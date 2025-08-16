Życie w Architekturze 2025. Biblioteka Narodowa. KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Życie w Architekturze 2025. Biblioteka Narodowa. Założenia Autorskie

Najważniejszym miejscem Biblioteki jest centralna przestrzeń umieszczona na przecięciu osi wejścia głównego oraz osi czytelń z trzema kluczowymi elementami: ladą główną, świetlikiem i spiralną klatką schodową. Wykonana z mosiądzu lada główna jest swego rodzaju "procesorem". Łączy w sobie najważniejsze funkcje obsługi czytelników i działania biblioteki. Dzięki przemyślanej lokalizacji jest dobrze widoczna od wejścia głównego jak i z najdalszego miejsca czytelń. Wyznacza granicę i jest pomostem pomiędzy strefą publiczną budynku, a strefą księgozbioru. Drugim elementem jest przykryta świetlikiem czytelnia dolna.

Poszukując odpowiedniej proporcji i skali wnętrz zdecydowaliśmy się na wcielenie do nowej kubatury dawnego dziedzińca V oraz znajdującej się poniżej wentylatorowni. Monotonia i powtarzalność długich horyzontalnych korytarzy oraz rozległych niskich pomieszczeń została przełamana dwukondygnacyjną, jasną przestrzenią. Elementy świetlika respektują zasady, na których oparto strukturę gmachu. Stalowy ruszt podzielono na 96 pól o proporcji boków 2:3 każde. Cztery nowe słupy umieszczono na przecięciu istniejących osi konstrukcyjnych. Znaczna wysokość dźwigarów oraz ciemny kolor przeciwdziałają nadmiernemu prześwietleniu i rozpraszają naturalne światło zapewniając komfortowe warunki pracy z książką. Trzecim elementem są spiralne schody, które łączą ze sobą trzy poziomy czytelni. Za płynnie wspinającą się po okręgu taśmą balustrady ukryto pięć biegów wspornikowo przymocowanych do żelbetowego trzonu windowego. Dostępność budynku dla każdego użytkownika osiągnięto za pomocą naturalnie wkomponowanych udogodnień.

Głównymi materiałami istniejącego budynku są różnego rodzaju okładziny kamienne. Projekt przewidywał w większości ich zachowanie. Jedynie w miejscach ingerencji zostały uzupełnione terazzo spójnym z charakterem przestrzeni, jednak odróżniającym nowe rozwiązania od tych zastanych. W projekcie użyto także innych naturalnych materiałów: miedzi, stali i drewna.

Życie w Architekturze 2025. Biblioteka Narodowa. Autorzy

Autor projektu:

KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Zespół autorski:

Andrzej Witkowski, Marcin Piotrowski, Wojciech Przywecki, Michał Lipiec, Angelika Drozd, Mikołaj Zdanowski,Piotr Straszak, Wojciech Purski, Tomasz Szeremeta, Paweł Przeniosło, SOKKA, Katarzyna Sokołowska, Wojciech Sokołowski, Ewelina Bidzińska, Michał Latko, Marcin Maciejewski.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biblioteka Narodowa to nie tylko miejsce gromadzenia i ochrony zbiorów, ale przede wszystkim przestrzeń, w której odbywa się codzienna, cicha praca z wiedzą. Przebudowa tej ikony warszawskiego modernizmu nie była spektakularnym gestem, lecz procesem twórczego odczytania na nowo jej wartości z szacunkiem, ale też odwagą. Projektanci stanęli przed trudnym wyzwaniem: jak modernizować modernizm. Czyli jak ustosunkować się do epoki, która w swoich manifestach mówiła raczej o burzeniu i wymienianiu na nowe niż o przywracaniu do życia starych budynków. Realizacja udowadnia, że możliwe jest harmonijne połączenie modernistycznego dziedzictwa architektonicznego z nowoczesnymi potrzebami użytkownika. Projekt nie burzy istniejącej struktury, lecz ją porządkuje i otwiera.

Centralna oś z nowo powstałą dwukondygnacyjną czytelnią stała się sercem budynku, łączącym w symboliczny sposób wiedzę, światło i ludzi. Spiralne schody, mosiężna lada i świetlik to elementy nie tylko funkcjonalne, ale też architektoniczne znaki nowej tożsamości miejsca. Użycie szlachetnych, naturalnych materiałów – terazzo, drewna, kamienia, miedzianej siatki nadało wnętrzom rangę, nie tracąc przy tym ich dostępności. Projekt odważnie, lecz z wyczuciem podkreśla to, co w architekturze istotne: jakość przestrzeni, światło, akustykę, ergonomię. Otworzenie wewnętrznych patiów na użytkowników to wyraz głębokiego zrozumienia współczesnych potrzeb miejsca ciszy, koncentracji, wytchnienia.

Ta realizacja spełnia ideę „życia w architekturze” w sposób pełny. Nie narzuca się, lecz wspiera. Nie epatuje formą, ale buduje atmosferę. Udowadnia, że przestrzeń publiczna może być jednocześnie piękna, funkcjonalna i inkluzywna. Biblioteka Narodowa to przykład dojrzałego projektowania, które służy ludziom i przyszłości.

Biblioteka Narodowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biblioteka Narodowa, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: MKiDN

Generalny wykonawca: Prochem S.A.

Wykonawca konstrukcji: MES, Arkadiusz Jakubowski, PKBI

Powierzchnia użytkowa: 9484 m2

Powierzchnia całkowita: 13506 m2

Kubatura: 41 600 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015-2016/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

