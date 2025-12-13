Ten mały Plac Handlowy w Gorzycach zachwycił większość naszych czytelników! Oto Ulubieniec Publiczności 10. edycji konkursu Życie w Architekturze

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

i Autor: Szymon Starnawski Nagrodę Ulubieńca Publiczności wręcza Rafał Arciszewski, prezes Time

Ulubieniec Publiczności to nagroda dla tej realizacji, która zdobyła serca użytkowników – bo ułatwia codzienne funkcjonowanie, daje radość, sprawia, że miejsce staje się bardziej „nasze”. To wyróżnienie jest przyznawane głosami tych, którzy z architekturą żyją na co dzień. W 10. edycji konkursu Życie w Architekturze największe uznanie zdobyła rewitalizacja Placu Handlowego w Gorzycach

Czytelnicy mogli głosować na jedną z 60 realizacji z lat 2020-2024, które znalazła się na liście TOP60. Pokazuje ona niezwykłą różnorodność polskiej architektury – zarówno w skali, jak i w podejściu do projektowania. Wśród sześćdziesięciu nominowanych realizacji znalazły się domy i duże osiedla; inwestycje prywatne i publiczne; są całkowicie nowe obiekty, jak i udane adaptacje już istniejących budynków i przestrzeni; są mieszkania, biura, domy pomocy, centra społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a także most, garaż i kładka pieszo-rowerowa; obiekty mieszkaniowe reprezentowane są zarówno przez inwestycje całkowicie komercyjne, jak i te o społecznym charakterze.

Wśród nominacji znalazły się realizacje z największych metropolii, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Katowice, ale też z mniejszych ośrodków i miejscowości, gdzie dobra architektura coraz częściej staje się narzędziem lokalnej zmiany. W zestawieniu są m.in. Dobczyce, Jemielnica, Gorzyce, Czechowice-Dziedzice, Wieleń czy Reguły – miasta i miasteczka, w których powstały projekty o wysokiej jakości przestrzennej, społecznej i środowiskowej.

Zobacz więcej:

>>Oto 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o najważniejsze nagrody konkursu Życie w Architekturze 2025

Plac Handlowy w Gorzycach. Założenia Autorskie

Projekt przebudowy Placu Handlowego w Gorzycach powstał z inicjatywy projektantów i był rozwijany wspólnie z gminą oraz mieszkańcami podczas licznych warsztatów i spotkań. Celem było zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności placu przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej równowagi społecznej tego miejsca, które od lat służy społeczności o skromnych dochodach. Gorzyce to wieś na Podkarpaciu, która rozwinęła się wokół zakładów przemysłu metalurgicznego. Pomiędzy jej częścią przemysłową a przyfabrycznym osiedlem leży intensywnie użytkowany Plac Handlowy.

Przestrzeń ta jest otoczona niepowiązaną ze sobą zabudową i fragmentami zieleni. Zrealizowany w 2022 roku projekt rewitalizacji placu, poza stricte infrastrukturalnymi zadaniami, zakładał stworzenie niewielkiego pawilonu. Jako urbanistyczna klamra porządkuje otaczającą go przestrzeń i stanowi bramę do leżącego na południu parkowego założenia, stanowiącego centrum miejscowości. Poprzez użycie przemysłowych, stalowych profili nawiązuje do przemysłowej tradycji Gorzyc. Forma pawilonu jest efektem intensywnej współpracy inżyniera z architektem i ma na celu unaocznienie konstrukcyjnych, jak i architektonicznych właściwości stali.

Z uwagi na zastosowanie cienkich i pochyłych słupów rama dachu zdaje się unosić nad ziemią. Pozycja podpór wynika zarówno z założeń urbanistycznych, jak i wymagań konstrukcyjnych. Ich osie spotykają się w dwóch wirtualnych punktach, wzajemnie się stabilizując.

