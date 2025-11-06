Byliśmy na gali konkursu Dobry Wzór 2025. Oto zwycięzcy 32. edycji

Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dobry Wzór 2025. Finał 32. edycji już za nami

Wieczór był pełen emocji. Podczas Gali Dobrego Wzoru w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 5 listopada 2025 r. spotkali się branżowi eksperci, designerzy, producenci, a także przedstawiciele biznesu, instytucji i mediów. Wśród tych ostatnich był m.in. Artur Celiński, redaktor naczelny „Architektury-murator”. Spotkanie stało się okazją nie tylko do fetowania zwycięzców tegorocznej, 32. już edycji najstarszego polskiego konkursu wzorniczego, ale też do interesujących rozmów na temat teraźniejszości i przyszłości designu.

Odświeżyliśmy zasady i kryteria oceny, wprowadziliśmy nowe kategorie oraz otworzyliśmy nowe możliwości promowania projektów wyróżnionych znakiem Dobrego Wzoru – wyjaśnia kurator konkursu projektant Daniel Kraszewski. – Chcemy, by Dobry Wzór był kompasem w świecie projektowania. Nie szukamy jednej definicji designu, ale wskazujemy kierunki, za którymi warto podążać. Wiemy, jak różnorodne potrafią być projekty – różnią się skalą, funkcją, kontekstem. Dlatego zamiast prostych porównań, stawiamy na uważną ocenę jakości, innowacyjności i odpowiedzialności.

Największą nowością było w tym roku wprowadzenie dodatkowej kategorii pod nazwą „Wzornictwo: rozwój i promocja”. Jak wyjaśniają organizatorzy, miało to na celu podkreślenie przyszłościowego charakteru projektowania, które nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby, ale też kształtuje nowe trendy. Jak wskazano, kategoria ta obejmuje „badania, organizacja wydarzeń, opracowywanie innowacyjnych procesów projektowych oraz koncepcji produktowych”.

Laureaci 32. edycji konkursu Dobry Wzór

Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów konkursu Dobry Wzór 2025. Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki za przyszłoroczną, 33. edycję!

Wzornictwo produktowe

NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: ARTYKUŁY DOMOWE I OBIEKTY

KOLEKCJA LUSTER MONDA - MARKA: GieraDesign - AUTOR: Nikodem Szpunar

STACK - MARKA: MONUMO - AUTOR: Nicer Design (Mikołaj Nicer, Michał Maciukiewicz, Paweł Górecki)

KATEGORIA: ELEKTRONIKA KONSUMENCKA

VASCO TRANSLATOR E1 - MARKA: Vasco - AUTOR: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.

KATEGORIA: MEBLE DOMOWE I KOMERCYJNE

LOOPO GREEN SYSTEM - MARKA: Bujnie - AUTOR: Izabela Serej, Aleksandra Majdzik Cisowska

FOTEL TYPU LOUNGE SNAP - MARKA: Profim by FLOKK - AUTOR: New product development Profim oraz Studio projektowe Note

SOFA SMOOTH - MARKA: Tylko S.A. - AUTOR: Krystian Kowalski oraz zespół projektowy Tylko

SYSTEM SZAF STOR - MARKA: VOX - AUTOR: VOX

KATEGORIA: MODA I AKCESORIA

ONE:ITEM - MARKA: ONE:ITEM Sp. z o.o. - AUTOR: ONE:ITEM Sp. z o.o.SPODNIE DEKARSKIE LAHTI PRO L40549 - MARKA: Profix Sp. z o. o. - AUTOR: Ewelina Janerko

KATEGORIA: MOTORYZACJA I TRANSPORT

PESA ELF3.0 - MARKA: PESA Bydgoszcz S.A. - AUTOR: Szef zespołu prof. Bartosz Piotrowski// sylwetka zewnętrzna: prof. Bartosz Piotrowski //Projekt wnętrza: Miłosz Pszczóliński, Bartosz Piotrowski, Marta Wota //Kabina maszynisty: Krzysztof Nogowski, Marta Simon //Grafika: Marta Simon

