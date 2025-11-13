Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konkurs Dworzec Roku 2025 rozstrzygnięty

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Dworzec Roku ogłoszono 13 listopada 2025 r., podczas XV Kongresu Kolejowego w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Przypomnijmy, że konkurs jest inicjatywą Fundacji ProKolej, zaś jego celem jest wyróżnienie wyjątkowych obiektów oraz promowanie nowoczesnej i funkcjonalnej architektury dworcowej. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym „Architektury-murator”.

Jak podał serwis rynek-kolejowy.pl, w tym roku zwyciężyły dwa obiekty z województwa pomorskiego:

Nagrodę Główną otrzymał zabytkowy dworzec w Kwidzynie,

Nagrodę Publiczności otrzymał zabytkowy dworzec w Chojnicach.

W przypadku Nagrody Publiczności zwycięzca zgarnął ponad 6000 głosów z puli 20 tys. głosów, które oddali internauci.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji!

To wyróżnienie, przyznane głosami pasażerów z całej Polski, pokazuje, że nasz dworzec jest miejscem nowoczesnym, funkcjonalnym i przyjaznym podróżnym. (...) Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na chojnicki dworzec – to dzięki Wam świętujemy ten sukces!

– nie kryli radości przedstawiciele Urzędu Miasta w Chojnicach w mediach społecznościowych.

Co wiemy o zwycięskich dworcach?

Dworzec kolejowy w Kwidzynie został otwarty w w 1899 lub 1900 r. (pociągi docierały tu już od 1883 r.). Jego projektantem był Paul Thoemer. Neogotycki budynek z czerwonej cegły został wpisany do rejestru zabytków w 1988 r., zaś w latach 2016–2018 przeprowadzono jego gruntowną modernizację. W środku znajdują się m.in. kasa, poczekalnia, toaleta, przechowalnia bagażu i informacja turystyczna, a także siedziba biblioteki miejskiej.

Dworzec kolejowy w Chojnicach to zabytkowy XIX-wieczny budynek, otwarty w 1871 r. Z czasem urósł o dobudówkę, a od 1920 r. Chojnice stały się stacją przygraniczną, co tylko zwiększyło rolę dworca. Cały zespół obiektów wpisano do rejestru zabytków w 2018 r. W latach 2022–2024 budynek przeszedł kompleksową modernizację. Dziś poza funkcjami kolejowymi obiekt pełni też rolę siedziby Straży Miejskiej.

Zobacz zwycięzców jednej z poprzednich edycji: Dworzec Roku 2023