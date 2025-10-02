Rozmowa z Piotrem Grochowskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektura w służbie przyszłości. Czym jest Student Contest?

Architecture Student Contest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w świecie akademickiej architektury, które od ponad dwudziestu lat gromadzi studentów z całego globu. Organizowany przez Grupę Saint-Gobain konkurs nie tylko premiuje twórcze pomysły, lecz także stawia przed młodymi projektantami realne wyzwania współczesnego budownictwa – od zrównoważonego rozwoju po integrację architektury z kontekstem społecznym i przyrodniczym. W tym roku inicjatywa powraca do miejsca, gdzie się narodziła – do Serbii. To właśnie tam w 2004 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia, a w 2026 Belgrad ponownie stanie się centrum międzynarodowej rywalizacji studentów architektury, budownictwa i kierunków pokrewnych.

Formuła konkursu pozostaje dwuetapowa. Najpierw uczestnicy rywalizują na szczeblu krajowym, przygotowując projekty oceniane przez lokalnych ekspertów i przedstawicieli Saint-Gobain. Zwycięskie prace trafiają następnie do finału międzynarodowego, gdzie oceniane są przez jury złożone z architektów o globalnej renomie. Edycja 2026 odbędzie się w dniach 23–25 czerwca w Belgradzie, a termin rejestracji i nadsyłania projektów na etap krajowy mija 31 marca. Finałowe prace muszą być złożone do 13 maja. Organizatorzy oferują też bogaty pakiet wsparcia edukacyjnego – od szkoleń online i spotkań dla opiekunów po materiały przygotowane przez ekspertów. Dzięki temu konkurs staje się przestrzenią nauki, wymiany doświadczeń i inspiracji.

Belgrad i rzeka jako scena projektowa – temat tegorocznej edycji

Każda odsłona Architecture Student Contest koncentruje się na konkretnym, realnym miejscu. Tym razem uczestnicy zmierzą się z przekształceniem fragmentu nabrzeża Sawy w pobliżu jej ujścia do Dunaju. To wyjątkowo wymagająca lokalizacja – dynamiczna przestrzeń miejska, w której splatają się funkcje sportowe, rekreacyjne, historyczne i przyrodnicze.

Zadanie konkursowe obejmuje dwa główne elementy. Pierwszy z nich to projekt nowego obiektu zakwaterowania sportowców – budynku wielofunkcyjnego, łączącego funkcje mieszkalne, sportowe i rekreacyjne. Uczestnicy mają zaproponować nie tylko architekturę samego gmachu, lecz także spójną koncepcję terenów zielonych i przestrzeni publicznych. Ważnym aspektem jest wpisanie projektu w istniejącą tkankę miasta i powiązanie go z charakterystycznymi punktami, takimi jak Brodarska ulica czy park wiśni japońskich.

Drugim elementem jest rewitalizacja Akademickiego Klubu Żeglarskiego – obiektu o dużym znaczeniu społecznym i kulturowym. Zadaniem uczestników jest dostosowanie go do współczesnych potrzeb, wzmocnienie relacji z rzeką i otwarcie na lokalną społeczność. Co więcej, projekty muszą uwzględniać delikatny ekosystem nadrzeczny – m.in. obecność chronionego kormorana małego. To sprawia, że młodzi architekci muszą wykazać się nie tylko kreatywnością, ale i odpowiedzialnością ekologiczną. Efektem ma być spójny kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a architektura harmonijnie współgra z przyrodą.

Nagrody, prestiż i korzyści dla uczestników

Oceniając zgłoszone projekty, jury bierze pod uwagę dwa równoważne obszary: jakość architektoniczną i zrównoważone budownictwo. Przy nowych inwestycjach kryteria te mają wagę 60%, przy renowacjach – 40%. Liczy się nie tylko atrakcyjność wizualna i innowacyjność koncepcji, ale także efektywność energetyczna, redukcja emisji, wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym czy komfort użytkowników – od akustyki po doświetlenie wnętrz.

Na poziomie międzynarodowym przyznawane są trzy główne nagrody oraz dwa wyróżnienia specjalne: Teacher Prize i Student Prize. Dla młodych architektów to jednak coś więcej niż walka o podium. Udział w konkursie oznacza możliwość zaprezentowania się przed światowej klasy ekspertami, zbudowania portfolio rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej i nawiązania relacji, które mogą zaprocentować w przyszłej karierze. To także okazja, by sprawdzić się w warunkach bliskich rzeczywistym procesom projektowym – z ograniczeniami przestrzeni, budżetu i środowiska naturalnego.

Architecture Student Contest w Belgradzie będzie więc nie tylko prestiżowym wydarzeniem, ale także przestrzenią, w której rodzić się będą pomysły kształtujące architekturę przyszłości.