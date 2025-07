Wakacyjny city break w duchu nowoczesnej architektury? Saint-Gobain ma dla Was listę „must see”. Podążamy śladem „Potęgi Archinatury”!

Warszawa – od historii do przyszłości

Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, zaprojektowane przez pracownię WXCA, to obowiązkowy punkt dla głodnych wiedzy o dziejach naszego kraju i… estetycznych doznań. Monumentalna bryła z kamienia i szkła imponuje i jednocześnie zaprasza do zgłębiania tajemnic historii. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom od jedenastu marek Saint-Gobain, przestrzenie muzeum są dobrze wyciszone, optymalnie doświetlone i chronione przed przegrzewaniem – tworząc idealne warunki do wielogodzinnych odkryć.

i Autor: Bartosz Makowski Muzeum Historii Polski

Kilka przystanków komunikacją miejską w stronę centrum i trafiamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej – jeszcze pachnącego nowością i świeżym spojrzeniem biura Thomas Phifer and Partners we współpracy z APA Wojciechowski Architekci na przestrzeń wystawienniczą. Transparentność, przestronność, otwartość na otoczenie i zacieranie granic między wnętrzem a miejskim pejzażem – to tutaj codzienność. W dużej mierze to zasługa starannie dobranych przeszkleń i systemów fasadowych, dzięki którym naturalne światło maluje wnętrza, a dźwięki miasta pozostają w tle, nie zakłócając kontemplacji sztuki.

Miejsce, które pachnie dzieciństwem

Jak Warszawa długa i szeroka, tak bogata jest jej oferta muzealna. Tym razem jednak skierujmy kroki ku Pradze, gdzie nad brzegiem Jeziora Kamionkowskiego kusi nas… gigantyczna tabliczka czekolady. To zachwycająca fasada Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel, zrewitalizowanej z wyczuciem i smakiem przez pracownię BIMArchitekci.

i Autor: Bartosz Makowski Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel

Autorzy celowo nawiązali do flagowego produktu marki – rytmiczny podział, ciemna kolorystyka i charakterystyczna faktura przywodzą na myśl klasyczną czekoladę i przyciąga wzrok zarówno łasuchów, jak i miłośników designu.

W środku, zaprojektowanym przez WWAA, rozpoczyna się smakowita opowieść – od ziaren kakao po gotowe praliny, torciki i puszyste pianki. Zwiedzający poruszają się między ekspozycjami i częścią produkcyjną, od której nie oddzielają ich ściany, lecz bezpieczne szkło Glassolutions. Znajdziemy tu również ukryte rozwiązania innych marek Saint-Gobain, które dbają o dobry mikroklimat, akustykę i wytrzymałość konstrukcji, nawet przy dużym natężeniu ruchu.

To miejsce idealne na wakacyjny przystanek z rodziną – szczególnie jeśli chce się połączyć przyjemność z ciekawością, jak industrialne przestrzenie mogą zyskać drugie życie. A skoro o tym mowa…

Relaks w industrialnym wydaniu

Sukces tej metamorfozy ma słodki smak. Z zaciekawieniem zaglądamy teraz do Żnina, stolicy Pałuk, regionu na styku Kujaw, Krajny i Wielkopolski. To właśnie tu, w murach dawnej fabryki cukru, powstał Hotel Cukrownia Żnin – prawdziwa perła modernizacji z widokiem na Jezioro Duże Żnińskie. Za rewitalizacją tego miejsca stoi Grupa Arche oraz zespoły projektowe Bulak Projekt, Mixd, Less is Core i Mili Młodzi Ludzie. Dzięki nim postindustrialna przestrzeń zmieniła się w hotelowe „miasto w mieście” – z restauracjami, SPA i salami konferencyjnymi.

i Autor: Marcin Hołub Hotel Cukrownia Żnin

W stworzeniu komfortowej i funkcjonalnej przestrzeni pomogły systemy suchej zabudowy Rigips i izolacje Isover, które zapewniają wyciszenie, trwałość i odporność na wilgoć, szczególnie w strefie basenowej. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają relaksu i wodnych atrakcji w naprawdę pięknym otoczeniu architektury i natury.

