskonałą redukcją hałasu. Elektryczny napęd umożliwia łatwe i bezpieczne otwieranie pod kątem 60°, zapewniając wygodny dostęp do dachu w celach serwisowych.
Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do prac technicznych, gwarantuje dostęp do światła dziennego i możliwość bezpiecznej wentylacji wnętrz, ponieważ fabrycznie wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach - bez ryzyka zalania wnętrza.
Dodatkowo, dzięki możliwości zastosowania solarnych przesłon: markizy przeciwsłonecznej i rolety zaciemniającej można swobodnie kontrolować ilość światła dziennego i chronić pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem. Z kolei moskitiera zapewni ochronę przed uciążliwymi owadami.
Dwa moduły zewnętrze do wyboru
Aby umożliwić dopasowanie rozwiązania do każdego projektu, architekci mogą wybrać górny moduł szklany okna wyłazowego. Dostępne są dwa warianty:
- sferyczny moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 0° do 15°). W konstrukcji produktu zastosowano unikalną technologię zakrzywionego szkła, która umożliwia łatwe odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni – nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Wyjątkowy design sprawia, że okno z tym modułem idealnie nadaje się do płaskich dachów zielonych.
- płaski moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 2° do 15°). Doskonale harmonizuje się z linią dachu. Jego eleganckie wzornictwo zostało wyróżnione nagrodą Red Dot Design 2021 w kategorii „Design Produktu”.
Dzięki tym wariantom architekci mogą tworzyć spójne i dopracowane projekty, harmonijnie łączące funkcjonalość z nowoczesną, elegancką estetyką.
Bezpieczeństwo i komfort w standardzie
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania, elektryczne okno wyłazowe zostało wyposażone w zestaw bezpieczeństwa zamontowany od środka i na zewnątrz, sterowany za pomocą kluczyka. Umożliwia on wybór jednego z trzech trybów pracy - dopasowanych do różnych sytuacji i potrzeb osoby obsługującej okno. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad funkcjonowaniem okna oraz gwarancję bezpieczeństwa podczas prac na dachu.
Elastyczność projektowa
Elektryczne okno wyłazowe VELUX CXU dostępne jest w trzech rozmiarach: 100x100 cm, 120x120 cm, 150x100 cm, co ułatwia dopasowanie rozwiązania do różnorodnych projektów. Aby zapewnić pełną funkcjonalność systemu, okno dostarczane jest w zestawie z jednostką zasilającą KES 305, obsługującą czujnik deszczu i funkcje elektryczne.
Dla wygody projektantów produkt został udostępniony na platformie obiektów BIM, umożliwiając precyzyjne planowanie, analizę techniczną i integrację z dokumentacją projektową. Detale montażu 2D można znaleźć również na stronie VELUX detale montażu.
Więcej informacji na: VELUX Okna wyłazowe dla profesjonalistów