Większa swoboda w projektowaniu budynków z płaskim dachem

W projektowaniu nowoczesnych budynków z płaskim dachem architekci poszukują rozwiązań, które łączą funkcjonalność z estetyką oraz pozwalają świadomie kształtować przestrzeń światłem dziennym. Nowe elektryczne okno wyłazowe VELUX CXU otwiera przed architektami możliwości tworzenia jasnych przestrzeni w obiektach, w których wykorzystywane są wyłazy. Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do celów serwisowych, pełni funkcję źródła naturalnego światła, dzięki temu architekci mogą w pełni wykorzystać potencjał światła dziennego jako integralnego elementu projektu.

Design i technologia w jednym

Elektryczne okno wyłazowe do płaskich dachów zostało zaprojektowane na tej samej platformie co okna do dachów płaskich nowej generacji VELUX. Nowe rozwiązanie dostępne jest z pakietem z 2- lub 3-szybowym, który charakteryzuje się wysoką efektywność energetyczną i doskonałą redukcją hałasu. Elektryczny napęd umożliwia łatwe i bezpieczne otwieranie pod kątem 60°, zapewniając wygodny dostęp do dachu w celach serwisowych.

Na co dzień, gdy wyłaz nie jest używany do prac technicznych, gwarantuje dostęp do światła dziennego i możliwość bezpiecznej wentylacji wnętrz, ponieważ fabrycznie wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach - bez ryzyka zalania wnętrza.

Dodatkowo, dzięki możliwości zastosowania solarnych przesłon: markizy przeciwsłonecznej i rolety zaciemniającej można swobodnie kontrolować ilość światła dziennego i chronić pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem. Z kolei moskitiera zapewni ochronę przed uciążliwymi owadami.

Autor: Velux/ Materiały prasowe

Dwa moduły zewnętrze do wyboru

Aby umożliwić dopasowanie rozwiązania do każdego projektu, architekci mogą wybrać górny moduł szklany okna wyłazowego. Dostępne są dwa warianty:

sferyczny moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 0° do 15°). W konstrukcji produktu zastosowano unikalną technologię zakrzywionego szkła, która umożliwia łatwe odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni – nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Wyjątkowy design sprawia, że okno z tym modułem idealnie nadaje się do płaskich dachów zielonych.

(do dachów o nachyleniu od 0° do 15°). W konstrukcji produktu zastosowano unikalną technologię zakrzywionego szkła, która umożliwia łatwe odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni – nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Wyjątkowy design sprawia, że okno z tym modułem idealnie nadaje się do płaskich dachów zielonych. płaski moduł szklany (do dachów o nachyleniu od 2° do 15°). Doskonale harmonizuje się z linią dachu. Jego eleganckie wzornictwo zostało wyróżnione nagrodą Red Dot Design 2021 w kategorii „Design Produktu”.

Dzięki tym wariantom architekci mogą tworzyć spójne i dopracowane projekty, harmonijnie łączące funkcjonalość z nowoczesną, elegancką estetyką.

Autor: Velux/ Materiały prasowe

Bezpieczeństwo i komfort w standardzie

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania, elektryczne okno wyłazowe zostało wyposażone w zestaw bezpieczeństwa zamontowany od środka i na zewnątrz, sterowany za pomocą kluczyka. Umożliwia on wybór jednego z trzech trybów pracy - dopasowanych do różnych sytuacji i potrzeb osoby obsługującej okno. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad funkcjonowaniem okna oraz gwarancję bezpieczeństwa podczas prac na dachu.

Autor: Velux/ Materiały prasowe

Elastyczność projektowa

Elektryczne okno wyłazowe VELUX CXU dostępne jest w trzech rozmiarach: 100x100 cm, 120x120 cm, 150x100 cm, co ułatwia dopasowanie rozwiązania do różnorodnych projektów. Aby zapewnić pełną funkcjonalność systemu, okno dostarczane jest w zestawie z jednostką zasilającą KES 305, obsługującą czujnik deszczu i funkcje elektryczne.

Dla wygody projektantów produkt został udostępniony na platformie obiektów BIM, umożliwiając precyzyjne planowanie, analizę techniczną i integrację z dokumentacją projektową. Detale montażu 2D można znaleźć również na stronie VELUX detale montażu.

Więcej informacji na: VELUX Okna wyłazowe dla profesjonalistów