KATEGORIA: NARZĘDZIA I BUDOWNICTWO

MINERALNE PŁYTY ŚCIENNE - MARKA: MODEE - AUTOR: Decora S.A.NIWELATOR ROTACYJNY TYXER - MARKA: PRO Sp. z o.o. - AUTOR: Studio Kabo&Pydo (Tomasz Pydo, Katarzyna Borkowska, Jacek Nosiła)

SYSTEM TARASOWY EASY DROP - MARKA: Rubtiler - AUTOR: Mariusz Bruliński

KATEGORIA: OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

RODZINA LAMP NOVA - MARKA: TAR - AUTOR: Tomasz Andrzej Rudkiewicz

KATEGORIA: PRZESTRZENIE PUBLICZNE I DOBRA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

MEETING POINT. PORT LOTNICZY GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY - MARKA: MaradDesign Marek Adamczewski - AUTOR: MaradDesign - Marek Adamczewski, Sandra Pytlik, Jakub Stojałowski, Mikołaj Żejmo. współpraca - Mr Bloom, Mateusz Wiska, Jarosław Milkiewicz

SALONIKI BIZNESOWE LOT - MARKA: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. - AUTOR: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A.

Wzornictwo: rozwój i promocja

NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: EDUKACJA I PROMOCJA WZORNICTWA

KOMPLEKSOWE KURSY ONLINE Z PROJEKTOWANIA - MARKA: Design Practice Paulina Kacprzak, Aga Naplocha - AUTOR: Design Practice Paulina Kacprzak, Aga Naplocha

KATEGORIA: EDUKACJA I PROMOCJA WZORNICTWA

WYSTAWA – ALICJA WYSZOGRODZKA – POLSKIE PROJEKTY, POLSCY PROJEKTANCI - MARKA: Muzeum Miasta Gdyni - AUTOR: Muzeum Miasta GdyniWYSTAWA – JULIA KAILOWA. PROJEKTANTKA - MARKA: Muzeum Warszawy - AUTOR: Agnieszka Dąbrowska, Monika Siwińska

WYSTAWA – LARY I PENATY. O BUDOWANIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W ARCHITEKTURZE - MARKA: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki - AUTOR: Krzysztof Maniak, Katarzyna Przezwańska, Maciej Siuda

KATEGORIA: NARZĘDZIA I METODOLOGIA W PROCESACH WZORNICZYCH

ZAKOTWICZONE. NARZĘDZIE EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - MARKA: Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku - AUTOR: Patrycja Kruk

OGRÓD Z PAMIĘCI - MARKA: Anna Mokrzycka-Wagner - AUTOR: Anna Mokrzycka-Wagner

NOTATNIK BRAJLOWSKI BRAILLEPEN24 - MARKA: Harpo Sp. z o.o. - AUTOR: Zespół Harpo Sp. z o.o. pod kierownictwem mgr inż. Jarosława Urbańskiego, zespół Metaphor Sp. z o.o. Sp.k. – Anna Wróblewska oraz Ekierki Design Studio – Joanna Leciejewska i Agnieszka Mazurek

Wzornictwo systemów wizualnych

NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: IDENTYFIKACJA I BRANDING

PASIBUS - MARKA: BNA - AUTOR: BNA/ Brand New Attitude

TRAMPKI Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ FUNDACJI WOŚP - MARKA: Złoty Melon Sp. z o.o. - AUTOR: Jerzy Owsiak wraz z zespołem grafików

KATEGORIA: INTERFEJSY I DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA (UIUX)

STRONA INTERNETOWA DLA JESSAMINE - MARKA: SUPER SUPER STUDIO - AUTOR: SUPER SUPER STUDIO

KATEGORIA: WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

KIERUNEK PARYŻ. POLSKIE ARTYSTKI Z PRACOWNI BOURDELLE’A - MARKA: Muzeum Narodowe w Warszawie - AUTOR: Studio Elipsy: Kamila Schinwelska, Marcin Gwiazdowski

