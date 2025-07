Spis treści

Mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to program rządowy powołany do działania w 2021 roku. SIM-y działają na zasadzie spółek non profit, których zadaniem jest m.in. budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Agnieszka Związek, w rozmowie dla Dziennika Zachodniego, stwierdza:

"(...) Śmiało można stwierdzić, że to przełom na rynku mieszkaniowym w naszym kraju i wielka szansa na zaoferowanie przystępnych cenowo lokali mieszkańcom również stosunkowo niewielkich gmin. SIM ma zadanie stworzyć zaplecze, by osoby, których nie stać na kredyt i wygórowane ceny mieszkań czy wynajmu, miały szansę zamieszkać we własnym lokum, opłacać spokojnie czynsz, a z czasem dojść także do własności takiego mieszkania. (...) SIM- y to przykład dobrej współpracy rządu z samorządem.

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa została powołana z inicjatywy Gminy Miasta Chełmna w 2021 roku. Do jej głównych zadań należy zarządzanie gminnym zasobem lokalowym, a także budowanie i zarządzanie nieruchomościami zleconymi, w tym wspólnotami. To czwarta tego typu spółka w kraju i pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim.

i Autor: Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rycerska 37, Chełmno (woj. kujawsko–pomorskie)

Klucze do 44 mieszkań jeszcze w lipcu trafią do lokatorów

Na początku lipca Chełmińska SIM Sp. z o.o. zrealizowała swój pierwszy projekt na 44 mieszkania. W samym centrum Chełmna stanęła Rycerska 37 - inwestycja otrzymała już pozwolenie na użytkowanie. Projekt najmu mieszkań cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Chełmna - spółka rozpatrzyła ponad sto wniosków. Tak skomentował zakończenie realizacji zastępca burmistrza, Piotr Murawski:

Klucze do 44 mieszkań jeszcze w lipcu trafią do lokatorów – mieszkanek i mieszkańców Chełmna. Ta inwestycja to bardzo ważny krok w odnowie i podniesieniu jakości gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Chełmna. Dzięki tej inwestycji zbliżamy się również do poziomu 600 lokali mieszkalnych, nasz strategiczny cel to 700 mieszkań. Mam nadzieję, że w perspektywie dekady osiągniemy go.

Praca nad projektem inwestycji rozpoczęła się już w 2007 roku, a w swoją decydującą fazę weszła w roku 2023, głównie dzięki zawiązaniu się Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. ChSIM okazała się niezbędnym ogniwem, który umożliwił pozyskanie środków niezbędnych do powstania Rycerskiej 37. Projekt "połączył" aż kilka kadencji samorządu.

i Autor: Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rycerska 37, Chełmno (woj. kujawsko–pomorskie)

Murowane ściany podkreśliły lokalny charakter zabudowy

Nowo powstały budynek komunalny zgarbnie wpisuje się w historyczną tkankę miasta. Zlokalizowany na północno-wschodnim obrzeżu starówki, obiekt domyka średniowieczny kwartał zabudowy, wytyczony jeszcze w XIII wieku. Sąsiaduje bezpośrednio z kamienicą przy ul. Kościelnej 14 i dawnym spichlerzem przy ul. Rycerskiej. Za projekt odpowiada architekt Tomasz Gwiazdowski, a inwestycję zrealizowała firma Prof-Bud Jarosław Bąk ze Świecia.

Trzykondygnacyjna, podpiwniczona bryła z użytkowym poddaszem nawiązuje swoją formą do tradycyjnej architektury Chełmna: wysoki, dwuspadowy dach kryty ceramiczną karpiówką oraz murowane ściany konstrukcyjne podkreślają lokalny charakter zabudowy. 4 z 44 mieszkań dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekt wyposażono także w komórki lokatorskie w piwnicy, pralnie i suszarnie dla każdej klatki schodowej.

i Autor: Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rycerska 37, Chełmno (woj. kujawsko–pomorskie)

Mieszkania będą wykończone „pod klucz” – gotowe do zamieszkania. Na podłogach pojawią się panele i płytki, ściany zostaną pomalowane, a drzwi zamontowane. Łazienki będą wyposażone w kabinę prysznicową, umywalkę i toaletę, a kuchnie – w kuchenkę gazową z piekarnikiem oraz zlewozmywak.