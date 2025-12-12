„Życie w Architekturze” po 30 latach. Finałowa gala X edycji konkursu przyciągnęła tłumy

To była wyjątkowa gala finałowa X edycji konkursu „Życie w Architekturze”

11 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbyła się finałowa gala jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu „Życie w Architekturze”, który od 30 lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku branżowym. Konkurs przyciągnął liczne grono ponad 300 znakomitych gości.

Ewa Porębska, inicjatorka konkursu, architektka, krytyczka oraz międzynarodowa ekspertka, podczas swojego przemówienia podkreśliła nie tylko wielkie znaczenie wydarzenia, ale również jego ewolucję oraz dwa kluczowe założenia, które przyświecały przy jego powstaniu. Pierwszym z nich było zrozumienie, co tak naprawdę ma znaczenie dla życia w architekturze, z zamiarem odejścia od oceny wyłącznie estetyki formy. Drugim celem było dokumentowanie zmian, które zachodziły w polskiej architekturze, szczególnie po przełomie politycznym 1989 roku.

Dziś mamy wokół zupełnie inną architekturę. Pamiętam budowę wielu dzielnic Warszawy. Ona wyglądała 30 lat temu zupełnie inaczej i patrząc na nasz konkurs „Życie w Architekturze”, jestem bardzo dumna, że redakcja kontynuuje tę tradycję i zapisuje kolejną kartę w historii polskiej architektury - mówiła Ewa Porębska.

i Autor: Szymon Starnawski Ewa P. Porębska, inicjatorka konkursu, architektka, krytyczka oraz międzynarodowa ekspertka

Jubileusz pełen różnorodności i okazji do refleksji

Jubileuszowa edycja „Życia w Architekturze” wzbudziła ogromne zainteresowanie w środowisku branżowym, czego dowodem była rekordowa liczba ponad 400 zgłoszeń. Warto dodać, że w historii konkursu, który odbywa się od 1995 roku, zgłoszono ponad 3000 realizacji. Spośród nadesłanych w tym roku projektów, do etapu finałowego zakwalifikowano 60 najbardziej wartościowych, które reprezentują szeroki przekrój współczesnej polskiej architektury.

Nominowane realizacje obejmują różnorodne obiekty – od domów, przez hotele, po place i parki, a nawet mosty. Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury-murator, zwrócił uwagę, że tegoroczne nominacje odzwierciedlają ogromną różnorodność – zarówno pod kątem wielkości i funkcji budynków, jak i w kontekście pracowni, które je zaprojektowały.

W gronie autorów nominowanych realizacji znalazły się 84 różne pracownie – od tych największych, po małe, jednoosobowe pracownie. Cieszę się też, że mamy wśród tych realizacji zarówno reprezentantów dużych miast, jak i malutkich ośrodków. Długo rozmawialiśmy w gronie jury, o polskiej architekturze i fantastycznie, że nie trzeba używać argumentu „jak na małe miasto”, ponieważ jest to już nieaktualne. Zarówno w dużych, jak i małych miastach rodzi się w Polsce bardzo dobra architektura i cieszę się, że udało nam się to pokazać - podkreślał Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury-murator.

i Autor: Szymon Starnawski Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury-murator

Rozdanie najważniejszych nagród

Wręczanie wyróżnień rozpoczęło się od nagród przyznanych przez markę Velux, która wyróżniła realizacje uwzględniające efektywne wykorzystanie światła dziennego jako kluczowego elementu kształtowania architektury i jakości przestrzeni. W trakcie gali przyznano również dwie wyjątkowe nagrody. Pierwsza z nich to laur Architektek i Architektów, przyznawany przez środowisko zawodowe. Nagrodę tę otrzymało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zaprojektowane przez Thomas Phifer and Partners we współpracy z APA Wojciechowski. Druga z nagród, Nagroda Publiczności, trafiła do projektu Placu Handlowego w Gorzycach, autorstwa Bartosza Bukowskiego i Michała Woźniaka. Zwycięski projekt zdobył szczególne uznanie w głosowaniu online, które jednoznacznie wskazało go jako ulubieńca publiczności tej edycji konkursu.

Kluczową częścią gali były wyróżnienia wręczane przez jury konkursu „Życie w architekturze”. Nagrodzone realizacje reprezentują ogromną różnorodność współczesnej polskiej architektury, które nie tylko odpowiadają na potrzeby użytkowników, ale także wywołują głębsze refleksje na temat przestrzeni, którą współtworzymy. Przykłady te pokazują, jak wielką rolę w dzisiejszym świecie architektura odgrywa w kształtowaniu naszego codziennego życia – od innowacyjnych przestrzeni publicznych, przez nowoczesne kompleksy mieszkaniowe, po realizacje w tak nietypowych kontekstach, jak most czy zespół kolumbariów na cmentarzu komunalnym.

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Najwyższe wyróżnienie, Grand Prix, trafiło do projektu Parku Akcji Burza w Warszawie, autorstwa pracowni Archigrest i topoScape. Nagrodę wręczył Zbigniew Benbenek, współwłaściciel i przyjaciel Architektury-murator.

Park Akcji Burza jest wybitnym przykładem współczesnej przestrzeni publicznej, w której projekt urbanistyczno-krajobrazowy dojrzale interpretuje miejsce o wyjątkowym ciężarze historycznym. Zlokalizowany na Kopcu Powstania Warszawskiego, uformowany z wojennych gruzów miasta nie zatraca pamięci o swoim pochodzeniu, lecz czyni ją fundamentem kompozycji przestrzennej i narracyjnej - mówił Zbigniew Benbenek, podczas ogłaszania zdobywcy Grand Prix konkursu.

i Autor: Szymon Starnawski Zbigniew Benbenek wręcza nagrodę Grand Prix konkursu zwycięzcom czyli przedstawicielom pracowni Archigrest i topoScape

Realizacja ta została doceniona za doskonałą integrację z miejską tkanką oraz umiejętność szanowania historii miejsca, a jednocześnie tworzenie przestrzeni angażującej lokalną społeczność. Jest to przykład projektu, który nie tylko pełni funkcję publiczną, ale staje się też miejscem edukacyjnym i symbolicznym dla mieszkańców Warszawy.

Część oficjalną gali zakończyło symboliczny moment świętowania 360 lat marki Saint-Gobain, a goście zostali zaproszeni do dalszej części wieczoru, która odbyła się w mniej formalnej atmosferze.

Rozmowy o architekturze

Wszystkie narodzone realizacje stanowią punkt wyjścia do szerszej refleksji o współczesnej architekturze w Polsce, a dyskusja, która rozpoczęła się na scenie, miała swoją kontynuację wśród uczestników gali. Szczególne zainteresowanie wzbudziły projekty, które dotyczyły nieoczywistych przestrzeni, jak cmentarz w Radomiu.

i Autor: Szymon Starnawski Świętowaliśmy w sali Instytu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Wśród zaproszonych architektów, ekspertów i pasjonatów architektury nie brakowało głosów podkreślających, jak ważne jest dostrzeganie wartości w różnych typach realizacji, które mogą wydawać się na pierwszy rzut oka mniej spektakularne, ale mają ogromne znaczenie w kontekście społecznym i emocjonalnym. To zróżnicowanie podejść i przestrzeni stało się istotnym tematem rozmów, które przeniosły się poza scenę, tworząc szeroką dyskusję o przyszłości polskiej architektury.

Jubileuszowa gala „Życia w Architekturze”. Zdjęcia