W celu odsłonięcia widoku na założenie parkowe słupy w południowym narożniku zostały rozsunięte, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu dwóch systemów tensegrity. Logika konstrukcji nie jest bezpośrednio widoczna w przestrzeni i tworzy swoistą zagadkę dla obserwatora. Plac zyskał nawierzchnię z płukanego betonu oraz 55 drzew i rabaty z bylinami nadrzecznymi. Przestrzeń dalej pełni funkcję lokalnego bazarku, a po godzinach handlowych jest używana jako miejsce nieformalnych spotkań oraz kulturalnych wydarzeń gminy.

Autor projektu:MSc ETH Arch Bartosz Bukowski, MSc ETH Bau-Ing. Michal Wozniak

Zespół autorski:mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz

i Autor: Bartosz Bukowski/ Materiały prasowe Stan na 2021 rok

Ten plac utrwalił lokalny charakter tego miejsca

Projekt powstał z dala od dużych centrów miejskich, w gminie o ograniczonych możliwościach finansowych. Zmusiło to projektantów poszukiwania jakości nie poprzez kosztowne rozwiązania, lecz dzięki precyzyjnemu zestawieniu powszechnie dostępnych materiałów. Pawilon został opracowany w ścisłej współpracy architekta i konstruktora – od pierwszego szkicu – nawiązując do tradycji polskiej architektury konstrukcyjnej. Umożliwiło to dopracowanie detali, które podkreślają właściwości stali – materiału silnie związanego z tożsamością regionu. Wykonanie niestandardowych połączeń i elementów konstrukcyjnych, wykorzystujących pełen potencjał materiału, wymagało zaangażowania projektantów także na etapie realizacji.

Plac z pawilonem nie tworzy zamkniętej urbanistycznej enklawy – przeciwnie, poprzez rozplanowanie elementów harmonijnie wpisuje się w otoczenie, a jego granice zacierają się. Projekt nie zapoczątkował procesu gentryfikacji, lecz utrwalił lokalny charakter. Miejsce wciąż służy mieszkańcom o skromnych dochodach jako przestrzeń spotkań i handlu. Po przebudowie aktywności te przeniosły się w cień licznych, nowo posadzonych drzew. Jednocześnie plac i pawilon stały się przestrzenną wizytówką miejscowości, zwracając uwagę na jej industrialne dziedzictwo - przekonuje architekt Bartosz Bukowski.

i Autor: Bartosz Bukowski/ Materiały prasowe Kontekst i rysunki techniczne konstrukcji pawilonu

Plac Handlowy w Gorzycach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Plac Handlowy w Gorzycach, przestrzeń publiczna

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Gorzyce/F.H.U. Przemysław Czerwiński

Wykonawca konstrukcji: M&N Mykola Pavlov

Powierzchnia zabudowy: 200 m2

Powierzchnia całkowita: 3788 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3788 m2/- m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2022

i Autor: Bartosz Bukowski/ Materiały prasowe Kontekst i rysunki techniczne konstrukcji pawilonu

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

i Autor: Jorge de Jorge/ Materiały prasowe Rewitalizacja Placu Handlowego w Gorzycach przekształciła lokalny bazar w uporządkowaną, zieloną przestrzeń spotkań.

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.

Zobacz relację z GALI:

>>„Życie w Architekturze” po 30 latach. Finałowa gala 10. edycji konkursu przyciągnęła tłumy

i Autor: Jorge de Jorge/ Materiały prasowe Rewitalizacja Placu Handlowego w Gorzycach przekształciła lokalny bazar w uporządkowaną, zieloną przestrzeń spotkań.

---

Dziękujemy, że tu jesteś

Posłuchaj także naszego Podcastu Architektonicznego:

Ładnie, tylko lepiej? Gruz, dzikość i narracja w architekturze Archigrestu

Rozmowa z Maciejem Kaufmanem i Marcinem Maraszkiem z Archigrestu o tym, dlaczego architektura publiczna nie musi być gładka, symetryczna i od linijki. O zostawianiu gruzu w parku, sadzeniu nieklonowanych drzew, pracy bez PR-u i znaczeniu dobrze opowiedzianej historii. Wszystko to zaś w tle krążącego z kuluarach przekonania, że ich architektura w istocie architekturą nie jest.