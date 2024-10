KONKURS PORTA BY ME 2024/2025

Architekci nominowali najlepsze realizacje w Polsce – SARP ogłosił shortlistę do swoich najważniejszych nagród w 2024 r.

Zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić i przesłać zdjęcia (3 do 6 ujęć fotograficznych) przedstawiające realizację własnego projektu z drzwiami z aktualnej oferty PORTA. Minimum 2 ujęcia fotograficzne muszą ukazywać drzwi PORTA w całości lub w znacznym fragmencie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 lutego 2025 za pośrednictwem strony: www.porta.com.pl/strefa-architekta/konkurs

Parametry techniczne

Parametry techniczne przesyłanych zdjęć: 300 dpi, 5184 x 3456 pikseli, zapisane w formacie: .tiff, .webp lub .jpeg.

Maksymalny rozmiar załączonych plików to 60 MB, a pojedynczego zdjęcia - 10 MB.

Uwaga! Z konkursu wyłączone są wizualizacje / rendery.

Nagrody

1 miejsce - 10 000 zł

2 miejsce - 5 000 zł

3 miejsce - 3 000 zł

7 wyróżnień - voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w e-sklepie PORTA na sklep.porta.com.pl

Dodatkowo wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zyskają promocję nadesłanych wnętrz! Nagrodzimy je sesją zdjęciową wykonaną przez profesjonalnego fotografa. Warunkiem jest udostępnienie wnętrza przez jego zarządcę/właściciela.

Zdjęcie zwycięskiego miejsca (tylko 1 miejsce) wykonane przez profesjonalnego fotografa umieścimy w reklamie PORTA w magazynie LABEL oraz LIVING by LABEL.

Profesjonalne sesje (podpisane danymi lub pseudonimem Laureata Konkursu) umieścimy w Strefie Architekta PORTA PRO (www.porta.com.pl/strefa-architekta).

Nabór prac i wyniki

Nabór prac trwa od 23 października 2024 do 28 lutego 2025. Jury będzie oceniać nadesłane prace od 1 do 13 marca 2025, a 14 marca 2025 nastąpi ogłoszenie wyników. Zostaną one opublikowane na stronie konkursowej oraz na mediach społecznościowych PORTA.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich architektów i projektantów wnętrz!