„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu jest wyjątkowa

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu jest wyjątkowa. Tym razem mamy tylko jedną kategorię – interesuje nas wybór najlepszego obiektu lub przestrzeni, która najpełniej pokazuje, jak architektura wpływa na nasze codzienne życie i jak może je kształtować.

Kilka dni temu z przyjemnością zaprezentowaliśmy 60 najciekawszych realizacji, które powalczą nie tylko o Grand Prix, ale także o tytuł Laureata Środowiska, przyznawany przez architektów i architektki, oraz o miano Ulubieńca Publiczności. Podczas gdy Jury kontynuuje prace nad wyborem tej jednej, najważniejszej realizacji, Państwo – nasi czytelnicy – będziecie mogli zagłosować na swoich faworytów.

Podczas finałowej gali IX edycji konkursu pamiątkową tablicę Ulubieńca Polski 2015–2019 odebrali współautorzy, inwestorzy i pomysłodawcy osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu – projektu, który zdobył najwięcej głosów w internetowym plebiscycie towarzyszącym konkursowi „Życie w Architekturze”.W tym roku znów to publiczność ma głos.

Nie trzeba być specjalistą, żeby wziąć udział w głosowaniu

Wśród sześćdziesięciu nominowanych znalazły się domy i osiedla, inwestycje prywatne i publiczne; zupełnie nowe obiekty i udane adaptacje już istniejących budynków; mieszkania, biura, domy pomocy, centra społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a nawet most, garaż i kładka pieszo-rowerowa. Wśród projektów są zarówno inwestycje komercyjne, jak i te o charakterze społecznym. Nie trzeba być specjalistą, żeby wziąć udział w głosowaniu. Każdy z nas ma z architekturą codzienny kontakt – mieszkamy, przemieszczamy się po miastach, korzystamy z przestrzeni publicznych. Wystarczy, że coś nam się po prostu podoba, że uważamy dane miejsce za przyjazne czy dobrze zaprojektowane. To wystarczający powód, by oddać głos i wybrać realizację, która najlepiej pokazuje, jak chcemy żyć w otaczającej nas przestrzeni.

Zapraszamy do głosowania pod tym linkiem. Głosowanie potrwa do 5 grudnia, a głosy możecie Państwo oddawać codziennie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych realizacji

dolnośląskie

i Autor: Juliusz Sokołowski/ Archiwum prywatne

kujawsko-pomorskie

lubelskie

łódzkie

małopolskie

i Autor: Piotr Grochowski, Wojciech Kolęda Farma toMy, budynek o kształcie niepełnego pierścienia z zielonym dachem i drewnianą elewacją, widoczny z lotu ptaka. Obiekt, projekt Piotra Grochowskiego i Wojciecha Kolędy, otoczony jest starannie zaaranżowanym terenem zielonym. Jest to jeden z finalistów konkursu Życie w Architekturze 2025, o którym można przeczytać na portalu Architektura Murator Plus.

mazowieckie

i Autor: Ambient sp. z o.o. (dawniej Ambient Magdalena Pios) Drewniana elewacja Biblioteki na Choszczówce w Warszawie, projektu Ambient sp. z o.o., widoczna od strony wejścia. Budynek, z pionowym deskowaniem i dużymi przeszkleniami, otoczony jest zielenią. O projekcie i konkursie Życie w Architekturze 2025 dowiesz się więcej na Architektura Murator Plus.

opolskie

podkarpackie

Plac Handlowy w Gorzycach (MSc ETH Arch Bartosz Bukowski, MSc ETH Bau-Ing. Michal Wozniak)

pomorskie

i Autor: Piotr Grochowski Zrewitalizowany Dwór Uphagena w Gdańsku, dawny kompleks szpitalny, z ceglanymi budynkami i dominującym kominem, otoczony zielonym dziedzińcem z ścieżkami i ławkami. Ten projekt autorstwa Piotra Grochowskiego, łączy historię z nowoczesnością. Więcej o nim można przeczytać na portalu Architektura Murator Plus.

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Most Europejski na Odrze w Siekierkach (MXL4, architekci Tomasz Maksymiuk, Aleksandra Cegielska)