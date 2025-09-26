Życie w Architekturze 2025. Biblioteka na Choszczówce. Ambient sp. z o.o. (dawniej Ambient Magdalena Pios)

Życie w Architekturze 2025. Biblioteka na Choszczówce. Założenia Autorskie

Biblioteka w Choszczówce ma pełnić nie tylko funkcję wypożyczalni oraz miejsca organizacji wydarzeń kulturalnych, ale ma służyć także integracji lokalnej społeczności, a przestrzeń wokół i wewnątrz budynku ma stwarzać pretekst do odwiedzenia go nie tylko w celu wypożyczenia książki.

Projektując budynek staraliśmy się zachować otwarty i naturalny charakter działki – z dziką zielenią i ścieżkami, którymi mieszkańcy przechodzą do stacji kolejowej oraz spacerują z psami. Chcieliśmy też, aby wpisał się w znajdująca się na sąsiednich działkach zabudowę jednorodzinną. Najważniejszym źródłem inspiracji była dla nas otaczająca bibliotekę natura, więc na elewacji i w otoczeniu budynku znalazły się naturalne materiały. Pionowy układ desek wpisuje się w rytm pni otaczających budynek drzew, mineralna nawierzchnia podjazdu przypomina gruntową wiejską drogę.

Wnętrza dużymi przeszkleniami otwierają się na zieleń, a z każdego z pomieszczeń na parterze można wyjść bezpośrednio na zewnątrz. W ciepłych miesiącach teren przy budynku ma być funkcjonalnym przedłużeniem przestrzeni wewnętrznych służąc jako czytelnia, miejsce spotkań czy kino letnie. Dzięki przeszklonej elewacji - wieczorem oświetlone i widoczne z daleka sale biblioteki - zachęcają do odwiedzin. Chcieliśmy, żeby wnętrze było jednocześnie uspokajające i inspirujące. Za jego charakter odpowiada drewno, które tworzy atmosferę sprzyjającą skupieniu i wyciszeniu, ale jednocześnie zapewnia bogactwo doznań związanych z kontaktem z naturalnym materiałem o niepowtarzalnym rysunku.

Użycie drewna w konstrukcji, izolacji termicznej, elewacji oraz jako materiału wykończeniowego służy także zmniejszeniu związanego z budową śladu środowiskowego. Temu celowi mają też służyć zastosowane rozwiązania techniczne: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna i zbiornik na wodę deszczową. Chcieliśmy, by obiekt odpowiadał zarówno na wyzwania związane ze zmianami klimatu jak i potrzebę wykreowania przestrzeni przyjaznej dla użytkowników.

Życie w Architekturze 2025. Biblioteka na Choszczówce. Autorzy

Autor projektu:

Ambient sp. z o.o. (dawniej Ambient Magdalena Pios)

Zespół autorski:

Architekci: Magdalena Pios, Zofia Sobolewska, Julianna Skuz, Rafał Chmielewski, Antoni Kostrzewa; Architektka krajobrazu: Katarzyna Kwiatkowska.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biblioteka na Choszczówce wyróżnia się na tle innych inwestycji publicznych dzięki swojemu kompleksowemu podejściu do projektowania przestrzeni, które łączy potrzeby użytkowników z dbałością o środowisko naturalne i lokalną kulturę.

Biblioteka została zaprojektowana z myślą o osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co czyni ją miejscem dostępnym i otwartym dla szerokiego kręgu użytkowników. Projekt uwzględnia szereg ekologicznych rozwiązań. Poprzez zwartą bryłę, dobrą izolacyjność ścian i zastosowanie odnawialnych źródeł energii budynek posiada wysoką efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu drewna jako materiału konstrukcyjnego, izolacyjnego oraz wykończeniowego budynek charakteryzuje się niskim śladem węglowym. Zastosowanie technologii prefabrykowanej przyczyniło się do ograniczenia ilości odpadów budowlanych. Rezygnacja z utwardzonych nawierzchni i retencjonowanie wody deszczowej służy lepszemu zarządzaniu zasobami wodnymi.

Ponadto, biblioteka została zaprojektowana w duchu biofilii, czyli wzmacniania kontaktu z naturą. Wykorzystanie naturalnego światła, otaczającej budynek roślinności oraz widoków na okoliczną przyrodę poprawia samopoczucie użytkowników i sprzyja dobremu stanowi ich zdrowia psychicznego. Budynek jest pierwszym obiektem, który uzyskał świadectwo zgodności z Warszawskim Standardem Zielonego Budynku. Architekturę budynku uzupełnia znajdujący się na ścianie klatki schodowej mural , który wskazuje drogę do przestrzeni zaprojektowanej dla dzieci a także wprowadza najmłodszych użytkowników biblioteki w świat sztuki. Biblioteka w Choszczówce jest przykładem nowoczesnej, przyjaznej użytkownikom i ekologicznej przestrzeni, która wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju w architekturze publicznej w Polsce.

Biblioteka na Choszczówce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biblioteka na Choszczówce, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: m. st. Warszawa – Dzielnica Białołęka

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Ekoinbud

Powierzchnia zabudowy: 368 m2

Powierzchnia użytkowa: 362,93 m2

Powierzchnia całkowita: 724 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1444 m2/2914,45 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023-2024/2024

