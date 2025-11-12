Spis treści
Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu jest wyjątkowa
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Tegoroczna, dziesiąta już edycja konkursu jest wyjątkowa. Tym razem mamy tylko jedną kategorię – interesuje nas wybór najlepszego obiektu lub przestrzeni, która najpełniej pokazuje, jak architektura wpływa na nasze codzienne życie i jak może je kształtować.
Kilka dni temu z przyjemnością zaprezentowaliśmy 60 najciekawszych realizacji, które powalczą nie tylko o Grand Prix, ale także o tytuł Laureata Środowiska, przyznawany przez architektów i architektki, oraz o miano Ulubieńca Publiczności. Podczas gdy Jury kontynuuje prace nad wyborem tej jednej, najważniejszej realizacji, Państwo – nasi czytelnicy – będziecie mogli zagłosować na swoich faworytów.
Podczas finałowej gali IX edycji konkursu pamiątkową tablicę Ulubieńca Polski 2015–2019 odebrali współautorzy, inwestorzy i pomysłodawcy osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu – projektu, który zdobył najwięcej głosów w internetowym plebiscycie towarzyszącym konkursowi „Życie w Architekturze”.W tym roku znów to publiczność ma głos.
Nie trzeba być specjalistą, żeby wziąć udział w głosowaniu
Wśród sześćdziesięciu nominowanych znalazły się domy i osiedla, inwestycje prywatne i publiczne; zupełnie nowe obiekty i udane adaptacje już istniejących budynków; mieszkania, biura, domy pomocy, centra społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a nawet most, garaż i kładka pieszo-rowerowa. Wśród projektów są zarówno inwestycje komercyjne, jak i te o charakterze społecznym. Nie trzeba być specjalistą, żeby wziąć udział w głosowaniu. Każdy z nas ma z architekturą codzienny kontakt – mieszkamy, przemieszczamy się po miastach, korzystamy z przestrzeni publicznych. Wystarczy, że coś nam się po prostu podoba, że uważamy dane miejsce za przyjazne czy dobrze zaprojektowane. To wystarczający powód, by oddać głos i wybrać realizację, która najlepiej pokazuje, jak chcemy żyć w otaczającej nas przestrzeni.
dolnośląskie
- ARCHE Klasztor Wrocław (Piotr Grochowski)
- Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim (CH+ architekci)
- Hybrydowy zespół sal gimnastycznych (arch_it Piotr Zybura)
- Szyb Miedzianka (KWK Promes, Robert Konieczny)
- Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki (CH+ architekci, Vroa architekci, 3XA)
- Zielenienie Placu Nowy Targ we Wrocławiu (Roman Rutkowski Architekci & a+f projektowanie przestrzeni)
kujawsko-pomorskie
- Cukrownia Żnin (Bulak Projekt, architekci Marek Bulak i Piotr Grochowski)
- Dom dla Koni (wiercinski-studio)
- Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym (xy studio)
lubelskie
- Agroturystyka „W Polach” (Miłosz Mleczko, Dokumentacja budowlana: „Pop-Art” Pracownia Projektowo-Budowlana Katarzyna Święcicka)
- Farma toMy (Piotr Grochowski, Wojciech Kolęda)
łódzkie
- Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu (GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur)
- Przebudowa Placu Wolności (Konsorcjum pracowni mamArchitekci Sp. z o.o. i A2P2 architecture & planning)
- Ulica Wschodnia, Pasaż Róży i Pasaż Hilarego Majewskiego (Jakub Krzysztofik)
małopolskie
- Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom (Pole Architekci)
- Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o.o. sp.k.; Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki)
mazowieckie
- Biblioteka na Choszczówce (Ambient sp. z o.o. (dawniej Ambient Magdalena Pios))
- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie (xystudio)
- Dom Matki Bożej Serdecznej (xystudio)
- Dom Studenta nr 7 (Projekt Praga)
- Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu (Medusa Group)
- Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (Bujnowski Architekci, Piotr Bujnowski, Maciej Koczocik (architekci prowadzący))
- Modernizacja Przytułku św. Franciszka Salezego (ArDJ Sp. z o.o., Warszawa, Rakowiecka 36)
- Modernizacja wnętrz Biblioteki Narodowej (KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś)
- Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel (Autor projektu: BIM Architekci sp. z o.o.)
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Thomas Phifer and Partners)
- Park Akcji „Burza” (Archigrest: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek; topoScape: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk)
- Przedszkole w Regułach (M.O.C. Architekci)
- Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie (Bujnowski Architekci; Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza)
- Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Kuryłowicz & Associates)
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 (KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś)
- Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu (BDR Architekci)
- Żłobek nr 31 (Asman Pieniężny Architekci sp. z o.o.)
opolskie
- Przedszkole i żłobek w Jemielnicy (CH+ architekci)
podkarpackie
- Plac Handlowy w Gorzycach (MSc ETH Arch Bartosz Bukowski, MSc ETH Bau-Ing. Michal Wozniak)
pomorskie
- Budynek Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo (Gierbienis+Poklewski s.c.)
- Dwór Uphagena (Piotr Grochowski)
- LPP Fashion Lab (JEMS Architekci; Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski)
- Przystań Widna 2A (IPA, PB STUDIO, STUDIOMANIA)
- Riverview (APA Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Piotr Steckiewicz)
śląskie
- Dom w Ochojcu (jojko+nawrocki architekci)
- Gambit Office (KWK Promes, Robert Konieczny, Michał Lisiński)
- Kaplica Ostatniego Pożegnania (Jakub Turbasa & Bartłomiej Pyrzyk)
- Rewitalizacja „Parku Lasek” w Czechowicach-Dziedzicach (Aleksandra Kozłowska, Krzysztof Kobiela)
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej (Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski, Maciej Obszański)
- TBS przy Mariackiej w Katowicach (OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI)
- „AJNFART” w Rybniku (SLAS architekci)
świętokrzyskie
- Przebudowa Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (WXCA)
- Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (BDMA)
warmińsko-mazurskie
- Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej (Architekci GADOMSCY)
- Węzeł przesiadkowy w Olsztynie na poniemieckim cmentarzu (Architekci GADOMSCY)
wielkopolskie
- Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” (Pracownia Projektowa J.P. Woźny)
- Hala widowiskowo-sportowa w Książu Wielkopolskim (PL.ARCHITEKCI)
- Murawa 2 (Insomia)
- Nowy Strzeszyn (Insomia)
- Perfumiarnia (JEMS Architekci; Marcin Sadowski, Tomasz Napieralski)
- Przystanek Edukacja Wieleń (Neostudio Architekci)
- Solna 6 (JEMS Architekci)
- Zespół budynków mieszkalnych Trójpole (Ultra architects Sp. z o.o.)
zachodniopomorskie
- Most Europejski na Odrze w Siekierkach (MXL4, architekci Tomasz Maksymiuk, Aleksandra Cegielska)