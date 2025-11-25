„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

TKHolding z I nagrodą za koncepcję „Wiru Słowa”

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu „Biblioteka Nowa” w Rzeszowie zakończył się sukcesem konsorcjum TKHolding oraz światowej klasy pracowni Kengo Kuma and Associates. Nowa siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jest określana przez prezydenta Konrada Fijołka mianem „inwestycji stulecia”.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Rzeszów wraz z rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Koncepcja zaproponowana przez zwycięzców łączy funkcje biblioteczne, edukacyjne, społeczne i eventowe. Trzonem projektu jest spiralna, organiczna forma „Wiru Słowa”, prowadząca użytkowników z parterowego foyer aż na ogrody dachowe. Architekci podkreślają, że inspiracją były realizacje z Oslo, Kopenhagi czy Helsinek – obiekty, które redefiniują rolę biblioteki jako otwartej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.

Projekt zakłada wprowadzenie zielonych przestrzeni, ogrodów deszczowych oraz elementów zwiększających bioróżnorodność. W zespole znaleźli się zarówno polscy specjaliści z TKHolding, jak i projektanci z Japonii, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Projekt ma być realizowany przy współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Miasta Rzeszowa oraz z dofinansowaniem unijnym.

i Autor: TKHolding/ Materiały prasowe Wir Słowa. „Biblioteka Nowa” w Rzeszowie

Oświadczenie sędziowskie zgłasza wady merytoryczne

Jednak w dniu ogłoszenia wyników pojawiły się również pierwsze poważne kontrowersje. Grupa czterech sędziów konkursowych opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła „głębokie zaniepokojenie jakością postępowania konkursowego”. W dokumencie wskazano, że – zdaniem sygnatariuszy – zwycięska praca miała zawierać wady merytoryczne, które według regulaminu powinny uniemożliwić jej zakwalifikowanie do nagrodzonych. Jednocześnie sędziowie zarzucili procesowi wyboru brak transparentności oraz liczne nieprawidłowości proceduralne.

Jak podkreślono, szczegółowy opis zarzutów znalazł się w dziesięciostronicowym zdaniu odrębnym, dołączonym do protokołu obradowego konkursu. Na tę chwilę nie wiadomo, czy oświadczenie sędziów doprowadzi do formalnych działań.

W najbliższych dniach będziemy zbierać kolejne informacje i analizować dostępne dokumenty, aby przedstawić pełniejszy obraz sytuacji. W kolejnych publikacjach skupimy się zarówno na stanowisku zwycięskiego zespołu projektowego, jak i do zastrzeżeń zgłoszonych przez część składu sędziowskiego.