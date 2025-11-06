Byliśmy na gali konkursu Dobry Wzór 2025. Oto zwycięzcy 32. edycji

Dobry Wzór 2025. Finał 32. edycji już za nami
Wieczór był pełen emocji. Podczas Gali Dobrego Wzoru w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 5 listopada 2025 r. spotkali się branżowi eksperci, designerzy, producenci, a także przedstawiciele biznesu, instytucji i mediów. Wśród tych ostatnich był m.in. Artur Celiński, redaktor naczelny „Architektury-murator”. Spotkanie stało się okazją nie tylko do fetowania zwycięzców tegorocznej, 32. już edycji najstarszego polskiego konkursu wzorniczego, ale też do interesujących rozmów na temat teraźniejszości i przyszłości designu.
Odświeżyliśmy zasady i kryteria oceny, wprowadziliśmy nowe kategorie oraz otworzyliśmy nowe możliwości promowania projektów wyróżnionych znakiem Dobrego Wzoru – wyjaśnia kurator konkursu projektant Daniel Kraszewski. – Chcemy, by Dobry Wzór był kompasem w świecie projektowania. Nie szukamy jednej definicji designu, ale wskazujemy kierunki, za którymi warto podążać. Wiemy, jak różnorodne potrafią być projekty – różnią się skalą, funkcją, kontekstem. Dlatego zamiast prostych porównań, stawiamy na uważną ocenę jakości, innowacyjności i odpowiedzialności.
Największą nowością było w tym roku wprowadzenie dodatkowej kategorii pod nazwą „Wzornictwo: rozwój i promocja”. Jak wyjaśniają organizatorzy, miało to na celu podkreślenie przyszłościowego charakteru projektowania, które nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby, ale też kształtuje nowe trendy. Jak wskazano, kategoria ta obejmuje „badania, organizacja wydarzeń, opracowywanie innowacyjnych procesów projektowych oraz koncepcji produktowych”.
- Czytaj też: Dziesięć dni strajku i dwa lata niepewności. Ogłoszono wyniki konkursu: Jowita zostaje, czeka ją modernizacja
Laureaci 32. edycji konkursu Dobry Wzór
Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów konkursu Dobry Wzór 2025. Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki za przyszłoroczną, 33. edycję!
Wzornictwo produktowe
NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: ARTYKUŁY DOMOWE I OBIEKTY
- KOLEKCJA LUSTER MONDA - MARKA: GieraDesign - AUTOR: Nikodem Szpunar
- STACK - MARKA: MONUMO - AUTOR: Nicer Design (Mikołaj Nicer, Michał Maciukiewicz, Paweł Górecki)
KATEGORIA: ELEKTRONIKA KONSUMENCKA
- VASCO TRANSLATOR E1 - MARKA: Vasco - AUTOR: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
KATEGORIA: MEBLE DOMOWE I KOMERCYJNE
- LOOPO GREEN SYSTEM - MARKA: Bujnie - AUTOR: Izabela Serej, Aleksandra Majdzik Cisowska
- FOTEL TYPU LOUNGE SNAP - MARKA: Profim by FLOKK - AUTOR: New product development Profim oraz Studio projektowe Note
- SOFA SMOOTH - MARKA: Tylko S.A. - AUTOR: Krystian Kowalski oraz zespół projektowy Tylko
- SYSTEM SZAF STOR - MARKA: VOX - AUTOR: VOX
KATEGORIA: MODA I AKCESORIA
- ONE:ITEM - MARKA: ONE:ITEM Sp. z o.o. - AUTOR: ONE:ITEM Sp. z o.o.SPODNIE DEKARSKIE LAHTI PRO L40549 - MARKA: Profix Sp. z o. o. - AUTOR: Ewelina Janerko
KATEGORIA: MOTORYZACJA I TRANSPORT
- PESA ELF3.0 - MARKA: PESA Bydgoszcz S.A. - AUTOR: Szef zespołu prof. Bartosz Piotrowski// sylwetka zewnętrzna: prof. Bartosz Piotrowski //Projekt wnętrza: Miłosz Pszczóliński, Bartosz Piotrowski, Marta Wota //Kabina maszynisty: Krzysztof Nogowski, Marta Simon //Grafika: Marta Simon
KATEGORIA: NARZĘDZIA I BUDOWNICTWO
- MINERALNE PŁYTY ŚCIENNE - MARKA: MODEE - AUTOR: Decora S.A.NIWELATOR ROTACYJNY TYXER - MARKA: PRO Sp. z o.o. - AUTOR: Studio Kabo&Pydo (Tomasz Pydo, Katarzyna Borkowska, Jacek Nosiła)
- SYSTEM TARASOWY EASY DROP - MARKA: Rubtiler - AUTOR: Mariusz Bruliński
KATEGORIA: OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- RODZINA LAMP NOVA - MARKA: TAR - AUTOR: Tomasz Andrzej Rudkiewicz
KATEGORIA: PRZESTRZENIE PUBLICZNE I DOBRA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- MEETING POINT. PORT LOTNICZY GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY - MARKA: MaradDesign Marek Adamczewski - AUTOR: MaradDesign - Marek Adamczewski, Sandra Pytlik, Jakub Stojałowski, Mikołaj Żejmo. współpraca - Mr Bloom, Mateusz Wiska, Jarosław Milkiewicz
- SALONIKI BIZNESOWE LOT - MARKA: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. - AUTOR: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A.