Gdańsk – forum spotkań i zakupów

Forum Gdańsk, zaprojektowane przez pracownię SUD Architekt Polska, to coś więcej niż centrum handlowe – to współczesna brama do miasta, która łączy nowoczesność z pamięcią miejsca. Powstało tuż obok Dworca Głównego, na terenie dawnych torowisk i reliktów miejskich fortyfikacji. Dziś przyciąga nie tylko sklepami, ale też otwartą przestrzenią z deptakiem, nabrzeżem kanału Raduni i ukłonem w stronę wielowarstwowej tożsamości Gdańska.

i Autor: Bartosz Makowski Forum Gdańsk

Nowoczesne formy architektoniczne zestawiono tu z wysokiej jakości materiałami elewacyjnymi i przeszklonymi fasadami, które harmonijnie wpisują się w otoczenie, tworząc przyjazny, miejski pasaż tętniący życiem.

Zastosowanie produktów, takich jak szkło fasadowe Saint-Gobain Glass o wysokiej przezierności i parametrach termoizolacyjnych czy materiałów akustycznych we wnętrzach, sprawia, że w intensywnie użytkowanej przestrzeni handlowej można poczuć się komfortowo, niezależnie od pory dnia czy roku.

Krakowskie klasyki i podziemne niespodzianki

Kraków to miasto, którego po prostu nie może zabraknąć na liście wakacyjnego zwiedzania. Sukiennice – perła renesansu – i Rynek Podziemny, czyli muzealna wyprawa w głąb średniowiecza, to miejsca, w których historia mówi do nas wszystkimi zmysłami.

i Autor: Wojciech Lyszczyna

Dzięki renowacji z użyciem produktów Saint-Gobain, udało się pogodzić ducha miejsca z oczekiwaniami turystów, zyskując lepszą cyrkulację powietrza, odpowiednie oświetlenie i skuteczną ochronę przed wilgocią. Jak widać Krakowie nawet technologia ma swoją poetykę – dyskretną, szlachetną i stworzoną z myślą o gościach, którzy chcą nie tylko zwiedzać, ale naprawdę poczuć to miasto.

Gdy muzyka dyryguje przestrzenią

Na koniec przenosimy się do Katowic, do jednej z najpiękniejszych sal koncertowych w Europie – siedziby NOSPR, zaprojektowanej przez Tomasza Koniora. Monumentalna, ceglana bryła nawiązuje do przemysłowej historii Śląska, a jej wnętrza to popis precyzyjnej akustyki i harmonii form.

i Autor: Radosław Kaźmierczak NOSPR

Pierwsze skrzypce wśród rozwiązań budowlanych odgrywają tu panele akustyczne Ecophon, systemy zabudowy akustycznej Rigips i izolacje Isover. To z ich udziałem powstała przestrzeń, która zapewnia doskonałe warunki zarówno muzykom, jak i melomanom. O prawdziwości tych słów możecie przekonać się na własne uszy, bowiem latem NOSPR zaprasza na program „Wakacje w NOSPR” – z koncertami, silent disco i wydarzeniami plenerowymi.

Gotowi na podróż?

W te wakacje polecamy odkryć Polskę trochę inaczej – podążając śladem miejsc, które zachwycają nie tylko wyglądem, ale i tym, jak dobrze się w nich czujemy.

i Autor: materiały prasowe Album „Potęga Archinatury”

Album „Potęga Archinatury” podpowie Wam, gdzie warto się zatrzymać – i spojrzeć na architekturę okiem podróżnika. Wydawnictwo jest dostępne online i możecie również pobrać je na swoje urządzenia mobilne: https://www.saint-gobain.pl/potega-archinatury.