Wzornictwo: rozwój i promocja
NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: EDUKACJA I PROMOCJA WZORNICTWA
- KOMPLEKSOWE KURSY ONLINE Z PROJEKTOWANIA - MARKA: Design Practice Paulina Kacprzak, Aga Naplocha - AUTOR: Design Practice Paulina Kacprzak, Aga Naplocha
KATEGORIA: EDUKACJA I PROMOCJA WZORNICTWA
- WYSTAWA – ALICJA WYSZOGRODZKA – POLSKIE PROJEKTY, POLSCY PROJEKTANCI - MARKA: Muzeum Miasta Gdyni - AUTOR: Muzeum Miasta GdyniWYSTAWA – JULIA KAILOWA. PROJEKTANTKA - MARKA: Muzeum Warszawy - AUTOR: Agnieszka Dąbrowska, Monika Siwińska
- WYSTAWA – LARY I PENATY. O BUDOWANIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W ARCHITEKTURZE - MARKA: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki - AUTOR: Krzysztof Maniak, Katarzyna Przezwańska, Maciej Siuda
KATEGORIA: NARZĘDZIA I METODOLOGIA W PROCESACH WZORNICZYCH
- ZAKOTWICZONE. NARZĘDZIE EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - MARKA: Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku - AUTOR: Patrycja Kruk
- OGRÓD Z PAMIĘCI - MARKA: Anna Mokrzycka-Wagner - AUTOR: Anna Mokrzycka-Wagner
- NOTATNIK BRAJLOWSKI BRAILLEPEN24 - MARKA: Harpo Sp. z o.o. - AUTOR: Zespół Harpo Sp. z o.o. pod kierownictwem mgr inż. Jarosława Urbańskiego, zespół Metaphor Sp. z o.o. Sp.k. – Anna Wróblewska oraz Ekierki Design Studio – Joanna Leciejewska i Agnieszka Mazurek
Wzornictwo systemów wizualnych
NAGRODA: GODŁO DOBRY WZÓR 2025KATEGORIA: IDENTYFIKACJA I BRANDING
- PASIBUS - MARKA: BNA - AUTOR: BNA/ Brand New Attitude
- TRAMPKI Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ FUNDACJI WOŚP - MARKA: Złoty Melon Sp. z o.o. - AUTOR: Jerzy Owsiak wraz z zespołem grafików
KATEGORIA: INTERFEJSY I DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA (UIUX)
- STRONA INTERNETOWA DLA JESSAMINE - MARKA: SUPER SUPER STUDIO - AUTOR: SUPER SUPER STUDIO
KATEGORIA: WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE
- KIERUNEK PARYŻ. POLSKIE ARTYSTKI Z PRACOWNI BOURDELLE’A - MARKA: Muzeum Narodowe w Warszawie - AUTOR: Studio Elipsy: Kamila Schinwelska, Marcin Gwiazdowski
- Zobacz także galerię: Konkurs Dobry Wzór 2023